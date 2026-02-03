iPhone से लेकर वाशिंगटन सेब तक, भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद अब क्या-क्या होगा सस्ता? देखें पूरी लिस्ट
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से लैपटॉप, मोबाइल, सस्ते हो सकते हैं. कपड़ा-आभूषण क्षेत्र को लाभ मिलेगा, लेकिन स्टील और ऑटो पार्ट्स महंगे रह सकते हैं.
Published : February 3, 2026 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच हुए नए व्यापार समझौते को दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों के लिहाज से अहम माना जा रहा है. इस डील के तहत रेसिप्रोकल टैरिफ यानी आपसी आयात शुल्क में कटौती पर सहमति बनी है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भारत में कई रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान सस्ते हो सकते हैं, जिससे आम लोगों को महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है.
किन उत्पादों पर दिखेगा सीधा असर
ट्रेड डील के बाद सबसे ज्यादा असर टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका से आयात होने वाले लैपटॉप, मोबाइल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके पार्ट्स पर शुल्क घटने से इनकी कीमतों में कमी आने की संभावना है. इससे न केवल उपभोक्ताओं को फायदा होगा, बल्कि भारतीय कंपनियों के लिए उत्पादन लागत भी कम हो सकती है.
घरेलू उपकरण और पैकेज्ड सामान होंगे सस्ते
कम टैरिफ का फायदा घरेलू उपकरणों पर भी पड़ सकता है. फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य हाउसहोल्ड अप्लायंसेज के कुछ अमेरिकी ब्रांड या उनके कंपोनेंट्स सस्ते हो सकते हैं. इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड सामान और स्नैक्स जैसी वस्तुओं की कीमतों में भी गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आयात लागत घटेगी.
कृषि उत्पादों से महंगाई पर काबू की उम्मीद
भारत-अमेरिका ट्रेड डील में दालों, डेयरी उत्पादों और प्रोसेस्ड फूड जैसे कृषि उत्पादों पर भी आयात शुल्क में राहत की बात कही जा रही है. हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि कुछ डेयरी उत्पादों पर अभी ऊंचा शुल्क बना रह सकता है.
भारतीय उद्योगों को मिल सकता है निर्यात बढ़ाने का मौका
इस समझौते से भारत के टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स सेक्टर को बड़ा फायदा मिल सकता है. टैरिफ घटने से भारतीय कपड़ा और परिधान अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे. इससे निर्यात बढ़ने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं. इसके अलावा, जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर के लिए भी अमेरिकी बाजार में पहुंच आसान होने की उम्मीद है.
कुछ सेक्टरों के लिए बनी रहेगी चुनौती
हालांकि, सभी क्षेत्रों को इस डील से समान फायदा नहीं मिलेगा. जानकारों के अनुसार, स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर जैसे धातु उत्पादों पर अभी भी करीब 50 प्रतिशत तक शुल्क बने रहने की संभावना है. इसके अलावा, कुछ ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर भी उच्च टैरिफ जारी रह सकता है, जिससे इस सेक्टर को सीमित लाभ ही मिल पाएगा.
टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत किया गया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत के बाद इस ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया गया. समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. वहीं भारत ने भी अमेरिकी उत्पादों पर व्यापारिक बाधाओं को कम करने पर सहमति जताई है.
ऊर्जा आयात पर भी बनी सहमति
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस समझौते में ऊर्जा क्षेत्र को लेकर भी अहम चर्चा हुई. इसमें भारत द्वारा रूस से तेल आयात में धीरे-धीरे कमी लाने और अमेरिका व संभवतः वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाने की बात शामिल है. इससे भारत के ऊर्जा स्रोतों में विविधता आ सकती है.
प्रधानमंत्री मोदी का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यह समझौता भारत के लिए एक सकारात्मक कदम है. उन्होंने कहा कि ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों पर टैरिफ घटाया जाना भारतीय उद्योग और आम नागरिकों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा.
