भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्यों है भ्रम की स्थिति, क्या कुछ छिपाया जा रहा है ?
भारत और अमेरिका का बयान ट्रेड डील पर अलग-अलग है. क्यों है ऐसी स्थिति, समझें.
Published : February 16, 2026 at 2:31 PM IST
नई दिल्ली : भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अंतरिम सहमति बन चुकी है. लेकिन इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों के जो बयान सामने आए हैं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर देश के हितों के साथ "खिलवाड़" करने का आरोप लगाया है. सोशल मीडिया पर भी इस समझौते को लेकर कई शंकाएं प्रकट की गई हैं. आइए पहले जानते हैं कि आखिर इस डील को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं और कन्फ्यूजन की असली वजह क्या है ?
दरअसल, इस डील पर भारत और अमेरिका की ओर से जो अलग-अलग बयान आए हैं, उनमें एकरूपता का अभाव दिख रहा है. अमेरिकी फैक्टशीट कुछ और कहता है, जबकि भारत की ओर से केंद्रीय मंत्रियों के बयान कुछ अलग तथ्य रख रहे हैं. कृषि उत्पाद, कच्चा तेल और अमेरिकी वस्तुओं के आयात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है.
रूसी तेल को लेकर असमंजस की स्थिति
कच्चे तेल के आयात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा. यानी अमेरिका ने दावा किया कि भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा और इसको लेकर भारत ने "प्रतिबद्धता" जताई है.
भारत के किसी भी मंत्री ने इस मुद्दे पर अपना बयान नहीं दिया है. भारत ने यह स्वीकार नहीं किया है कि वह रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा. रूस के विदेश मंत्री का भी एक बयान सामने आया है. इसमें वह कह रहे हैं कि ऐसा दावा अमेरिका कर रहा है, लेकिन भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
इस संबंध में जब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह विषय विदेश मंत्रालय का है. विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया, तो विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत की ऊर्जा खरीद मूल्य निर्धारण, उपलब्धता और जोखिमों द्वारा निर्देशित होती है. उन्होंने रूसी मुद्दे पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की.
अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा, तो उस पर फिर से 25 फीसदी का दंडात्मक टैरिफ लगेगा ? क्या वह भारत को डिक्टेट करना चाहते हैं ? क्या भारत चीन और ब्राजील की तरह सवाल नहीं पूछ सकता है ?
कृषि उत्पादों पर ऊहापोह
कन्फ्यूजन की दूसरी वजह - अमेरिकी कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामानों पर भारत की ओर से टैरिफ का कम करना. अमेरिका ने अपने बयान में कहा, "अमेरिका से आयात होने वाले सभी औद्योगिक सामानों तथा खाद्य एवं कृषि उत्पादों (खासकर अनाज पर) के बड़े सेक्शन पर लगे शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को भारत या तो समाप्त कर देगा या उसे कम करेगा."
अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ब्रूक रॉलिन्स के एक बयान ने इन आशंकाओं को और अधिक बल दिया. उन्होंने कहा, "अमेरिका-भारत समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों के निर्यात में मदद करेगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा."
कई विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि अंतरिम सहमति में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है, कि भारत अमेरिका से आयातित होने वाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स (खासकर अनाज पर) टैरिफ नहीं घटाएगा. जबकि भारत ने अभी तक जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है (जिसमें इंडो-ईयू भी शामिल है), उनमें साफ-साफ कहा है कि वह वहां से आयातित होने वाले कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाएगा, ताकि भारतीय किसानों के हितों का ध्यान रखा जाए.
सवाल ये है कि जब एफटीए में स्पष्ट रूख अपनाया जा सकता है, तो अमेरिका के साथ डील में यही रवैया क्यों नहीं अपनाया गया ?
जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स पर स्थिति साफ नहीं
भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फू़ड प्रोडक्ट्स के आयात का विरोध करता रहा है. यह नॉन टैरिफ बैरियर की कैटेगरी में आता है. अमेरिका ने अपने बयान में कहा है कि भारत इस मुद्दे का हल निकालेगा. अब एक्सपर्ट पूछ रहे हैं कि क्या भारत ने जीएम फूड उत्पादों को आयात करने की कहीं सहमति तो नहीं प्रदान कर दी है ?
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील कृषि उत्पाद और डेयरी उत्पाद इस समझौते से बाहर रखे जाएंगे.
विवाद बढ़ने के बाद अमेरिका ने अपने फैक्टशीट में संशोधन किया और इस सूची से दाल को हटा दिया. भारत ने दाल को इस सूची में शामिल करने पर आपत्ति जताई थी.
डील के समर्थकों का कहना है कि भारतीय उत्पादों को अमेरिका जैसे बड़े बाजार का फायदा मिलेगा. अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है. उनकी खपत पूरी दुनिया में सबसे अधिक है. उनके अनुसार टेक्सटाइल्स सेक्टर को अधिक फायदा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, जब से बांग्लादेश पर अमेरिका ने मेहरबानी की है, यानी उस पर भी 19 फीसदी का टैरिफ लगाया है, दावा किया जा रहा है कि उनके टेक्सटाइल सेक्टर को अधिक फायदा मिलेगा. इस पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बांग्लादेश को भारत पर कोई भी तरजीह नहीं दी गई है. अगर बांग्लादेश अमेरिका से रॉ कॉटन मंगाता है, और वह इस कपड़े को अमेरिका निर्यात करेगा, तो उस पर जीरो टैरिफ लगेगा. पीयूष गोयल के अनुसार इस क्लॉज का फायदा भारत को भी मिलेगा.
पर, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर सरकार को घेरा है. उन्होंने पूछा, डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है ? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्लिटर्स ग्रेन खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे?
डीडीजी, यानी सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स. यह आमतौर पर आनुवंशिक रूप से संशोधित मक्के से उत्पादित होते हैं. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "प्रसंस्करण के बाद इस पर आनुवंशिक रूप से संशोधित होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है."
राहुल का दूसरा सवाल है - अगर हम जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देशभर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे?
उनका तीसरा सवाल है - जब आप "एडिशनल प्रोडक्ट्स" कहते हैं, तो उसमें क्या-क्या शामिल है ? क्या यह समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है ?
उनका चौथा सवाल है - नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर जीएफ फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, प्रोक्योरमेंट को कमजोर करने या एमएसपी और बोनस को कम करने का दबाव डाला जाएगा?
राहुल गांधी ने कहा कि एक बार यह दरवाजा खुल गया, तो हर साल इसे और अधिक खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी, या हर बार सौदे में धीरे-धीरे और भी फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा?
किसानों का कहना है कि अगर अमेरिका से रॉ कॉटन भारत आयातित किया जाता है, तो डोमेस्टिक किसानों का क्या होगा. संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि शून्य शुल्क पर कच्चे कपास का आयात घरेलू कीमतों को तबाह कर देगा. उन्होंने कहा कि एमएस स्वामीनाथन के फार्मूले के अनुसार गणना करने पर कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 10,075 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए था, जबकि एमएसपी 7,710 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. मोर्चा ने कहा, "अमेरिका से कपास का आयात जनवरी-नवंबर 2024 में 199.30 मिलियन डॉलर से बढ़कर जनवरी-नवंबर 2025 में 377.90 मिलियन डॉलर हो गया, जो 95.5 फीसदी वृद्धि दर्शाता है.
ढाई फीसदी से 18 फीसदी पर क्यों पहुंचे हम
इस डील को लेकर दो और अहम सवाल हैं. पहला सवाल है - ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले, अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर औसतन 2.5 फीसदी का टैरिफ लगता था, जिसे ट्रंप ने बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया है. भारत ने इसे क्यों स्वीकार किया ? जबकि चीन और ब्राजील जैसे देशों ने खुलकर इसका विरोध किया.
500 अरब डॉलर की खरीद के लिए भारत ने क्यों दी सहमति
भारत अगले पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे, बहुमूल्य धातुएं, प्रौद्योगिकी उत्पाद और कोकिंग कोयला खरीदने का "इरादा" व्यक्त किया है. पहले "प्रतिबद्धता" शब्द का प्रयोग किया गया था, बाद में इसे हटाकर "इरादा" कर दिया गया है. सवाल ये है कि क्या इससे भारत का ट्रेड प्रभावित नहीं होगाा.
ब्रह्मा चेलानी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "ट्रंप ने ट्रेड डील को शोषणकारी नीतियों से जोड़ दिया है. उन्होंने जापान से 550 अरब डॉलर, दक्षिण कोरिया से 350 अरब डॉलर और मलेशिया से 70 अरब डॉलर के अमेरिकी निवेश की प्रतिबद्धता हासिल करने के बाद, भारत को अगले पांच वर्षों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों के आयात का वादा करने के लिए मजबूर कर दिया है."
उन्होंने लिखा, "याद रखना चाहिए कि भारत, दक्षिण एशियाई देशों की तरह निर्यात प्रमुख देश नहीं है, बल्कि आयात निर्भर इकोनोमी वाला देश है. ग्रोथ रेट घरेलू खपत पर निर्भर करती है. 2025 में अमेरिका-भारत का कुल द्विपक्षीय वस्तु व्यापार मात्र 132.13 अरब डॉलर होने के कारण, भारत को अमेरिका से प्रति वर्ष लगभग 100 अरब डॉलर का आयात करने के लिए मजबूर करना, न केवल द्विपक्षीय संबंधों को बिगाड़ेगा, बल्कि भारतीय निर्यात में भारी वृद्धि के बिना भी, भारत के कुल वस्तु व्यापार घाटे को लगभग दोगुना करके 200 अरब डॉलर तक पहुंचा सकता है.
क्या भारत अब भी अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है ?
एक और अहम सवाल है- क्या हुआ रणनीतिक साझेदारी का ? आलोचकों का कहना है कि अमेरिका भारत को रणनीतिक साझेदार मानता रहा है, तो अब उनका क्या होगा, क्योंकि ट्रंप तो बार-बार शर्तों की सीरीज की घोषणा कर रहे हैं. क्या किसी रणनीतिक साझेदार के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, या फिर मान लिया जाए कि अमेरिका ऐसा ही है.
