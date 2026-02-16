ETV Bharat / business

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर क्यों है भ्रम की स्थिति, क्या कुछ छिपाया जा रहा है ?

नई दिल्ली : भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अंतरिम सहमति बन चुकी है. लेकिन इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके मंत्रियों के जो बयान सामने आए हैं, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर देश के हितों के साथ "खिलवाड़" करने का आरोप लगाया है. सोशल मीडिया पर भी इस समझौते को लेकर कई शंकाएं प्रकट की गई हैं. आइए पहले जानते हैं कि आखिर इस डील को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं और कन्फ्यूजन की असली वजह क्या है ?

दरअसल, इस डील पर भारत और अमेरिका की ओर से जो अलग-अलग बयान आए हैं, उनमें एकरूपता का अभाव दिख रहा है. अमेरिकी फैक्टशीट कुछ और कहता है, जबकि भारत की ओर से केंद्रीय मंत्रियों के बयान कुछ अलग तथ्य रख रहे हैं. कृषि उत्पाद, कच्चा तेल और अमेरिकी वस्तुओं के आयात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है.

रूसी तेल को लेकर असमंजस की स्थिति

कच्चे तेल के आयात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा. यानी अमेरिका ने दावा किया कि भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा और इसको लेकर भारत ने "प्रतिबद्धता" जताई है.

भारत के किसी भी मंत्री ने इस मुद्दे पर अपना बयान नहीं दिया है. भारत ने यह स्वीकार नहीं किया है कि वह रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा. रूस के विदेश मंत्री का भी एक बयान सामने आया है. इसमें वह कह रहे हैं कि ऐसा दावा अमेरिका कर रहा है, लेकिन भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

इस संबंध में जब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह विषय विदेश मंत्रालय का है. विदेश मंत्रालय से जब पूछा गया, तो विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत की ऊर्जा खरीद मूल्य निर्धारण, उपलब्धता और जोखिमों द्वारा निर्देशित होती है. उन्होंने रूसी मुद्दे पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की.

अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा, तो उस पर फिर से 25 फीसदी का दंडात्मक टैरिफ लगेगा ? क्या वह भारत को डिक्टेट करना चाहते हैं ? क्या भारत चीन और ब्राजील की तरह सवाल नहीं पूछ सकता है ?

कृषि उत्पादों पर ऊहापोह

कन्फ्यूजन की दूसरी वजह - अमेरिकी कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामानों पर भारत की ओर से टैरिफ का कम करना. अमेरिका ने अपने बयान में कहा, "अमेरिका से आयात होने वाले सभी औद्योगिक सामानों तथा खाद्य एवं कृषि उत्पादों (खासकर अनाज पर) के बड़े सेक्शन पर लगे शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को भारत या तो समाप्त कर देगा या उसे कम करेगा."

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ब्रूक रॉलिन्स के एक बयान ने इन आशंकाओं को और अधिक बल दिया. उन्होंने कहा, "अमेरिका-भारत समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों के निर्यात में मदद करेगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और ग्रामीण अमेरिका में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा."

कई विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि अंतरिम सहमति में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है, कि भारत अमेरिका से आयातित होने वाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स (खासकर अनाज पर) टैरिफ नहीं घटाएगा. जबकि भारत ने अभी तक जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है (जिसमें इंडो-ईयू भी शामिल है), उनमें साफ-साफ कहा है कि वह वहां से आयातित होने वाले कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाएगा, ताकि भारतीय किसानों के हितों का ध्यान रखा जाए.

सवाल ये है कि जब एफटीए में स्पष्ट रूख अपनाया जा सकता है, तो अमेरिका के साथ डील में यही रवैया क्यों नहीं अपनाया गया ?

जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स पर स्थिति साफ नहीं

भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फू़ड प्रोडक्ट्स के आयात का विरोध करता रहा है. यह नॉन टैरिफ बैरियर की कैटेगरी में आता है. अमेरिका ने अपने बयान में कहा है कि भारत इस मुद्दे का हल निकालेगा. अब एक्सपर्ट पूछ रहे हैं कि क्या भारत ने जीएम फूड उत्पादों को आयात करने की कहीं सहमति तो नहीं प्रदान कर दी है ?

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी संवेदनशील कृषि उत्पाद और डेयरी उत्पाद इस समझौते से बाहर रखे जाएंगे.

विवाद बढ़ने के बाद अमेरिका ने अपने फैक्टशीट में संशोधन किया और इस सूची से दाल को हटा दिया. भारत ने दाल को इस सूची में शामिल करने पर आपत्ति जताई थी.

डील के समर्थकों का कहना है कि भारतीय उत्पादों को अमेरिका जैसे बड़े बाजार का फायदा मिलेगा. अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है. उनकी खपत पूरी दुनिया में सबसे अधिक है. उनके अनुसार टेक्सटाइल्स सेक्टर को अधिक फायदा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, जब से बांग्लादेश पर अमेरिका ने मेहरबानी की है, यानी उस पर भी 19 फीसदी का टैरिफ लगाया है, दावा किया जा रहा है कि उनके टेक्सटाइल सेक्टर को अधिक फायदा मिलेगा. इस पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बांग्लादेश को भारत पर कोई भी तरजीह नहीं दी गई है. अगर बांग्लादेश अमेरिका से रॉ कॉटन मंगाता है, और वह इस कपड़े को अमेरिका निर्यात करेगा, तो उस पर जीरो टैरिफ लगेगा. पीयूष गोयल के अनुसार इस क्लॉज का फायदा भारत को भी मिलेगा.