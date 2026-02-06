ETV Bharat / business

इंडो-यूएस ट्रेड डील से भारतीय निर्यात को लगेंगे पंख, रोजगार के मोर्चे पर आएगी क्रांति: निशांत बर्लिया

दूसरे देशों के मुकाबले भारत की स्थिति निशांत बर्लिया के अनुसार, भारत की प्रभावी टैरिफ दर करीब 18 प्रतिशत है.

ये सेक्टर बड़े पैमाने पर रोजगार देते हैं और इनमें एमएसएमई की हिस्सेदारी ज्यादा है. उन्होंने बताया कि पहले अमेरिकी टैरिफ का सबसे ज्यादा असर इन्हीं सेक्टरों पर पड़ा था, जबकि फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र इससे काफी हद तक बचे रहे थे. नई डील इस असंतुलन को ठीक करती है.

रोजगार देने वाले सेक्टरों को सबसे ज्यादा फायदा बर्लिया ने कहा कि इस डील का सबसे ज्यादा लाभ श्रम आधारित उद्योगों को मिलेगा. इनमें शामिल हैं—

क्यों अभी अहम है अमेरिका से समझौता निशांत बर्लिया के मुताबिक, दुनिया के सबसे मुनाफेदार बाजार अब भी जी-7 देशों के पास हैं. भारत पहले ही यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता कर चुका है और अमेरिका इस कड़ी का अहम हिस्सा था. उन्होंने कहा, यह डील उस खाली जगह को भरती है और ऐसे समय पर भारत की स्थिति मजबूत करती है, जब वैश्विक कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग विकल्पों पर दोबारा विचार कर रही हैं.

सौरभ शुक्ला नई दिल्ली: इंडिया-अमेरिका ट्रेड डील ऐसे समय पर सामने आई है, जब वैश्विक सप्लाई चेन में बड़े बदलाव हो रहे हैं. इस समझौते ने भारत को निर्यात के मोर्चे पर पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में ला दिया है. ईटीवी भारत से बातचीत में इंटरनेशनल अफेयर्स कमेटी (अमेरिका) के चेयर निशांत बर्लिया ने कहा कि यह डील श्रम आधारित उद्योगों को बड़ी राहत देती है और भारत को उच्च मूल्य वाले बाजारों तक बेहतर पहुंच दिलाती है.

उन्होंने कहा, अगर मैं आज एक ग्लोबल सोर्सिंग मैनेजर हूं, तो भारत पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक विकल्प दिखता है.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्वीर बदल सकता है

बर्लिया ने बताया कि अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ मामला अब यूएस सुप्रीम कोर्ट में है. भविष्यवाणी बाजारों के अनुसार करीब 70 प्रतिशत संभावना है कि कोर्ट टैरिफ के खिलाफ फैसला दे सकता है. उन्होंने कहा, अगर ऐसा होता है तो स्थिति पहले जैसी हो जाएगी. अगर नहीं भी हुआ, तब भी भारत अपने प्रतिस्पर्धी देशों से पीछे नहीं रहेगा.

किसानों की आशंकाएं बेबुनियाद

किसान संगठनों की चिंताओं पर बर्लिया ने कहा कि इस डील से भारतीय कृषि को नुकसान होने की आशंका गलत है. उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि कृषि हित सुरक्षित रहेंगे. उन्होंने आगे कहा कि असली अवसर एग्रो-प्रोसेसिंग में है, जहां भारत के पास वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने की बड़ी संभावना है.

ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका मजबूत

इस समझौते से भारत को ज्यादातर जी-7 देशों में बेहतर बाजार पहुंच मिली है और जल्द ही कनाडा भी इसमें शामिल हो सकता है. बर्लिया के मुताबिक, कंपनियां अब एक ही देश पर निर्भर नहीं रहना चाहतीं और भारत को एक भरोसेमंद विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.

भारत के पक्ष में काम करने वाले कारक

बर्लिया ने भारत की मजबूत मैक्रो-इकोनॉमिक स्थिति की ओर भी इशारा किया.

महंगाई दर: 1–2 प्रतिशत (दुनिया में सबसे कम में से एक)

ब्याज दरों में गिरावट

सस्ती बिजली, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर

राज्यों के स्तर पर सुधार

उन्होंने कहा कि डॉलर के लिहाज से भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर्ज लेना कई बार अमेरिका से भी सस्ता पड़ सकता है.

बजट से मिला अतिरिक्त बल

निशांत बर्लिया ने कहा कि केंद्रीय बजट में फिस्कल कंसॉलिडेशन पर जोर एक अहम लेकिन शांत संकेत है. इससे ब्याज दरें कम होती हैं और उद्योग व निर्यातकों के लिए पूंजी उपलब्ध होती है. उन्होंने सेमीकंडक्टर, बायो-फार्मा, डेटा सेंटर और एआई में सरकारी समर्थन का भी जिक्र किया और कहा कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट जल्द उत्पादन शुरू कर सकता है.

लंबी अवधि में तस्वीर सकारात्मक

हालांकि उन्होंने माना कि अमेरिका की राजनीति के चलते अगले एक साल में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकता है. लेकिन उनका कहना है कि भारत की व्यापक व्यापार रणनीति मजबूत है. उन्होंने कहा, “भारत किसी एक बाजार पर निर्भर नहीं है. 2040 से 2047 के बीच बड़ी आबादी कार्यबल में शामिल होगी. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्थिर अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजारों तक पहुंच के साथ भारत अगले चरण की निर्यात वृद्धि के लिए पूरी तरह तैयार.

