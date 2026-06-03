भारत-अमेरिका व्यापार समझौता 99% तैयार, जल्द होंगे हस्ताक्षर: अमेरिकी राजदूत
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता 99% पूरा हो गया है और शेष मुद्दों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के अनुसार.
Published : June 3, 2026 at 5:34 PM IST
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित अंतरिम व्यापार समझौता अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है. भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को घोषणा की कि यह ऐतिहासिक समझौता "99 प्रतिशत" तैयार हो चुका है और अब केवल एक प्रतिशत तकनीकी मुद्दों को सुलझाना बाकी है. उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देश बहुत जल्द इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे.
मुंबई में आयोजित 'सीआईटीआई इंडिया 2026 कॉन्फ्रेंस' के इतर संवाददाताओं से बात करते हुए राजदूत गोर ने कहा कि दोनों पक्षों के अधिकारी और वार्ताकार लगातार चर्चा कर रहे हैं. इस समझौते को दोनों देशों के लिए फायदेमंद (Win-Win) बताते हुए उन्होंने कहा, "आज सुबह मैंने वाशिंगटन डी.सी. से आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. हमारे उप व्यापार वार्ताकार एक बड़ी टीम के साथ पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में थे और अब मुंबई पहुंचे हैं."
राजदूत गोर ने बताया कि यह प्रतिनिधिमंडल वापस दिल्ली जाकर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ-साथ विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेगा. यह बैठक इस व्यापार वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
तेज गति से आगे बढ़ी वार्ता
अमेरिकी राजदूत ने भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता की गति की सराहना की. उन्होंने कहा कि जहां भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच व्यापार समझौते की बातचीत में लगभग 19 साल लग गए, वहीं अमेरिका और भारत ने महज डेढ़ साल (1.5 वर्ष) के भीतर इस जटिल समझौते का 99 फीसदी हिस्सा पूरा कर लिया है. यह दोनों देशों की गहरी प्रतिबद्धता और समान विचारधारा को दर्शाता है.
इससे पहले राजदूत गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर भी एक पोस्ट साझा की. उन्होंने सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच और उनकी टीम की तारीफ करते हुए लिखा, "हमारे प्रयास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण से प्रेरित हैं, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है."
आर्थिक प्रभाव और रणनीतिक महत्व
विशेषज्ञों के अनुसार, इस अंतरिम समझौते से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को गति मिलेगी. समझौते के तहत दवा, उन्नत तकनीक , कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में टैरिफ कम होने और निवेश बढ़ने की उम्मीद है.
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