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विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिका में रक्षा और तकनीक सहयोग पर की उच्च स्तरीय चर्चा

विदेश सचिव विक्रम मिसरी वाशिंगटन में अंडर सेक्रेटरी विलियम किमिट के साथ ( X@IndianEmbassyUS )

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाने के उद्देश्य से विदेश सचिव विक्रम मिस्री इस समय अमेरिका की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं. उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश पिछले कुछ समय से व्यापारिक शुल्कों और कूटनीतिक बयानों के कारण उपजे तनाव को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देख रहे हैं. रक्षा और औद्योगिक तालमेल पर जोर

विदेश सचिव मिस्री ने पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेष रूप से अधिग्रहण और स्थिरता के अवर सचिव माइकल डफी से मुलाकात की. इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु केवल रक्षा उपकरणों की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को गहराई से जोड़ना था. Embassy के अनुसार, दोनों नेताओं ने रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और 'प्रमुख रक्षा साझेदारी' के तहत तय किए गए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने पर चर्चा की. इसका सीधा अर्थ यह है कि भविष्य में भारत और अमेरिका मिलकर आधुनिक सैन्य तकनीक का विकास और उत्पादन कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों की एक-दूसरे पर निर्भरता और विश्वास बढ़ेगा. व्यापार और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग

रक्षा के साथ-साथ आर्थिक मोर्चे पर भी महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई. मिस्री ने वाणिज्य विभाग के अवर सचिवों—जेफरी केसलर (ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी) और विलियम किमिट (इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन)—के साथ विस्तृत चर्चा की.