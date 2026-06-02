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भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, 99% समझौता तैयार, कानूनी मसौदे पर चर्चा जारी

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ( ANI )

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है. यह बैठक 2 जून से 4 जून 2026 तक चलेगी. इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच होने वाले 'द्विपक्षीय व्यापार समझौते' (BTA) के पहले चरण को अंतिम रूप देना है.

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस बातचीत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया कि इस समझौते की लगभग 99 प्रतिशत बातचीत पूरी हो चुकी है. अब केवल कुछ छोटी-मोटी कानूनी बातें तय करना बाकी रह गया है.

बैठक में कौन-कौन शामिल हैं?

इस तीन दिवसीय बैठक में दोनों देशों के बड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं. अमेरिकी टीम की अगुवाई वहां के मुख्य वार्ताकार ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं. वहीं, भारत की तरफ से वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव दर्पन जैन कमान संभाल रहे हैं. इस बैठक में दोनों देश व्यापार को आसान बनाने, निवेश बढ़ाने और सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) से जुड़े नियमों को सरल करने पर चर्चा कर रहे हैं.

वार्ता में नया मोड़ क्यों आया?

इस समझौते का मुख्य ढांचा फरवरी में ही तैयार हो गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं, जिसके कारण इस समझौते को दोबारा देखना पड़ रहा है:

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ पुराने टैरिफ नियमों को रद्द कर दिया था.

10% नया टैक्स: इस फैसले के बाद अमेरिका ने 24 फरवरी से सभी देशों से आने वाले सामानों पर 150 दिनों के लिए 10% का एक समान टैक्स (टैरिफ) लगा दिया. यह नियम 23 जुलाई को खत्म होने वाला है.

बैठक में देरी: अमेरिकी टैक्स नियमों में इस अचानक बदलाव की वजह से फरवरी में होने वाली बैठक टल गई थी. इसके बाद अप्रैल में भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका का दौरा किया और बातचीत को दोबारा पटरी पर लाए.