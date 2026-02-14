ETV Bharat / business

भारत-US ट्रेड डील से सस्ता होगा कच्चा तेल: पीयूष गोयल

मुंबई: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत और United States के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को विशेष रूप से शामिल किया गया है. इससे देश को कच्चा तेल, एलएनजी और एलपीजी जैसी ऊर्जा वस्तुएं अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर मिल सकेंगी.

2030 तक 500 अरब डॉलर वार्षिक व्यापार का लक्ष्य

मंत्री ने बताया कि दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है. सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है. प्रस्तावित व्यापार में ऊर्जा क्षेत्र की अहम हिस्सेदारी होगी.

गोयल ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और देश की ऊर्जा मांग हर वर्ष लगभग 7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है. अधिक आपूर्तिकर्ता होने से भारत को बेहतर कीमतों पर कच्चा तेल मिल सकेगा.

आयात शुल्क में कटौती से व्यापार को बढ़ावा

पिछले सप्ताह दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा पर सहमति की घोषणा की थी. इसके तहत कई वस्तुओं पर आयात शुल्क कम किया जाएगा.

अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा. वहीं भारत अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों तथा कई कृषि और खाद्य वस्तुओं पर आयात शुल्क समाप्त या कम करेगा. इससे दोनों देशों के बीच व्यापार को गति मिलने की उम्मीद है.

इस्पात उत्पादन बढ़ाने की तैयारी

गोयल ने बताया कि भारत वर्तमान में लगभग 140 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करता है, जो आने वाले वर्षों में दोगुना हो सकता है. इसके लिए कोकिंग कोल की मांग भी बढ़ेगी.