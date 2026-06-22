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राशन कार्ड धारकों की लगी लॉटरी! सरकार का बड़ा फैसला, अब किसी भी दुकान से लें अलग-अलग अनाज

प्रतीकात्मक फोटो ( Getty Image )

हैदराबाद: देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है. वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत अब राशन वितरण की पूरी व्यवस्था को बदल दिया गया है. केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा के अनुसार, अब लाभार्थियों को अपना पूरा अनाज एक ही राशन दुकान से लेने की मजबूरी नहीं होगी. नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड धारक अपनी सुविधा के अनुसार देश की किसी भी राशन दुकान से अलग-अलग अनाज का उठाव कर सकते हैं. यानी अब आप एक दुकान से गेहूं और दूसरी दुकान से चावल ले सकेंगे. ATM की तरह काम करेगी नई व्यवस्था

सरकार ने इस नई व्यवस्था को बिल्कुल बैंक के ATM की तरह लचीला बनाया है. जिस तरह कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकता है, ठीक उसी तरह अब राशन कार्ड धारक भी देश के किसी भी कोने में स्थित सरकारी गल्ले की दुकान से अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक खाद्यान्न ले सकेंगे. इस कदम से राशन दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों, मशीन में अंगूठा न लगने की तकनीकी दिक्कतों और दुकान में स्टॉक खत्म होने पर खाली हाथ लौटने जैसी समस्याओं से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी.