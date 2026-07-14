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भारत-यूके व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू; किसानों, श्रमिकों और MSMEs को मिलेगा बड़ा फायदा

नई दिल्ली: भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच व्यापार संबंधों में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. दोनों देशों के बीच 'व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता' (CETA) बुधवार, 15 जुलाई 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगा. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे भारत के व्यापार इतिहास का एक स्वर्णिम और ऐतिहासिक क्षण बताया. उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच भविष्य-उन्मुख आर्थिक ढांचे का निर्माण करेगा.

30 अध्यायों का व्यापक व्यापार समझौता

यह मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पारंपरिक शुल्कों में कटौती से कहीं आगे जाता है. इसके तहत कुल 30 अध्याय शामिल किए गए हैं, जो डिजिटल व्यापार, सरकारी खरीद, नवाचार, श्रम, पर्यावरण, लैंगिक समानता और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) जैसे आधुनिक विषयों को कवर करते हैं. वाणिज्य सचिव के अनुसार, समझौता दोनों देशों के बीच तकनीकी और गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करेगा, जिससे भारतीय व्यापारियों को नए बाजार तलाशने में आसानी होगी.

भारतीय उद्योगों और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा

इस समझौते में भारत ने अपने संवेदनशील घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा का पूरा ध्यान रखा है. डेयरी उत्पाद, अनाज, दालें, सब्जियां, सोना, आभूषण, स्मार्टफोन और कुछ महत्वपूर्ण पॉलिमर को इस समझौते के तहत विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है. इसके विपरीत, भारत के कपड़ा, फुटवियर और चमड़ा जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को भारी लाभ होगा. यूके में इन उत्पादों पर लगने वाला 12 प्रतिशत तक का आयात शुल्क अब शून्य हो जाएगा, जिससे भारतीय निर्यात बढ़ेगा और लाखों नए रोजगार पैदा होंगे.