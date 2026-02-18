ETV Bharat / business

भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि, 272 GW पार हुई नॉन-फॉसिल क्षमता; अब समुद्र से बिजली बनाने के लिए UK से हाथ मिलाया

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: भारत ने अपनी हरित ऊर्जा यात्रा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को 'भारत-यूके अपतटीय पवन कार्यबल' (India-UK Offshore Wind Taskforce) के आधिकारिक शुभारंभ के अवसर पर घोषणा की कि भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 272 गीगावाट (GW) के पार पहुंच गई है. इस महत्वपूर्ण अवसर पर ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन भी उपस्थित थे. यह कार्यबल 'भारत-यूके विजन 2035' के तहत एक रणनीतिक कदम है, जिसका उद्देश्य ब्रिटेन के अनुभव का लाभ उठाकर भारत के समुद्री तटों पर पवन ऊर्जा की विशाल संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है. अक्षय ऊर्जा में भारत की छलांग

मंत्री जोशी ने बताया कि भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्य को समय से पांच साल पहले ही हासिल कर लिया है. वर्तमान में भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से आता है. आंकड़ों के अनुसार: कुल गैर-जीवाश्म क्षमता: 272 GW+

सौर ऊर्जा: 141 GW (चालू वित्त वर्ष में 35 GW की वृद्धि)

पवन ऊर्जा: 55 GW (चालू वित्त वर्ष में 4.61 GW की वृद्धि)