भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि, 272 GW पार हुई नॉन-फॉसिल क्षमता; अब समुद्र से बिजली बनाने के लिए UK से हाथ मिलाया

भारत-यूके टास्क फोर्स लॉन्च: भारत की गैर-जीवाश्म क्षमता 272 GW पार हुई, जिससे 2030 का हरित ऊर्जा लक्ष्य समय से पहले हासिल करना संभव होगा.

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 18, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: भारत ने अपनी हरित ऊर्जा यात्रा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को 'भारत-यूके अपतटीय पवन कार्यबल' (India-UK Offshore Wind Taskforce) के आधिकारिक शुभारंभ के अवसर पर घोषणा की कि भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 272 गीगावाट (GW) के पार पहुंच गई है.

इस महत्वपूर्ण अवसर पर ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन भी उपस्थित थे. यह कार्यबल 'भारत-यूके विजन 2035' के तहत एक रणनीतिक कदम है, जिसका उद्देश्य ब्रिटेन के अनुभव का लाभ उठाकर भारत के समुद्री तटों पर पवन ऊर्जा की विशाल संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है.

अक्षय ऊर्जा में भारत की छलांग
मंत्री जोशी ने बताया कि भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्य को समय से पांच साल पहले ही हासिल कर लिया है. वर्तमान में भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से आता है. आंकड़ों के अनुसार:

  • कुल गैर-जीवाश्म क्षमता: 272 GW+
  • सौर ऊर्जा: 141 GW (चालू वित्त वर्ष में 35 GW की वृद्धि)
  • पवन ऊर्जा: 55 GW (चालू वित्त वर्ष में 4.61 GW की वृद्धि)

अपतटीय पवन ऊर्जा और भविष्य की योजना
भारत ने गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर शुरुआती 10 गीगावाट (प्रत्येक राज्य में 5 GW) अपतटीय पवन क्षमता के लिए ट्रांसमिशन प्लानिंग पूरी कर ली है. सरकार ने इन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 7,453 करोड़ रुपये (लगभग 710 मिलियन पाउंड) की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना को भी मंजूरी दी है.

मंत्री ने इस कार्यबल को 'ट्रस्ट फोर्स' (Trust Force) करार देते हुए तीन मुख्य स्तंभों पर जोर दिया:

  • समुद्री तट पट्टे (Seabed leasing) के ढांचे को पारदर्शी बनाना.
  • बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और ब्लेड, टावर एवं केबल का स्थानीय विनिर्माण.
  • जोखिम कम करने के लिए संस्थागत पूंजी जुटाना.

अन्य प्रमुख उपलब्धियां
कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने बताया कि 'पीएम-सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना' से 30 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं, जबकि 'पीएम-कुसुम' योजना के तहत 21 लाख पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है. इसके अलावा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन की कीमतें गिरकर 279 रुपये प्रति किलोग्राम के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई हैं. यह साझेदारी भारत के 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 2070 तक 'नेट-जीरो' उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी.

