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कपड़ा, फार्मा और इंजीनियरिंग उद्योगों को लगेगा पंख, भारत-यूके समझौते से युवाओं के लिए खुलेंगे 10 लाख नए रोजगार के अवसर

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूके के व्यापार और व्यापार राज्य मंत्री पीटर काइल के साथ बातचीत की ( ians )

नई दिल्ली: भारत और ब्रिटेन (UK) के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दोनों देशों के व्यापार को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है. यह समझौता 15 जुलाई 2026 से पूरी तरह लागू हो चुका है. उद्योग संस्था 'एसोचैम' के एक नए अध्ययन के अनुसार, इस समझौते की मदद से भारत और यूके के बीच का आपसी व्यापार साल 2030 तक बढ़कर 115 अरब डॉलर (लगभग 9.6 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच सकता है. वर्तमान में यह व्यापार लगभग 58 अरब डॉलर का है.

युवाओं के लिए नौकरियों की बौछार

इस व्यापार समझौते का सबसे बड़ा फायदा भारत के युवाओं को मिलने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक, अगले कुछ सालों में भारत में 7 से 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. ये नौकरियां मुख्य रूप से उन उद्योगों में मिलेंगी जहां ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है. इससे देश के युवाओं को बड़े पैमाने पर काम मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

इन सेक्टर्स को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

इस समझौते से भारत के कई प्रमुख उद्योगों को सीधा फायदा होने जा रहा है. इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं: