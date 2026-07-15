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India-UK FTA: भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू, अब बिना ड्यूटी बिकेगा 99% भारतीय सामान

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन (UK) के बीच एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता लागू हो गया है. इस समझौते को 'व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता' (CETA) कहा जा रहा है. पीयूष गोयल ने इसे दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बताया है.

भारतीय सामानों को मिलेगा बड़ा बाजार

इस समझौते के लागू होने से भारत से ब्रिटेन जाने वाले लगभग 99 प्रतिशत सामानों पर कोई टैक्स (सीमा शुल्क) नहीं लगेगा. इससे भारत के कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण (ज्वेलरी), इंजीनियरिंग सामान, समुद्री उत्पाद और रसायनों के व्यापार को बहुत फायदा होगा. देश के छोटे उद्योगों (MSMEs), किसानों और नए निर्माताओं के लिए विदेशों में कमाई के बड़े मौके खुलेंगे.

नौकरीपेशा लोगों और आईटी सेक्टर को फायदा

व्यापार समझौते के साथ-साथ दोनों देशों के बीच 'सामाजिक सुरक्षा समझौता' भी लागू हुआ है. इसके तहत अगर कोई भारतीय पेशेवर (जैसे आईटी इंजीनियर या डॉक्टर) कुछ समय के लिए ब्रिटेन में काम करने जाता है, तो उसे 5 साल तक दोनों देशों में दोहरा टैक्स (सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रिब्यूशन) नहीं देना होगा. इससे भारतीय कंपनियों का खर्च बचेगा और भारतीय पेशेवरों की मांग बढ़ेगी. इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी (IT), वित्तीय सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी ब्रिटेन जाना आसान होगा.