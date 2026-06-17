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भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा, मोदी और स्टारमर ने की घोषणा

एवियन (फ्रांस): भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा. इस ऐतिहासिक डील के लगभग एक साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने बुधवार को इसकी घोषणा की. व्यापार समझौता के लागू होने की घोषणा दोनों नेताओं के एवियन में जी-7 समिट के दौरान बातचीत के एक दिन बाद हुई.

पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "भारत-ब्रिटेन संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि. यह जानकर खुशी हुई कि भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई 2026 से लागू होगा." उन्होंने आगे कहा, "यह समझौता हमारे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा देगा. यह भारतीय किसानों, श्रमिकों, MSMEs, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स के लिए कई मौके भी खोलेगा और विकसित भारत 2047 को पूरा करने में अहम योगदान देगा."

भारत-ब्रिटेन के बीच यह ट्रेड डील पिछले साल जुलाई में पीएम मोदी के लंदन दौरे के दौरान हुई थी. पीएम मोदी ने कहा कि यह व्यापार समझौता (Trade Pact) भारत और UK के बीच आर्थिक रिश्तों को काफी बढ़ावा देगा.

ब्रिटेन की तरफ से एक घोषणा में कहा गया है कि इस ट्रेड डील से UK और भारत के उद्योगों को कई फायदे होंगे, जिसमें आयातित व्हिस्की पर टैरिफ (Whisky Tariff) 150 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत हो जाएगा, ऑटोमोटिव (Automotives) पर शुल्क 100 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो जाएगा और कॉस्मेटिक्स पर 22 प्रतिशत तक का टैरिफ पहले दिन से या स्टेजिंग (staging) के बाद खत्म हो जाएगा.

बयान में आगे कहा गया है कि इससे लंबे समय में ब्रिटेन की GDP 4.8 बिलियन पाउंड और भारतीय GDP 5.1 बिलियन पाउंड और द्विपक्षीय व्यापार हर साल 25.5 बिलियन पाउंड बढ़ेगा. UK अपने देश में आने वाले भारतीय सामान जैसे कपड़े, जूते और कुछ खाने की वस्तुओं पर टैरिफ कम करेगा. बयान में कहा गया है कि भारतीय उत्पाद आयात करने वाले ब्रिटिश कंपनियों के लिए कम लागत का मतलब कम कीमतें और देश भर के उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प हो सकते हैं.