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कमाल! अब पराली जलाना भूल जाएंगे किसान, कचरे से बनेगी चकाचक सड़कें; जानें भारत की नई स्वदेशी तकनीक

CSIR की बायो-बिटुमेन तकनीक पराली से सड़क बनाएगी, जिससे प्रदूषण घटेगा, आयात की बचत होगी और किसानों की आय में भारी इजाफा होगा.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 2, 2026 at 1:20 PM IST

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नई दिल्ली: भारत ने सड़क निर्माण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांतिकारी उपलब्धि हासिल की है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. 'काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च' (CSIR) के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्वदेशी तकनीक विकसित की है, जो खेती के कचरे (विशेषकर धान की पराली) को 'बायो-बिटुमेन' में बदल देती है. यह नवाचार न केवल सड़कों को मजबूती देगा, बल्कि उत्तर भारत में हर साल होने वाले खतरनाक प्रदूषण का भी स्थायी समाधान पेश करेगा.

क्या है यह 'वेस्ट टू वेल्थ' तकनीक?
आमतौर पर सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम से निकलने वाले डामर (Bitumen) का उपयोग होता है, जिसे भारत भारी मात्रा में आयात करता है. लेकिन CSIR की नई तकनीक में पराली और अन्य कृषि अवशेषों को पायरोलिसिस प्रक्रिया के जरिए उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के बिना गर्म किया जाता है. इससे एक चिपचिपा और मजबूत बाइंडिंग मटेरियल तैयार होता है, जिसे 'बायो-बिटुमेन' कहते हैं. यह डामर का एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प है.

देश को होंगे ये 3 बड़े फायदे

प्रदूषण पर प्रहार
पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना दिल्ली-NCR के स्मॉग का मुख्य कारण है. अब किसान इस कचरे को जलाएंगे नहीं, बल्कि इसे बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकेंगे. यह तकनीक 'वेस्ट टू वेल्थ' (कचरे से कंचन) का जीता-जागता उदाहरण है.

भारी आर्थिक बचत
भारत अपनी बिटुमेन जरूरत का लगभग 50% आयात करता है, जिस पर सालाना करीब ₹30,000 करोड़ खर्च होते हैं. बायो-बिटुमेन के इस्तेमाल से इस विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश 'आत्मनिर्भर' बनेगा.

सड़कों की लंबी उम्र
शुरुआती परीक्षणों, जैसे नागपुर-मनसर राजमार्ग (NH-44) के पायलट प्रोजेक्ट में यह देखा गया है कि बायो-बिटुमेन से बनी सड़कें भारी बारिश और गर्मी को झेलने में अधिक सक्षम हैं. यह डामर फटने या सड़क उखड़ने की समस्या को कम करता है.

भविष्य की राह
CSIR की महानिदेशक एन. कलैसेल्वी के मुताबिक, इस तकनीक को अब बड़े पैमाने पर निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में कम से कम 15% से 30% बायो-बिटुमेन का अनिवार्य उपयोग किया जाए. यह तकनीक न केवल भारत की हवा को साफ रखेगी, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक नई हरित क्रांति लेकर आएगी.

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BIO BITUMEN TECHNOLOGY
पराली से सड़क
ROP WASTE INTO GREEN ROADS

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