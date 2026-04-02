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कमाल! अब पराली जलाना भूल जाएंगे किसान, कचरे से बनेगी चकाचक सड़कें; जानें भारत की नई स्वदेशी तकनीक

नई दिल्ली: भारत ने सड़क निर्माण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांतिकारी उपलब्धि हासिल की है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. 'काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च' (CSIR) के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्वदेशी तकनीक विकसित की है, जो खेती के कचरे (विशेषकर धान की पराली) को 'बायो-बिटुमेन' में बदल देती है. यह नवाचार न केवल सड़कों को मजबूती देगा, बल्कि उत्तर भारत में हर साल होने वाले खतरनाक प्रदूषण का भी स्थायी समाधान पेश करेगा.

क्या है यह 'वेस्ट टू वेल्थ' तकनीक?

आमतौर पर सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम से निकलने वाले डामर (Bitumen) का उपयोग होता है, जिसे भारत भारी मात्रा में आयात करता है. लेकिन CSIR की नई तकनीक में पराली और अन्य कृषि अवशेषों को पायरोलिसिस प्रक्रिया के जरिए उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के बिना गर्म किया जाता है. इससे एक चिपचिपा और मजबूत बाइंडिंग मटेरियल तैयार होता है, जिसे 'बायो-बिटुमेन' कहते हैं. यह डामर का एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प है.

देश को होंगे ये 3 बड़े फायदे

प्रदूषण पर प्रहार

पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना दिल्ली-NCR के स्मॉग का मुख्य कारण है. अब किसान इस कचरे को जलाएंगे नहीं, बल्कि इसे बेचकर अतिरिक्त आय कमा सकेंगे. यह तकनीक 'वेस्ट टू वेल्थ' (कचरे से कंचन) का जीता-जागता उदाहरण है.