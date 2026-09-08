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एडीपी रिसर्च का दावा: भारत में 24% कर्मचारी हर हफ्ते कर रहे हैं 16 घंटे से ज्यादा 'मुफ़्त' काम

एआई (AI) अपनाने में भारत सबसे आगे, जापान पीछे इस रिपोर्ट में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर भी दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं.

अनपेड वर्क और काम का दबाव रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय वर्कफोर्स पर काम का दबाव किस कदर बढ़ चुका है.

हैदराबाद: काम के लंबे घंटे, घर तक पहुंचता ऑफिस का काम और बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के काम करने के मामले में भारतीय दुनिया में सबसे आगे हैं. ग्लोबल रिसर्च एजेंसी एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा 'पीपुल एट वर्क 2026' रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 24 फीसदी कर्मचारी हर हफ्ते 16 घंटे या उससे ज्यादा का ऐसा काम करते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता. यह आंकड़ा वैश्विक औसत (12%) से ठीक दोगुना है.

विशेषज्ञों का कहना है कि जहां एक तरफ एआई काम को तेज कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इससे कर्मचारियों पर 24 घंटे कनेक्टेड रहने और तुरंत रिस्पॉन्ड करने का मानसिक दबाव भी बढ़ा है.

एम्प्लॉई एंगेजमेंट में भारी गिरावट

काम के बढ़ते घंटों और डिजिटल ओवरलोड का सीधा असर कर्मचारियों की मानसिक स्थिति पर पड़ा है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कर्मचारियों का अपने काम के प्रति जुड़ाव 24% से घटकर केवल 19% रह गया है. एक साल में 5% की यह गिरावट दुनिया में सबसे तेज है.

इसका सीधा मतलब यह है कि लंबे और थकाऊ वर्क डेज के कारण कर्मचारी अपनी ऊर्जा खो रहे हैं, उनका फोकस कम हो रहा है और वे अपने काम को लेकर उत्साहित नहीं हैं. वैश्विक स्तर पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है; महामारी के बाद सुधार के बावजूद दुनिया में 80% कर्मचारी ऐसे हैं जो काम में अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं.

संसद में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' पर चर्चा

अतिरिक्त काम करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उत्पादकता बढ़ रही है. एडीपी की रिपोर्ट साफ कहती है कि ज्यादा घंटे बिना पैसे काम करने से सीनियर लेवल पर प्रोडक्टिविटी घटने लगी है, तनाव बढ़ा है और लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं. हालांकि, आज के आर्थिक माहौल में 46% लोगों का मानना है कि नौकरी बदलना अब पहले जितना आसान नहीं रह गया है.

बढ़ते डिजिटल ओवरलोड और निजी समय में ऑफिस के दखल को देखते हुए, अब भारतीय संसद में 'राइट टू डिस्कनेक्ट' बिल पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. अगर यह कानून बनता है, तो कर्मचारियों को ऑफिस के घंटों के बाद आधिकारिक कॉल या ईमेल का जवाब न देने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा.

कंपनियों के लिए यह रिपोर्ट एक चेतावनी की तरह है कि अगर वे अपने सबसे अच्छे कर्मचारियों को रोकना चाहती हैं, तो उन्हें काम के घंटों की स्पष्ट सीमा तय करनी होगी और एक बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस देना होगा.

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