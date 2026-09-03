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'अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं भारत' पीयूष गोयल ने साफ कहा- जब तक नहीं मिलेगी यह खास छूट, तब तक नहीं होगा ट्रेड डील पर साइन

अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात को विशेष तरजीही शुल्क दरें मिलने के बाद ही भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देकर घोषित करेगा.

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पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 4:08 PM IST

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नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से लंबित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि भारत इस समझौते की घोषणा केवल उसी स्थिति में करेगा, जब वॉशिंगटन भारतीय निर्यातकों को उनके वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में विशेष प्राथमिकता वाली टैरिफ (शुल्क) दरें देने पर सहमत होगा.

'एफटीए आउटरीच कार्यक्रम' के तहत आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा, "जैसे ही अमेरिका हमें हमारे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर और तरजीही दरें देने में सक्षम होगा, हम इस द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देकर इसकी आधिकारिक घोषणा कर देंगे."

घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा प्राथमिकता
वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत किसी भी वैश्विक दबाव या जल्दबाजी में इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा. सरकार का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि, डेयरी क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखना है. समझौते के तहत भारत का लक्ष्य वियतनाम, थाईलैंड, चीन और मलेशिया जैसे देशों के मुकाबले अमेरिकी बाजार में अपने सामान के लिए कम सीमा शुल्क (टैरिफ) सुनिश्चित करना है, ताकि भारतीय निर्यातकों को बढ़त मिल सके.

ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा आपसी व्यापार
इस वार्ता के बीच भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं. वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार, दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 241.65 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें सामान और सेवाएं दोनों शामिल हैं.

  • सामान का व्यापार: कुल 149.42 अरब डॉलर का रहा, जिसमें भारत ने अमेरिका को 103.82 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि अमेरिका से 45.6 अरब डॉलर का आयात हुआ. सामान के मामले में भारत 58.22 अरब डॉलर के बड़े व्यापार अधिशेष में है.
  • सेवाओं का व्यापार: कुल 92.23 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जिसमें भारत का सेवा निर्यात 48.67 अरब डॉलर और आयात 43.56 अरब डॉलर रहा.

अन्य देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौतों की तैयारी

पीयूष गोयल ने यह भी रेखांकित किया कि भारत केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई अन्य महत्वपूर्ण देशों और व्यापारिक समूहों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने के बेहद करीब है. आगामी महीनों में कनाडा, मैक्सिको, चिली, ब्राजील के नेतृत्व वाले 'मर्कोसुर' ब्लॉक, दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU), खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के छह देशों और इजरायल के साथ व्यापारिक साझेदारियों को आगे बढ़ाया जाएगा.

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