ETV Bharat / business

भारत में इसी साल शुरू होगा रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन, चीन को पटखनी देने की तैयारी

नई दिल्ली: भारत ने वैश्विक खनिज राजनीति के क्षेत्र में एक बड़ा दांव खेला है. केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने घोषणा की है कि भारत 2026 के अंत तक घरेलू स्तर पर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) का उत्पादन शुरू कर देगा. यह कदम न केवल रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि उच्च तकनीक वाली सामग्रियों के लिए चीन पर भारत की दशकों पुरानी निर्भरता को भी लगभग समाप्त कर देगा.

रणनीतिक महत्व और चीनी एकाधिकार

वर्तमान में, दुनिया के लगभग 90% रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन और प्रसंस्करण पर चीन का नियंत्रण है. ये मैग्नेट आधुनिक दुनिया के लिए 'नया तेल' माने जाते हैं क्योंकि इनके बिना इलेक्ट्रिक वाहन (EV), विंड टर्बाइन, स्मार्टफोन, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और रडार का निर्माण असंभव है. चीन द्वारा हाल ही में इन मैग्नेट के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत ने अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ाने का निर्णय लिया है.

सरकार का मास्टर प्लान और भारी निवेश

इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने ₹7,280 करोड़ की एक व्यापक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: