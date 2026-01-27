इंडिया एनर्जी वीक 2026' में हरदीप सिंह पुरी बोले—भारत 2050 तक वैश्विक ऊर्जा मांग का 10% संभालेगा
India Energy Week के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के ऊर्जा भविष्य को लेकर रोडमैप साझा किया.
Published : January 27, 2026 at 4:59 PM IST
नई दिल्ली: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गोवा में आयोजित चौथे संस्करण इंडिया एनर्जी वीक (IEW) 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कारण भविष्य में वैश्विक ऊर्जा मांग का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से आएगा. उन्होंने यह भी कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के बावजूद पारंपरिक ईंधन की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण रहेगी.
इस साल का IEW 2026 लगभग 75,000 ऊर्जा पेशेवरों को एक साथ ला रहा है, जो 2024 की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक है. कार्यक्रम में 700 से अधिक प्रदर्शक कंपनियां, 120 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, 10 कंट्री पैविलियंस और 11 थीमैटिक जोन्स शामिल हैं. साथ ही, 550 से अधिक वैश्विक विशेषज्ञ 110 से अधिक रणनीतिक और तकनीकी सत्रों में भाग ले रहे हैं.
मंत्री पुरी ने कहा, “इस साल का थीम ‘Energizing Growth, Securing Economies and Enriching Lives’ ऊर्जा की बहुआयामी भूमिका को दर्शाता है, जो आर्थिक विकास, प्रणालीगत सुरक्षा और मानव कल्याण को बढ़ावा देती है.” उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान India–Arab Energy Dialogue, Compressed Biogas Conference, स्टार्टअप चुनौतियां Avinya 3.0 और Vasudha 3.0, और हेकाथॉन जैसे कई साइड इवेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं.
पुरी ने कहा कि पिछले IEW से लेकर अब तक वैश्विक ऊर्जा प्रणाली पर भूराजनीतिक और संरचनात्मक दबाव बढ़ गए हैं. उन्होंने बताया कि लगभग 80 प्रतिशत वैश्विक ऊर्जा मांग अब उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से आ रही है, जिसमें विकासशील एशिया का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत है. उन्होंने ऊर्जा समानता की चुनौती पर भी ध्यान आकर्षित किया और बताया कि लगभग 730 मिलियन लोग अभी भी बिजली से वंचित हैं और दो अरब लोग हानिकारक खाना पकाने के तरीकों पर निर्भर हैं.
ऊर्जा संक्रमण की प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए पुरी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में पिछले दशक में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन पारंपरिक ईंधन अभी भी आवश्यक हैं. उन्होंने चेताया कि यदि आज से तेल और गैस उत्पादन में निवेश बंद हो जाए, तो वैश्विक तेल उत्पादन अगले दस वर्षों में लगभग 8 प्रतिशत सालाना घट सकता है.
पुरी ने भारत को इस परिवर्तन का केंद्र बताया. उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन चुका है और उसकी ऊर्जा मांग 2050 तक लगातार बढ़ती रहेगी. उनका अनुमान है कि 2050 तक भारत की वैश्विक ऊर्जा मांग में हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत होगी, जबकि प्रति व्यक्ति खपत वैश्विक औसत का केवल 40 प्रतिशत होगी.
सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें Oilfields (Regulation and Development) Act, 2025 में संशोधन और New Petroleum and Natural Gas Rules 2025 शामिल हैं. इससे उप-संरचना क्षेत्र में लंबी अवधि की स्थिरता और समय-सीमित अनुमतियाँ सुनिश्चित होंगी.
पुरी ने कहा कि वैश्विक मूल्य उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में ईंधन की कीमतें नियंत्रित रही हैं. दिल्ली में 2025 में ईंधन की कीमतें 2021 की तुलना में कम थीं. साथ ही, PMUY लाभार्थियों को एलपीजी की सबसे कम कीमत देने से उपभोक्ताओं की रक्षा की गई है.
उन्होंने कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायोएनर्जी और न्यूक्लियर पावर में भारत की प्रगति का जिक्र किया और बताया कि न्यूक्लियर क्षमता 2047 तक 100 GW तक बढ़ाने का लक्ष्य है. साथ ही, शिपबिल्डिंग और समुद्री अवसंरचना में $8 अरब का पैकेज और तेल-गैस व्यापार के लिए $5 अरब के निवेश अवसर भी उल्लेखनीय हैं.
पुरी ने अपने संबोधन का समापन करते हुए कहा, भारत वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर सुरक्षित, लचीला और समावेशी ऊर्जा भविष्य बनाने के लिए तैयार है. India Energy Week विचारों, विशेषज्ञता और नेतृत्व को एक साथ लाता है, ताकि संवाद को क्रियान्वयन में बदला जा सके.
उद्घाटन समारोह में यूएई के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री Sultan Al Jaber, कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री Tim Hodgson, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत* और अन्य अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.
