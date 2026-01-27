ETV Bharat / business

इंडिया एनर्जी वीक 2026' में हरदीप सिंह पुरी बोले—भारत 2050 तक वैश्विक ऊर्जा मांग का 10% संभालेगा

नई दिल्ली: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गोवा में आयोजित चौथे संस्करण इंडिया एनर्जी वीक (IEW) 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कारण भविष्य में वैश्विक ऊर्जा मांग का सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से आएगा. उन्होंने यह भी कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के बावजूद पारंपरिक ईंधन की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण रहेगी.

इस साल का IEW 2026 लगभग 75,000 ऊर्जा पेशेवरों को एक साथ ला रहा है, जो 2024 की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक है. कार्यक्रम में 700 से अधिक प्रदर्शक कंपनियां, 120 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, 10 कंट्री पैविलियंस और 11 थीमैटिक जोन्स शामिल हैं. साथ ही, 550 से अधिक वैश्विक विशेषज्ञ 110 से अधिक रणनीतिक और तकनीकी सत्रों में भाग ले रहे हैं.

मंत्री पुरी ने कहा, “इस साल का थीम ‘Energizing Growth, Securing Economies and Enriching Lives’ ऊर्जा की बहुआयामी भूमिका को दर्शाता है, जो आर्थिक विकास, प्रणालीगत सुरक्षा और मानव कल्याण को बढ़ावा देती है.” उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान India–Arab Energy Dialogue, Compressed Biogas Conference, स्टार्टअप चुनौतियां Avinya 3.0 और Vasudha 3.0, और हेकाथॉन जैसे कई साइड इवेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं.

पुरी ने कहा कि पिछले IEW से लेकर अब तक वैश्विक ऊर्जा प्रणाली पर भूराजनीतिक और संरचनात्मक दबाव बढ़ गए हैं. उन्होंने बताया कि लगभग 80 प्रतिशत वैश्विक ऊर्जा मांग अब उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से आ रही है, जिसमें विकासशील एशिया का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत है. उन्होंने ऊर्जा समानता की चुनौती पर भी ध्यान आकर्षित किया और बताया कि लगभग 730 मिलियन लोग अभी भी बिजली से वंचित हैं और दो अरब लोग हानिकारक खाना पकाने के तरीकों पर निर्भर हैं.

इंडिया एनर्जी वीक में भारत-अरब ऊर्जा वार्ता और भारत-जापान गोलमेज बैठक जैसे आयोजनों के माध्यम से वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है. (ETV Bharat)

ऊर्जा संक्रमण की प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए पुरी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में पिछले दशक में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन पारंपरिक ईंधन अभी भी आवश्यक हैं. उन्होंने चेताया कि यदि आज से तेल और गैस उत्पादन में निवेश बंद हो जाए, तो वैश्विक तेल उत्पादन अगले दस वर्षों में लगभग 8 प्रतिशत सालाना घट सकता है.