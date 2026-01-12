भारत में Crypto निवेशकों की बढ़ी मुश्किलें, सरकार ने लागू किए 5 सख्त नियम
भारत सरकार और FIU-IND ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग पर लोकेशन, सख्त KYC और फंड्स स्रोत से जुड़े नियम लागू किए.
Published : January 12, 2026 at 9:36 AM IST
नयी दिल्ली: भारत में बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों के लिए अब नियम काफी सख्त हो गए हैं. सरकार और वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) ने मनी लॉन्ड्रिंग और ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के उद्देश्य से क्रिप्टो ट्रेडिंग से जुड़े पांच बड़े नियम लागू कर दिए हैं. इन नियमों के तहत अब क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने पर अकाउंट फ्रीज तक किया जा सकता है.
FIU-IND के निर्देश क्यों अहम
FIU-IND ने सभी भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ-साथ भारत में रजिस्टर्ड विदेशी एक्सचेंजों को सख्त अनुपालन के निर्देश दिए हैं. WazirX, CoinDCX, CoinSwitch जैसे प्लेटफॉर्म्स को अब हर यूजर की पहचान, लेनदेन और फंड्स की पूरी जानकारी रखनी होगी. सरकार का मानना है कि क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है.
लॉगिन के साथ ही होगी लोकेशन ट्रैकिंग
नए नियमों के तहत जब भी यूजर किसी क्रिप्टो ऐप में लॉगिन करेगा, उसे अपनी लाइव लोकेशन का एक्सेस देना होगा. यदि यूजर लोकेशन शेयर नहीं करता है या उसका IP एड्रेस भारत से बाहर का पाया जाता है, तो एक्सचेंज उसका अकाउंट अस्थायी या स्थायी रूप से फ्रीज कर सकता है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि यूजर भारतीय कानूनों के दायरे में रहकर ट्रेडिंग कर रहा है.
लाइव सेल्फी और सख्त KYC
अब केवल आधार या पैन कार्ड अपलोड करना पर्याप्त नहीं होगा. केवाईसी प्रक्रिया को और मजबूत करते हुए ‘लाइवनेस चेक’ अनिवार्य कर दिया गया है. यूजर्स को ऐप पर अपनी लाइव सेल्फी लेनी होगी और कई मामलों में वीडियो वेरिफिकेशन भी देना पड़ सकता है. इससे फर्जी और बेनामी अकाउंट्स पर रोक लगेगी.
VPN इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई यूजर VPN का इस्तेमाल करता पाया गया तो उसका ट्रांजैक्शन तुरंत ब्लॉक किया जा सकता है. एक्सचेंजों को साफ निर्देश हैं कि VPN डिटेक्ट होते ही ट्रेडिंग पर रोक लगाई जाए, ताकि यूजर की असली पहचान और लोकेशन छिपाई न जा सके.
फंड्स के स्रोत और बेनेफिशियरी की जानकारी जरूरी
अगर कोई निवेशक 50 हजार रुपये या उससे अधिक की राशि से ट्रेड करता है, तो उसे फंड्स का स्रोत बताना होगा. इसके लिए बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप मांगी जा सकती है. इसके अलावा, किसी अन्य वॉलेट में क्रिप्टो ट्रांसफर करते समय रिसीवर का नाम, पता और वॉलेट डिटेल देना अनिवार्य होगा. पूरी जानकारी न होने पर ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा. इन सख्त नियमों के बाद साफ है कि भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग अब पूरी तरह निगरानी के दायरे में आ गई है.
यह भी पढ़ें- क्रिप्टो में मुनाफे का झांसा देकर 450 लोगों से ठगे 30 करोड़, जाल में फंसाने के लिए रखे थे एजेंट