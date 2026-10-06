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इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन तक, भारत और स्विट्जरलैंड मिलकर करेंगे काम

नई दिल्ली: भारत और स्विट्जरलैंड ने अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को एक नए मुकाम पर ले जाने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सहयोग को और मजबूत किया जा रहा है.

केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए बताया कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच यह साझेदारी मार्केट एक्सेस बढ़ाने, निवेश को सरल बनाने और ग्लोबल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने पर केंद्रित है. दोनों देश इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं.

'तेपा' (TEPA) समझौते से खुलेगा निवेश का रास्ता

इस आर्थिक साझेदारी की सबसे मजबूत बुनियाद 'तेपा' (TEPA - Trade and Economic Partnership Agreement) समझौता है, जिसे भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के देशों—स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन—ने मिलकर अक्टूबर 2025 में लागू किया था. वाणिज्य सचिव ने इसे यूरोपीय आर्थिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता बताया है, जो देश में नए निवेश, रोजगार और साझा समृद्धि का एक बड़ा फ्रेमवर्क तैयार करता है.

पीएम मोदी और स्विस राष्ट्रपति के बीच महामंथन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि भारत और स्विट्जरलैंड की इस बढ़ती साझेदारी को व्यापार और निवेश के धरातल पर ठोस परिणामों में बदला जाए. सोमवार को नई दिल्ली में स्विस राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन के साथ हुई एक उच्च स्तरीय संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और कूटनीति के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दोहराया. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा यूक्रेन और पश्चिम एशिया में शांति के लिए सार्थक प्रयासों का समर्थन किया है.