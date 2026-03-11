ETV Bharat / business

बदल गए LPG बुकिंग के नियम, सरकार के एक फैसले से मची 'लूट', धड़ाधड़ इंडक्शन स्टोव खरीद रहे लोग

सांकेतिक फोटो ( canva )

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है. इसका सीधा असर भारत की रसोई तक पहुँच गया है. देश के अधिकांश शहरों में एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की किल्लत और आपूर्ति में देरी के कारण अब आम जनता खाना पकाने के लिए बिजली से चलने वाले 'इंडक्शन स्टोव' की ओर रुख कर रही है. हालात यह हैं कि पिछले 24 घंटों में इंडक्शन स्टोव की मांग में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है. क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स पर स्टॉक खत्म

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एलपीजी की संभावित कमी के डर से लोगों ने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ब्लिंकिट (Blinkit), जेप्टो (Zepto) और स्विगी इंस्टामार्ट (Instamart) पर भारी मात्रा में इंडक्शन स्टोव ऑर्डर करना शुरू कर दिया है. इंस्टामार्ट के अधिकारियों के मुताबिक, सामान्य दिनों की तुलना में इंडक्शन कुकटॉप्स की बिक्री में 10 गुना की वृद्धि हुई है. अमेज़न पर पिछले 24 घंटों में मांग 20 गुना तक बढ़ गई है, जबकि फ्लिपकार्ट ने पिछले 4-5 दिनों में बिक्री में 3 गुना उछाल देखा है. बिग बास्केट ने अपनी मासिक पूर्वानुमान क्षमता को तीन गुना करने की तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि सोमवार से बिक्री में 5 गुना वृद्धि हुई है.