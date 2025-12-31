नए साल से पहले मिली खुशखबरी, भारत बना चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी, जापान पीछे छूटा
केंद्र सरकार ने अनुमान लगाया है कि यही तेजी रही तो आने वाले सालों में जर्मनी भी पीछे छूट जाएगा.
Published : December 31, 2025 at 7:16 AM IST
नई दिल्ली: नए साल से पहले देश के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. केंद्र सरकार ने अपनी सलाना आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में जानकारी दी है कि जीडीपी के आधार पर भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है. इस पायदान पर अब वह तीसरे स्थान पर आ गया है. जापान चौथे नंबर पर खिसक गया है. सरकार ने बताया कि देश ने सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला दर्जा हासिल कर लिया है.
इस मामले पर केंद्र सरकार ने आगे कहा कि भारत 4.18 ट्रिलियन के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी वाला देश बन गया है, और 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की ओर अग्रसर है. बता दें, भारत की रियल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2 फीसदी बढ़ी, जो पहली तिमाही में 7.8 परसेंट और पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 7.4 फीसदी थी.
केंद्र की मोदी सरकार ने यह घोषणा तो कर दी है, लेकिन इस पर अंतिम मुहर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगाएगा. जो अगले साल 2026 की पहली छमाही में जारी करने की उम्मीद है. सरकार ने आगे बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है. सरकार ने कहा कि मजबूत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी यही अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले सालों में देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी. इस लिस्ट में पहले पायदान पर अमेरिका कायम है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. इसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश की विकास की रफ्तार ने और भी हैरान कर दिया, जब 2025-26 के दूसरी तिमाही में जीडीपी बढ़कर छह तिमाहियों के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई, जो लगातार ग्लोबल ट्रेड अनिश्चितताओं के बीच भारत की मजबूती को दिखाता है. सरकार की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में इंटरनेशनल एजेंसियों ने भी इस उम्मीद को दोहराया है. इसके साथ-साथ विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए अनुमानों का भी हवाला दिया गया है.
वर्ल्ड बैंक ने 2026 में 6.5 फीसदी ग्रोथ का अनुमान लगाया है. वहीं, मूडीज को उम्मीद है कि भारत 2026 में 6.4 परसेंट और 2027 में 6.5 परसेंट की ग्रोथ के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली G20 इकॉनमी बना रहेगा. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025 के लिए अपने अनुमान बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत और 2026 के लिए 6.2 प्रतिशत कर दिए हैं. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OCED) ने 2025 में 6.7 प्रतिशत और 2026 में 6.2 प्रतिशत ग्रोथ का अनुमान लगाया है.
पढ़ें: प्रधानमंत्री मोदी ने 2026-27 के बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से की मुलाकात