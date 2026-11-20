US को 40% से ज्यादा जेनेरिक दवाओं की सप्लाई भारत से, द्विपक्षीय साझेदारी से सस्ती हेल्थकेयर लोगों तक पहुंचाने पर जोर
Indo-US Economic Summit: ग्लोबल हेल्थकेयर सप्लाई में भारत की भूमिका पर जेनेसा जॉर्जी ने क्या कहा, पढ़ें गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...
Published : November 20, 2026 at 5:04 PM IST
नई दिल्ली: भारत अब दुनिया की फार्मेसी बन चुका है. अमेरिका की एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 40 फीसदी से ज्यादा जेनेरिक दवाएं भारत से सप्लाई होती हैं. यह आंकड़ा ग्लोबल हेल्थकेयर सप्लाई चेन में भारत की अहम भूमिका को दिखाता है और यह भी बताता है कि सस्ती और क्वालिटी मेडिसीन तक पहुंच बनाए रखने में भारत कितना जरूरी है.
अमेरिकी दूतावास में हेल्थ अटैची और दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि जेनेसा जॉर्जी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का प्रदाता है और ग्लोबल फार्मा सप्लाई चेन का अभिन्न हिस्सा है. उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका फार्मा साझेदारी डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के साथ-साथ एंटीबायोटिक्स और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जरूरी दवाओं तक पहुंच को मजबूत करती है.
23वें इंडो-यूएस इकोनॉमिक समिट
जेनेसा जॉर्जी गुरुवार शाम को नई दिल्ली में इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (IACC) की ओर से आयोजित 23वें इंडो-यूएस इकोनॉमिक समिट को संबोधित कर रही थीं. उन्होंने कहा कि फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन को मजबूत करना दोनों देशों की बड़ी प्राथमिकता है.
उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका सप्लाई चेन की मजबूती बढ़ाने और भविष्य की किसी भी बाधा के लिए तैयार रहने पर काम कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने इंडिया-यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET) का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने रणनीतिक और उभरते सेक्टरों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए अहम फ्रेमवर्क बताया.
जॉर्जी ने 'सिलेक्टयूएसए' पहल का भी उल्लेख किया और बताया कि मई में अमेरिका की ओर से 20.2 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की गई थी, जिसमें से 19.1 अरब डॉलर भारतीय फार्मा और अन्य सेक्टरों में था. उन्होंने कहा कि यह निवेश दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक जुड़ाव और हेल्थकेयर व फार्मा में सहयोग बढ़ाने के अवसरों को दर्शाता है.
समिट में इस बात पर भी जोर दिया गया कि बढ़ती द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को सस्ती हेल्थकेयर और आधुनिक मेडिकल टेक्नोलॉजी तक ज्यादा पहुंच में बदला जाए, ताकि आम लोगों को सीधा फायदा मिल सके.
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने यूएस कंपनियों को दिया न्योता
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने अमेरिकी हेल्थकेयर कंपनियों और फार्मा फर्मों से अपील की कि वे अपनी टेक्नोलॉजी को किफायती दामों पर भारत लाएं. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग से भारत के हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सकता है और गुणवत्तापूर्ण इलाज तक पहुंच को बेहतर बनाया जा सकता है.
उन्होंने कहा, "भारतीय डॉक्टरों और फार्मा इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है. मैं यहां मौजूद अमेरिका के प्रतिनिधियों और फार्मा कंपनियों से आग्रह करूंगा कि वे अपनी टेक्नोलॉजी को किफायती कीमतों पर भारत लाएं. हम आपका स्वागत करते हैं और साथ मिलकर हेल्थकेयर सेक्टर को मजबूत करने और लोगों को सस्ती सुविधाएं देने की दिशा में काम कर सकते हैं."
किस-किस क्षेत्र में हो रहा सहयोग?
भारत-अमेरिका हेल्थकेयर साझेदारी में भारत की बड़े पैमाने पर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और विशाल पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स को अमेरिका की बायोमेडिकल रिसर्च, रेगुलेटरी सिस्टम और हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी की ताकत के साथ जोड़ा जा रहा है.
यह सहयोग कई अहम क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग और दवा सप्लाई चेन, रोग निगरानी, मेडिकल इनोवेशन और कैंसर रिसर्च शामिल हैं. दोनों देश कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज, नई दवाओं के विकास और बीमारियों की समय पर पहचान के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.
भारत जहां सस्ती जेनेरिक दवाओं के ग्लोबल सप्लायर के रूप में उभर रहा है, वहीं अमेरिका बायोमेडिकल रिसर्च और तकनीकी नवाचार में अहम भूमिका निभा रहा है. दोनों पक्ष हेल्थकेयर वैल्यू चेन में सहयोग को और गहरा करने के अवसर देख रहे हैं.
समिट में इस बात पर जोर दिया गया कि फार्मा इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूत, लचीला और विविध बनाया जाए, ताकि तकनीकी प्रगति और अंतरराष्ट्रीय निवेश का फायदा दोनों देशों के लोगों को सस्ते इलाज और बेहतर हेल्थकेयर एक्सेस के रूप में मिल सके.
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