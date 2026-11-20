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US को 40% से ज्यादा जेनेरिक दवाओं की सप्लाई भारत से, द्विपक्षीय साझेदारी से सस्ती हेल्थकेयर लोगों तक पहुंचाने पर जोर

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नई दिल्ली: भारत अब दुनिया की फार्मेसी बन चुका है. अमेरिका की एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 40 फीसदी से ज्यादा जेनेरिक दवाएं भारत से सप्लाई होती हैं. यह आंकड़ा ग्लोबल हेल्थकेयर सप्लाई चेन में भारत की अहम भूमिका को दिखाता है और यह भी बताता है कि सस्ती और क्वालिटी मेडिसीन तक पहुंच बनाए रखने में भारत कितना जरूरी है.

अमेरिकी दूतावास में हेल्थ अटैची और दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि जेनेसा जॉर्जी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का प्रदाता है और ग्लोबल फार्मा सप्लाई चेन का अभिन्न हिस्सा है. उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका फार्मा साझेदारी डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के साथ-साथ एंटीबायोटिक्स और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जरूरी दवाओं तक पहुंच को मजबूत करती है.