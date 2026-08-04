ETV Bharat / business

दिल्ली-कर्नाटक समेत 5 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय देश के औसत से दोगुना; यूपी-बिहार की कमाई नेपाल से भी कम

किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा, किसकी कम, पढ़िए रिपोर्ट. ( Photo Credit; Getty Images )

Indian States Per Capita Income: एक तरफ देश में जहां राज्यों के विकास गाड़ी, कर्ज के बोझ तले दबकर आगे बढ़ रही है. वहीं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में बना हुआ है. जबकि, श्रीलंका (Sri Lanka), वियतनाम (Vietnam) जैसे देश खुद को अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में अपग्रेड करके भारत से अमीर हो गए हैं. वर्ल्ड बैंक की 1 जुलाई 2026 को जारी Country Income Classifications रिपोर्ट और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय जहां 2,813 डॉलर यानी 2.72 लाख रुपए के करीब है, वहीं श्रीलंका की 4,528 से 5,250 अमेरिकी डॉलर के बीच है. ETV Bharat की State Fiscal Health सीरिज की दूसरी कड़ी में हम राज्यों की प्रति व्यक्ति आय पर बात करेंगे. भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी, वैश्विक रैंकिंग में कौन सा स्थान: प्रति व्यक्ति आय का मतलब है, किसी देश में प्रति व्यक्ति होने वाली औसत आय. इसकी गणना राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर की जाती है. वर्ष 2026 में भारत की प्रति व्यक्ति नाममात्र (Nominal) जीडीपी लगभग 2,813 से 3,051 अमेरिकी डॉलर यानी 2.35 लाख से 2.72 लाख रुपए के बीच अनुमानित है. आर्थिक रूप से ताकतवर देशों की प्रति व्यक्ति आय काफी कम. (Photo Credit; ETV Bharat) इसके आधार पर वर्ल्ड बैंक ने भारत को लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में रखा है. इस आय के साथ भारत वैश्विक रैंकिंग में 172वें नंबर पर आता है. वहीं, लिकटेंस्टाइन पहले स्थान पर बना हुआ है. जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से 2.30 लाख अमेरिकी डॉलर सालाना के बीच है. दूसरे नंबर पर लक्समबर्ग आता है. जिसकी आय 1.30 लाख से 1.56 लाख अमेरिकी डॉलर के बीच रहती है. भारतीय राज्यों की प्रति व्यक्ति आय: भारत सरकार आधिकारिक तौर पर आय का मानक पैमाना मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट' (NSDP) है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी 'हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स' में प्रकाशित करता है. इसके अनुसार, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय (Delhi Per Capita Income) 4.93 लाख रुपए है जो सबसे ज्यादा है. तेलंगाना (Telangana Per Capita Income) 3.87 लाख रुपए के साथ दूसरे स्थान पर है. इसके बाद कर्नाटक (Karnataka Per Capita Income) 3.80 लाख, तमिलनाडु (Tamil Nadu Per Capita Income) 3.61 लाख आते हैं. वर्ल्ड बैंक की इनकम कैटेगरी के मानक: वर्ल्ड बैंक देशों को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटता है. इसमें निम्न-आय यानी लो इनकम (Low Income), निम्न-मध्यम-आय यानी लोअर मिडिल इनकम (Lower Middle Income), उच्च-मध्यम-आय यानी अपर मिडिल इनकम (Upper Middle Income) और उच्च-आय यानी हाई इनकम (High Income) कैटेगरी शामिल हैं. जिसे एटलस पद्धति (Atlas Method) से अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है.