दिल्ली-कर्नाटक समेत 5 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय देश के औसत से दोगुना; यूपी-बिहार की कमाई नेपाल से भी कम
कमाई के मामले में देश के कुछ राज्य ज्यादा अमीर हैं तो कई गरीब. यही नहीं, श्रीलंका, वियतनाम जैसे देश भी भारत से अमीर हैं.
Published : August 4, 2026 at 10:24 AM IST
Indian States Per Capita Income: एक तरफ देश में जहां राज्यों के विकास गाड़ी, कर्ज के बोझ तले दबकर आगे बढ़ रही है. वहीं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में बना हुआ है. जबकि, श्रीलंका (Sri Lanka), वियतनाम (Vietnam) जैसे देश खुद को अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में अपग्रेड करके भारत से अमीर हो गए हैं.
वर्ल्ड बैंक की 1 जुलाई 2026 को जारी Country Income Classifications रिपोर्ट और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय जहां 2,813 डॉलर यानी 2.72 लाख रुपए के करीब है, वहीं श्रीलंका की 4,528 से 5,250 अमेरिकी डॉलर के बीच है. ETV Bharat की State Fiscal Health सीरिज की दूसरी कड़ी में हम राज्यों की प्रति व्यक्ति आय पर बात करेंगे.
भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी, वैश्विक रैंकिंग में कौन सा स्थान: प्रति व्यक्ति आय का मतलब है, किसी देश में प्रति व्यक्ति होने वाली औसत आय. इसकी गणना राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर की जाती है. वर्ष 2026 में भारत की प्रति व्यक्ति नाममात्र (Nominal) जीडीपी लगभग 2,813 से 3,051 अमेरिकी डॉलर यानी 2.35 लाख से 2.72 लाख रुपए के बीच अनुमानित है.
इसके आधार पर वर्ल्ड बैंक ने भारत को लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में रखा है. इस आय के साथ भारत वैश्विक रैंकिंग में 172वें नंबर पर आता है. वहीं, लिकटेंस्टाइन पहले स्थान पर बना हुआ है. जिसकी प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से 2.30 लाख अमेरिकी डॉलर सालाना के बीच है. दूसरे नंबर पर लक्समबर्ग आता है. जिसकी आय 1.30 लाख से 1.56 लाख अमेरिकी डॉलर के बीच रहती है.
भारतीय राज्यों की प्रति व्यक्ति आय: भारत सरकार आधिकारिक तौर पर आय का मानक पैमाना मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट' (NSDP) है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी 'हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स' में प्रकाशित करता है. इसके अनुसार, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय (Delhi Per Capita Income) 4.93 लाख रुपए है जो सबसे ज्यादा है.
तेलंगाना (Telangana Per Capita Income) 3.87 लाख रुपए के साथ दूसरे स्थान पर है. इसके बाद कर्नाटक (Karnataka Per Capita Income) 3.80 लाख, तमिलनाडु (Tamil Nadu Per Capita Income) 3.61 लाख आते हैं.
वर्ल्ड बैंक की इनकम कैटेगरी के मानक: वर्ल्ड बैंक देशों को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटता है. इसमें निम्न-आय यानी लो इनकम (Low Income), निम्न-मध्यम-आय यानी लोअर मिडिल इनकम (Lower Middle Income), उच्च-मध्यम-आय यानी अपर मिडिल इनकम (Upper Middle Income) और उच्च-आय यानी हाई इनकम (High Income) कैटेगरी शामिल हैं. जिसे एटलस पद्धति (Atlas Method) से अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है.
इसके अनुसार 1,175 डॉलर से कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को वर्ल्ड बैंक लो-इनकम वाले देश मानता है. जबकि 1,175 डॉलर से 4,635 डॉलर के बीच प्रति व्यक्ति इनकम वाले देशों को लोअर-मिडल-इनकम और 4,636 से 14,375 डॉलर के बीच प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में रखता है. इसके अलावा 14,375 डॉलर से ज्यादा इनकम वाले देशों को हाई इनकम वाला देश माना जाता है.
देश की इनकम कैटेगरी से ऊपर हैं ये 5 राज्य: भारत भले ही लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में हो लेकिन, उसके 5 राज्य ऐसे हैं जो अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में शामिल हैं. इनमें दिल्ली 6,217 डॉलर की प्रति व्यक्ति आय के साथ सबसे आगे है. इसके बाद 5,579 डॉलर के साथ कर्नाटक का स्थान आता है.
फिर तेलंगाना (5,407 डॉलर), तमिलनाडु (5,329 डॉलर) और गुजरात (4,734 डॉलर) का नंबर आता है. हालांकि, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो वर्ल्ड बैंक की अपर मिडिल इनकम कैटेगरी मानक के बेंचमार्क से थोड़ा ही पीछे रह गए. इनमें महाराष्ट्र 8 डॉलर, हरियाणा 9 डॉलर और केरल सिर्फ 26 डॉलर बेंचमार्क से पीछे रह गया.
यूपी-बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम: अब तक हम ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों के बारे में जान चुके हैं. आईए अब उन राज्यों के बारे में जानते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है. देश में बिहार की प्रति व्यक्ति आय (Bihar Per Capita Income) 69.32 हजार रुपए (984 डॉलर) है जो सबसे कम है. दूसरे नंबर पर 1.08 लाख रुपए (1,403 डॉलर) की प्रति व्यक्ति आय के साथ उत्तर प्रदेश (UP Per Capita Income) का नंबर आता है.
वहीं, तीसरे नंबर पर झारखंड (Jharkhand Per Capita Income) है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 1.16 लाख रुपए (1,470 डॉलर) सालान है. खास बात ये है कि इन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय नेपाल जैसे छोटे से देश से भी कम है. नेपाल की प्रति व्यक्ति आय (Nepal Per Capita Income) लगभग 1,513 अमेरिकी डॉलर (सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति) और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) लगभग 1,535 अमेरिकी डॉलर अनुमानित है.
30 साल में कितना बदल गया भारत: कंट्री इनकम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के अनुसार, 30 साल में भारत में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. 1994 में भारत का कोई भी बड़ा राज्य लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी के स्तर पर नहीं था. लेकिन, 2025-26 तक कई राज्य ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं, जहां उनकी प्रति व्यक्ति आय कुछ देशों के बराबर या उनसे भी ज्यादा है.
इन राज्यों की आय में 36.7 गुना बढ़ोतरी हुई. कर्नाटक, केरलम (Keralam), आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) और तमिलनाडु इसमें सबसे आगे रहे. जबकि लगातार विकास के बावजूद बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड पीछे रहे. इसका मतलब यह है कि विकास हुआ तो जरूर लेकिन उसका फायदा सभी राज्यों को बराबरी से नहीं मिल पाया.
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