US के साथ ट्रेड वार्ता में भारत को सतर्क रहना चाहिए, विशेषज्ञों की चेतावनी
विशेषज्ञों ने कहा कि भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड डील में फैसला लेने की नीतिगत स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : August 25, 2026 at 8:25 PM IST
नई दिल्ली: विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ अपनी ट्रेड वार्ता (trade talks) में सतर्क रहना चाहिए और पक्की टैरिफ राहत के बिना बहुत अधिक रियायतें देने से बचना चाहिए. उनका मानना है कि ट्रेड वार्ता से पीछे हटने का कनाडा का फैसला यह दर्शाता है कि कैसे नई मांगें और शुल्क एक स्थापित व्यापारिक रिश्ते को भी कितनी जल्दी संकट में डाल सकते हैं.
ईटीवी भारत से बात करते हुए हितधारकों ने इस बात पर भी जोर दिया कि चिंता केवल इस बात की नहीं है कि वाशिंगटन टैरिफ में कितनी राहत देता है, बल्कि यह है कि वह राहत कितनी स्थायी होगी. अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) के बावजूद कनाडा स्टील, एल्यूमीनियम, वाहनों और अन्य उत्पादों पर शुल्क का सामना करता रहा, जबकि अमेरिका ने संवेदनशील क्षेत्रों में रियायतें मांगीं.
विशेषज्ञों का कहना है कि इसलिए भारत को कृषि, डिजिटल नियमों, महत्वपूर्ण खनिजों और सरकारी खरीद पर फैसला लेने की अपनी नीतिगत स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए. उनका यह भी कहना है कि किसी भी छूट को नए एकतरफा टैरिफ के खिलाफ स्पष्ट सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए.
सतर्क दृष्टिकोण क्यों?
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारत के लिए, जो वाशिंगटन के साथ व्यापार समझौते पर भी वार्ता कर रहा है, कनाडा का अनुभव एक चेतावनी है. नई दिल्ली को कृषि, डिजिटल विनियमन, महत्वपूर्ण खनिजों या सरकारी खरीद पर प्रतिबद्धताएं जताने से पहले स्पष्ट, बाध्यकारी और टिकाऊ टैरिफ रियायतें मांगनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि एक ऐसा समझौता जो केवल कुछ अमेरिकी टैरिफ को कम करता है, जबकि वाशिंगटन को धारा 232, 301 या अन्य घरेलू कानूनों के तहत नए शुल्क लगाने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है, वह बहुत कम निश्चितता प्रदान करेगा. भारत को अपनी नियामक और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करनी चाहिए और वार्ता की मेज के बाहर एकतरफा रियायतें देने से बचना चाहिए. भारत को सिर्फ वहीं रियायत देनी चाहिए जहां लाभ संतुलित, लागू करने योग्य और भविष्य की एकतरफा शुल्क कार्रवाई से सुरक्षित हों.
निर्यातक का दृष्टिकोण
जब हमने विशेषज्ञों के उठाए गए वही सवाल निर्यातकों से पूछे, तो उन्होंने भी ऐसी ही राय दी. इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (EEPC) के चेयरमैन पंकज चड्ढा ने ईटीवी भारत को बताया कि अगर कनाडा और अमेरिका जैसे देश अपने व्यापारिक वार्ताओं को किसी तार्किक नतीजे तक पहुंचाने में असफल रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की सौदेबाजी की शैली और उनके स्वभाव को देखते हुए भारत को भी सतर्क रहना चाहिए. अपने हितों की सुरक्षा करना हमेशा हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए और यही भारत का दृष्टिकोण इसी पर आधारित होना चाहिए.
किसान का दृष्टिकोण
किसान ग्रुप ने सरकार से यह भी कहा है कि वह अपनी व्यापा रणनीति के केंद्र में देश के हित को रखे. ईटीवी भारत से बात करते हुए, संयुक्त किसान मोर्चा (किसान यूनियनों का एक ग्रुप) की समन्वय समिति के सदस्य पी. कृष्ण प्रसाद ने बताया कि 1994 में उभरे वैश्विक व्यापार समझौते और WTO (विश्व व्यापार संगठन) प्रणाली को एक ऐसे फ्रेमवर्क के रूप में पेश किया गया था, जिसके तहत देश अधिक खुलकर व्यापार कर सकें और दुनिया भर के बाजारों तक अपनी पहुंच बना सकें. लेकिन आज हम कहां पहुंच चुके हैं? अमेरिका अपने बाजार में सामान के प्रवेश को लगातार सीमित कर रहा है, टैरिफ (आयात शुल्क) लगा रहा है और घरेलू हितों की रक्षा के लिए उपाय कर रहा है. इससे पता चलता है कि ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम और इससे जुड़ा नव-उदारवादी मॉडल (Neoliberal model) एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है.
उन्होंने आगे कहा कि भारत को वैश्विक व्यापार प्रणाली में अपनी स्थिति का सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन करने और ऐसी नीतियां बनाने की जरूरत चाहिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपना जुड़ाव जारी रखते हुए घरेलू उद्योग, किसानों, श्रमिकों और राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा करें.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में मौजूदा वैश्विक व्यापार व्यवस्था से जुड़े नव-उदारवादी सुधारों की विफलता के बारे में बात की है. अगर वह व्यवस्था विफल हो गई है, तो हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? हमें अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा खुद करनी होगी, कोई दूसरा देश हमारे लिए ऐसा नहीं करने वाला है.
पी. कृष्णा प्रसाद के अनुसार, इस प्रक्रिया से आखिर में शक्तिशाली देशों और बड़ी कंपनियों का वैश्विक व्यापार पर दबदबा बन सकता है. बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का बाजारों, पूंजी और व्यापार पर अत्यधिक नियंत्रण है, और इससे वैश्विक आर्थिक संरचनाओं के जरिये "देशों का फिर से उपनिवेशीकरण" हो सकता है.
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