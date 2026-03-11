ETV Bharat / business

LPG शॉर्टेज की खबरों के बीच बड़ी राहत: भारत ने खोजे नए रास्ते, अब इन देशों से आएगी गैस

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में संभावित बाधाओं के बीच, भारत सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं. सरकार ने वैकल्पिक मार्गों और नए अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से तरल पेट्रोलियम गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की अतिरिक्त आपूर्ति सुरक्षित कर ली है.

वैकल्पिक मार्गों से आएगी खेप

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) जैसे संवेदनशील जलडमरूमध्य से बचने के लिए आपूर्ति के वैकल्पिक रास्तों का चयन किया गया है. अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से आने वाली ये खेप जल्द ही भारतीय तटों पर पहुंचने की उम्मीद है.

घरेलू उत्पादन में भारी उछाल

ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को घरेलू उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए थे. इसके परिणामस्वरूप, भारतीय रिफाइनरों ने LPG के घरेलू उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने घोषणा की है कि वह अपने जामनगर रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स में कुकिंग गैस का उत्पादन अधिकतम कर रही है. कंपनी के अनुसार, जामनगर हब में टीमें चौबीसों घंटे काम कर रही हैं ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की कमी न हो. इसके साथ ही, केजी-डी6 (KG-D6) बेसिन से निकलने वाली प्राकृतिक गैस को भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में डायवर्ट किया जा रहा है.