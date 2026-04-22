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भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड ₹72,325 करोड़ के पार; वैश्विक बाजार में फ्रोजन झींगे का दबदबा

वित्त वर्ष 2026 में भारत का समुद्री निर्यात रिकॉर्ड ₹72,325 करोड़ पहुंचा, जिसमें फ्रोजन झींगे की मुख्य भूमिका रही और चीन-यूरोप में भारी मांग बढ़ी.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 3:01 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय समुद्री खाद्य (सीफूड) उद्योग ने वित्त वर्ष 2025-26 में एक नया इतिहास रचते हुए वैश्विक बाजार में अपनी धाक जमाई है. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, भारत का कुल समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड 72,325.82 करोड़ रुपये (लगभग 8.28 अरब डॉलर) तक पहुंच गया है. इस दौरान निर्यात की गई कुल मात्रा 19.32 लाख मीट्रिक टन रही, जो भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है.

ग्रोथ का इंजन बना फ्रोजन झींगा
इस रिकॉर्ड प्रदर्शन का मुख्य श्रेय 'फ्रोजन झींगा' को जाता है, जो लंबे समय से भारत के निर्यात बास्केट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है. वित्त वर्ष 2026 में झींगा निर्यात से होने वाली आय 47,973.13 करोड़ रुपये ($5.51 बिलियन) रही. कुल निर्यात राजस्व में इसकी हिस्सेदारी दो-तिहाई से अधिक है. पिछले वर्ष की तुलना में इसके वॉल्यूम में 4.6% और मूल्य में 6.35% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय झींगे की उच्च गुणवत्ता और मांग का प्रमाण है.

अमेरिकी बाजार में गिरावट, अन्य देशों ने संभाला मोर्चा
रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका $2.32 बिलियन के साथ भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहा. हालांकि, पारस्परिक शुल्कों और वैश्विक व्यापारिक समीकरणों के कारण अमेरिका को होने वाले निर्यात में वॉल्यूम के आधार पर 19.8% और मूल्य के आधार पर 14.5% की गिरावट दर्ज की गई.

  • अमेरिका में आई इस कमी की भरपाई चीन, यूरोपीय संघ (EU) और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में हुई जबरदस्त वृद्धि से हुई:
  • चीन: भारत का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा, जहां निर्यात मूल्य में 22.7% की बढ़ोतरी हुई.
  • यूरोपीय संघ: यहां सबसे प्रभावशाली वृद्धि देखी गई, जहाँ मूल्य में 37.9% और वॉल्यूम में 35.2% का उछाल आया.
  • दक्षिण-पूर्व एशिया: इस क्षेत्र में भी मूल्य के आधार पर 36.1% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई.

बंदरगाहों और सरकारी नीतियों का योगदान
देश के पांच प्रमुख बंदरगाहों—विशाखापत्तनम (Vizag), जेएनपीटी (JNPT), कोच्चि, कोलकाता और चेन्नई—ने कुल निर्यात मूल्य में 64% का योगदान दिया. विशाखापत्तनम इस श्रृंखला में सबसे प्रमुख केंद्र रहा.

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार, सरकार द्वारा मूल्य श्रृंखला के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों ने इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद की है. झींगे के अलावा फ्रोजन मछली, मछली का तेल, और सूखे समुद्री उत्पादों के निर्यात में भी सकारात्मक रुझान देखा गया है.

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