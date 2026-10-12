आज भी 34% लोगों को बचत के पारंपरिक तरीकों पर भरोसा, जानिए- अपनी कमाई कहां इन्वेस्ट करते हैं भारतीय?
साल-दर-साल हाउसहोल्ड सेविंग्स बढ़ रही, देश के 10 में से 9 व्यक्ति बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा है, यह ग्लोबल एवरेज के बराबर
Published : October 12, 2026 at 6:03 PM IST
हैदराबाद.(EB Prime Team) बचत ही कमाई है... भारतीय समाज में घर-घर की शायद यही कहावत है. बस बचत के तौर-तरीके अलग हो सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) की हाल ही में आई एक रिसर्च रिपोर्ट देश में लोगों की इसी सेविंग्स हैबिट्स पर बात करती है. रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी एक तिहाई यानी तकरीबन 34 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय बचत के पारंपरिक तरीकों पर ही भरोसा करते हैं.
Indian Reserve Bank रिपोर्ट बताती है कि साल 2024-25 के दौरान देश के हाउसहोल्ड सेक्टर से कुल सेविंग लगभग 69 लाख करोड़ रुपए रही. इसमें से वित्तीय संस्थानों में जमा की गई रकम 33,28,361 करोड़ जबिक फिजिकल एसेट्स जैसे प्राॅपर्टी, घर-जमीन में 44,25,126 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए. इसी तरह से लोगों ने सोने-चांदी के गहनों में 2,18,357 करोड़ रुपए निवेश किए. वहीं दूसरी ओर, 15,71,242 करोड़ रुपए की कुल देनदारी पाई गई.
कुल मिलाकर भारतीय घरों के बचत का सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी बैंक व वित्तीय संस्थानों की जमाओं के रूप में जाता हैं. अगस्त, 2026 में संसद में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 2024-25 में कुल हाउसहोल्ड सेविंग 69.1 लाख करोड़ रुपए रही. जो कि देश की जीडीपी का करीब 21.7 फीसदी है. इसी तरह से वर्ष 2022-23 में भारतीय घरों की कुल बचत 52.25 लाख करोड़ रुपए रही थी. यह जीडीपी का करीब 20 प्रतिशत बनता है. इस प्रकार से देखा जा सकता है कि साल-दर-साल हाउसहोल्ड सेविंग बढ़ती रही है.
10 में से 9 अडल्ट बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा: वर्ल्ड बैंक की 2025 में आई ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट कहती है कि साल 2024 तक भारत में करीब 89 प्रतिशत लोगों के पास बैंकिंग खाते थे और यह आंकड़ा 2021 से 77.5 फीसदी अधिक था. वहीं, 20011 में महज 35% वयस्कों के पास अकाउंट था. वित्तीय समावेशन(फाइनेंशियल इन्क्लूजन) में महिलाएं भी पीछे नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आज के दौर में बैंकिंग व वित्तीय सिस्टम में महिलाओं की भागीदारी करीब-करीब पुरुषों के बराबर ही है.
इसी तरह से वैश्विक स्तर पर फाइनेंशियल अकाउंट ओनरशिप लगभग 79% तक पहुंच गई और यह 2021 में 74% तथा 2011 में 51% से काफी ज्यादा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में पाया गया कि कम व मध्यम आय की इकोनाॅमी वाले में देशों में तकरीबन 75 प्रतिशत एडल्ट खाताधारक हैं.
इनएक्टिव खाते, एक बड़ी समस्या: बैंकिंग व फाइनेंशियल सिस्टम में बढ़ती भागीदारी के सकारात्मक पहलू के बीच निष्क्रिय खाते भी एक चुनौती बने हुए हैं. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब-करीब 14% वयस्कों या 16 प्रतिशत खाताधारकों ने एक साल के भीतर कोई लेन-देन नहीं किया और यह वैश्विक औसत 6 फीसदी से कहीं अधिक हैं. विश्व बैंक का मानना है कि इनएक्टिक अकाउंट की समस्या लोवर-मिडिल क्लास की अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में ज्यादा देखी गई है.
स्टाॅक्स मार्केट और म्युचुअल फंड में भी बढ़ रहा है निवेश: बचत-निवेश के लिए शेयर मार्केट और म्युचुअल फंड में निवेश अब लोगों को लुभाने लगा है. सेविंग्स के पारंपरिस तरीकों के बाद दूसरा सबसे बड़ा निवेश स्टाॅक्स में किया जा रहा है. आंकड़ों में यह करीब 18.1 फीसदी के आसपास है. इसके बाद जीवन बीमा व म्युचुअल फंड में निवेश तीसरा व चौथा बड़ा निवेश है.
हाल ही में आई एकाउंटिंग कंपनी ईवाई इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि शेयर मार्केट, म्युचुअल फंड जैसे निवेश के विकल्पों में लोंगो की रुचि बढ़ रही है.
ईवाई के मुताबिक भारत में डीमैट खातों की संख्या 23 करोड़ तक पहुंच गई है. कोरोना महामारी के बाद से डीमैट अकाउंट में 5 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.शेयर मार्केट में लोगों की रुझान बढ़ने के पीछे मोबाइल फोन-डाटा का तेजी से प्रसार, इन्वेस्टमेंट के नए-नए व आसान एप, डिस्काउंट ब्रोक्रेज बड़ी वजहें मानी जा सकती हैं.
सेबी का एक रिसर्च पेपर भी इसी ओर इशारा करती है कि लोग अब सोने-चांदी, जमीन-जायदाद के इतर शेयर मार्केट में निवेश में आगे आ रहे हैं. यह निवेश म्युचुअल फंड्स, मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स, शेयर बाजार के रूप में देखा जा सकता है. रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय वर्ष, FY-2025 में म्युचुअल फंड में निवेश 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच गया जबकि एफवाई-2023 में यही आंकड़ा 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा था. इससे साफ है कि कैसे म्युचुअल फंड्स और एसआईपी भारतीय घरों की बचत आदत बनते जा रहे हैं.
हालांकि रिपोर्ट बताती है कि आज भी लोग फिजिकल एसेट जैसे सोना-चांदी, जमीन-मकान आदि में सबसे ज्यादा निवेश करते हैं, लेकिन यह भी सही है कि फाइनेंशियल सेविंग्स(म्युचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, बाजार से जुड़ी स्कीम्स में निवेश) भी लगातार बढ़ रही है. कुल हाउसहोल्ड बचत में फाइनेंशियल सेविंग्स का हिस्सा करीब 33 फीसदी तक पहुंच चुका है. यह दिखाता है कि कैसे भारतीयों की बचत आदत बदल रही है. बचत के पारंपरिक तरीकों के अलावा उनका भरोसा बाजार में निवेश पर भी तेजी से बढ़ रहा है. सेबी के मुताबिक एफवाई-2025 में सिक्योरिटी मार्केट में कुल हाउसहोल्ड सेविंग्स करीब 6.91 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जो कि FY-23 में 2.59 लाख करोड़ रुपए थी. (mukesh.mishra@etvbharat.com)
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