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आज भी 34% लोगों को बचत के पारंपरिक तरीकों पर भरोसा, जानिए- अपनी कमाई कहां इन्वेस्ट करते हैं भारतीय?

भारतीयों की सेविंग्स हैबिट्स पर आधारित रिसर्च रिपोर्ट. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद.(EB Prime Team) बचत ही कमाई है... भारतीय समाज में घर-घर की शायद यही कहावत है. बस बचत के तौर-तरीके अलग हो सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) की हाल ही में आई एक रिसर्च रिपोर्ट देश में लोगों की इसी सेविंग्स हैबिट्स पर बात करती है. रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी एक तिहाई यानी तकरीबन 34 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय बचत के पारंपरिक तरीकों पर ही भरोसा करते हैं.

Indian Reserve Bank रिपोर्ट बताती है कि साल 2024-25 के दौरान देश के हाउसहोल्ड सेक्टर से कुल सेविंग लगभग 69 लाख करोड़ रुपए रही. इसमें से वित्तीय संस्थानों में जमा की गई रकम 33,28,361 करोड़ जबिक फिजिकल एसेट्स जैसे प्राॅपर्टी, घर-जमीन में 44,25,126 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए. इसी तरह से लोगों ने सोने-चांदी के गहनों में 2,18,357 करोड़ रुपए निवेश किए. वहीं दूसरी ओर, 15,71,242 करोड़ रुपए की कुल देनदारी पाई गई.