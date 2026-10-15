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नौकरीपेशा लोगों की लगी लॉटरी! मंदी के डर के बीच 2027 में इतने फीसदी बढ़ेगी सैलरी, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारतीय कार्यबल के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है. साल 2027 में भारत में औसतन 9.1 प्रतिशत की शानदार सैलरी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. वैश्विक स्तर पर मशहूर प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म Aon के लेटेस्ट 'एनुअल सैलरी इंक्रीज एंड टर्नओवर सर्वे 2026-27' में यह सकारात्मक अनुमान लगाया गया है.

यह नई रिपोर्ट दर्शाती है कि दुनिया भर में जारी उथल-पुथल के बीच भी भारतीय बाजार पूरी मजबूती के साथ टिका हुआ है. यह अनुमान साल 2026 में दर्ज की गई 9 फीसदी की वास्तविक औसत वेतन वृद्धि के लगभग बराबर ही है, जो यह साबित करता है कि भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों के बजट में कोई कटौती नहीं कर रही हैं.

1,200 से अधिक कंपनियों के विश्लेषण पर आधारित रिपोर्ट

एओन (Aon) का यह सर्वे भारत के सबसे बड़े और व्यापक मुआवजे के अध्ययनों में से एक है. इस विशेष रिपोर्ट को तैयार करने के लिए देश की 45 अलग-अलग इंडस्ट्रीज की 1,200 से अधिक छोटी-बड़ी कंपनियों के आधिकारिक आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मजबूत घरेलू खपत, लगातार हो रहे बड़े निवेश और मजबूत एक्सपोर्ट ग्रोथ के कारण कॉरपोरेट जगत का हौसला बुलंद है. यही वजह है कि कंपनियां कॉस्ट डिसिप्लिन बनाए रखते हुए भी अपने टैलेंट पर निवेश करने से पीछे नहीं हट रही हैं. इन सेक्टर्स में होगी सबसे ज्यादा पैसों की बारिश

सैलरी बढ़ोतरी के मामले में कुछ खास सेक्टर्स इस बार बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, वे हैं: NBFC (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां): साल 2027 में इस सेक्टर के कर्मचारियों की किस्मत चमकने वाली है. एनबीएफसी सेक्टर सबसे आगे रहते हुए 10.1% की भारी वेतन वृद्धि दे सकता है.

साल 2027 में इस सेक्टर के कर्मचारियों की किस्मत चमकने वाली है. एनबीएफसी सेक्टर सबसे आगे रहते हुए 10.1% की भारी वेतन वृद्धि दे सकता है. एनर्जी (ऊर्जा) सेक्टर: पावर और एनर्जी सेक्टर में विकास की तेज रफ्तार के चलते यहां 9.9% का हाइक मिलने की उम्मीद है.

पावर और एनर्जी सेक्टर में विकास की तेज रफ्तार के चलते यहां 9.9% का हाइक मिलने की उम्मीद है. रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर: देश में चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास के कारण इस क्षेत्र में 9.8% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है. अंधाधुंध खर्च नहीं, कंपनियां अपना रही हैं 'टारगेटेड अप्रोच'

एओन इंडिया में टैलेंट सॉल्यूशंस के पार्टनर और रिवॉर्ड्स कंसल्टिंग लीडर रूपंक चौधरी ने रिपोर्ट पर बात करते हुए कहा, "स्थिर सैलरी बजट की वजह से अब एम्प्लॉयर्स सैलरी देने के मामले में अधिक 'टारगेटेड अप्रोच' अपना रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी जैसेक्टर्स में नॉन-मेरिट एडजस्टमेंट्स में मामूली बढ़ोतरी देखी जा रही है. इसका मतलब है कि कंपनियां अब बाजार के तालमेल, दुर्लभ हुनर और क्रिटिकल टैलेंट को रोके रखने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही हैं. कंपनियां अब यह देख रही हैं कि उनका निवेश कहां सबसे ज्यादा बिजनेस वैल्यू पैदा कर सकता है."