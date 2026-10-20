भारत दुनिया में सबसे सेफ निवेश सेंटर; 26 साल में रिकॉर्ड FDI, टॉप पर सिंगापुर-मॉरीशस
देश में विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है. अब तक कितने डॉलर का निवेश आया और कौन से सेक्टर में ज्यादा पैसा लगा? पढ़िए रिपोर्ट.
Published : October 20, 2026 at 4:12 PM IST
हैदराबाद, (EB Prime Team): India FDI Record: एक ओर दुनिया जब मंदी के साए में है, तब पैसा भारत की ओर भाग रहा है. विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है. आंकड़े बताते हैं कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत से सेफ जगह कोई नहीं. तभी तो 26 साल में पहली बार इतना विदेशी निवेश यानी FDI देश में आया है कि पिछले सारे रिकॉर्ड धरे के धरे रह गए हैं.
इस निवेश की दौड़ में सिंगापुर और मॉरिशस ने अमेरिका समेत बाकी देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है. ETV Bharat की रिपोर्ट में आइए समझते हैं कि आखिर भारत पर ही क्यों दांव लगा रहे हैं विदेशी निवेशक?
भारत के लिए सिंगापुर सबसे बड़ा विदेशी निवेशक: भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) विभाग के अप्रैल 2000 से जून 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, सिंगापुर (Singapore) भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) स्रोत है.
सिंगापुर से लगभग 199.91 अरब अमेरिकी डॉलर (14.41 लाख करोड़ रुपए) का FDI आया है जो कुल FDI इक्विटी का लगभग 25% है. इसके साथ सिंगापुर पहले स्थान पर है. वहीं, मॉरीशस (Mauritius) लगभग 189.09 अरब अमेरिकी डॉलर (11.72 लाख करोड़ रुपए) के साथ दूसरे स्थान पर है.
मॉरीशस की कुल FDI इक्विटी में लगभग 23% हिस्सेदारी रही. जबकि, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) लगभग 10% हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर है. अमेरिका ने 83.17 अरब डॉलर (6.04 लाख करोड़ रुपए) का निवेश किया है. इसके बाद नीदरलैंड (Netherlands) और जापान (Japan) दोनों लगभग 7-7% हिस्सेदारी के साथ आते हैं.
किस सेक्टर में FDI ज्यादा: FDI के मामले में सिंगापुर, मॉरीशस और अमेरिका का फोकस काफी हद तक देश के सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर्स पर रहा है. भारतीय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के अनुसार, सिंगापुर, मॉरीशस और अमेरिका का मुख्य निवेश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर, वित्तीय सेवाएं, ट्रेडिंग/इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन/रियल एस्टेट, आईटी और टेक डेवलपमेंट, सर्विसेज और आउटसोर्सिंग, ऑटोमोबाइल और रिटेल सेक्टर में ज्यादा रहा है.
- सिंगापुर: भारत में टेक और वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा निवेशक सिंगापुर है. इसके अलावा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आईटी (IT) स्टार्टअप्स, क्लाउड सर्विसेज, डेटा सेंटर्स, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं (Financial Services), फिनटेक, बीमा (Insurance), ट्रेडिंग, रियल एस्टेट के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सौर और पवन ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट्स में सिंगापुर का निवेश अधिक रहा है.
- मॉरीशस: भारत में मॉरीशस का निवेश ऐतिहासिक रूप से टैक्स संधियों के लाभ के चलते विविध (Diversified) पोर्टफोलियो के रूप में रहा है. बैंकिंग, वित्तीय मध्यस्थता (Financial Intermediaries), कंसल्टेंसी सेवाएं, मोबाइल नेटवर्क, टाउनशिप, हाउसिंग, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स, दवा निर्माण और हेल्थकेयर सेक्टर में मॉरीशस का निवेश अधिक रहा है.
- संयुक्त राज्य अमेरिका: भारत की नई अर्थव्यवस्था और तकनीकी कौशल पर अमेरिका का मुख्य फोकस रहा है. अमेरिकी टेक दिग्गजों जैसे गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट की ओर से टेक डेवलपमेंट और एआई (AI) हब्स में निवेश किया गया है. इसके साथ ही आईटी-सक्षम सेवाएं, बिजनेस आउटसोर्सिंग (BPO), आरएंडडी (R&D) सेंटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) कंपोनेंट्स, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका का निवेश रहा है. इसके अलावा, भारत के डिजिटल रिटेल मार्केट और लॉजिस्टिक्स चेन में अमेरिकी ने बड़ी पूंजी निवेश की है.
कुल FDI की 85% हिस्सेदारी देश के 5 राज्यों में: देश में विदेशी निवेश का बड़ा हिस्सा कुछ प्रमुख औद्योगिक और तकनीकी राज्यों में ही केंद्रित रहता है. DPIIT के जून 2026 तक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में आने वाले कुल विदेशी निवेश का लगभग 85% हिस्सा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु में जाता है.
- महाराष्ट्र: सिंगापुर, मॉरीशस और अमेरिका तीनों का सबसे पसंदीदा राज्य महाराष्ट्र है. क्योंकि, मुंबई वित्तीय राजधानी है. यहां बैंकिंग, फिनटेक, कॉर्पोरेट सर्विसेज और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा विदेशी पूंजी आती है.
- कर्नाटक: अमेरिका और सिंगापुर की टेक कंपनियों का मुख्य फोकस कर्नाटक राज्य पर रहता है. क्योंकि, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है. यहां मुख्य निवेश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और स्टार्टअप्स में होता है.
- गुजरात: मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और भारी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण यहां सिंगापुर, जापान और यूएई (UAE) से बड़ा निवेश आता है. विशेष रूप से गिफ्ट सिटी (GIFT City) और सौर-पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में निवेश आता है.
- तमिलनाडु: इसे भारत का डेट्रॉयट भी कहा जाता है. यहां जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसी एशियाई ताकतें ऑटोमोबाइल प्लांट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर असेंबलिंग में भारी निवेश करती हैं.
FDI निवेश बढ़ने से GDP में वृद्धि, रोजगार के अवसर बढ़ते: FDI बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ता है. इसे आर्थिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण इंजनों में से एक माना जाता है. दरअसर, एफडीआई के जरिए देश में भारी मात्रा में विदेशी पूंजी आती है, जिससे घरेलू निवेश की कमी दूर होती है. जब मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां या टेक हब्स खोलती हैं, तो देश का उत्पादन और जीडीपी (GDP) बढ़ती है.
नई फैक्ट्रियां, कॉर्पोरेट ऑफिस और डेटा सेंटर्स खुलने से लाखों स्किल्ड और अनस्किल्ड भारतीयों को सीधे नौकरियां मिलती हैं. लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, सप्लाई चेन और स्थानीय व्यवसायों (जैसे कैंटीन, सुरक्षा सेवाएं) में लाखों रोजगार के अवसर पैदा होते हैं.
इंडियन लेबरफोर्स को मिलता नई तकनीक सीखने का मौका: विदेशी कंपनियां अपने साथ दुनिया की सबसे आधुनिक मशीनें, एआई (AI) तकनीक और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज देश में लाती हैं. इससे भारतीय कार्यबल यानी इंडियन लेबरफोर्स को नई स्किल्स सीखने का मौका मिलता है. इससे देश में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा मिलता है.
निर्यात बढ़ता, फॉरेक्स रिजर्व होता मजबूत: मेक इन इंडिया के तहत आने वाले एफडीआई जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल से देश में बने सामान का विदेश में निर्यात बढ़ता है. इसके साथ ही, डॉलर के रूप में निवेश आने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserve) मजबूत होता है, जिससे भारतीय रुपया अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिर रहता है और इसके टूटने का खतरा कम हो जाता है.
FDI के दुष्प्रभाव भी: सकारात्मक प्रभावों के साथ-साथ, एफडीआई से कुछ क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाती है. बड़ी विदेशी कंपनियों के आने से कई बार छोटे और घरेलू उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है. एफडीआई का अधिकतम हिस्सा चुनिंदा राज्यों में ही जाता है, जिससे राज्यों के बीच विकास की खाई बढ़ने लगती है.
FDI से भारत बना तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम: भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम (Startup Ecosystem) और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग (Domestic Manufacturing) पर FDI के बढ़ने का बहुत गहरा और परिवर्तनकारी असर पड़ा है. विदेशी पूंजी ने भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
सिंगापुर, अमेरिका और मॉरीशस के वेंचर कैपिटल फंड्स और सॉफ्टबैंक या टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े निवेशकों ने भारतीय टेक स्टार्टअप्स में अरबों डॉलर लगाए. इसी वजह से देश में फ्लिपकार्ट, जोमैटो, और रेजरपे जैसे 100 से अधिक यूनिकॉर्न तैयार हो सके.
इन कंपनियों की वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर से अधिक आंकी गई है. यही नहीं, विदेशी निवेशकों के आने से भारतीय फाउंडर्स को केवल भारत ही नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाने का हौसला मिला. फिनटेक (Fintech), एडटेक (Edtech), और क्विक-कॉमर्स जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो में आए एफडीआई ने आम भारतीयों के जीने और सामान खरीदने का तरीका पूरी तरह बदल दिया.
वो 3 फैक्टर जिन्होंने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया: IBEF और Invest India की Invest India Analysis रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में अंतरिक्ष (Space), टेलीकॉम और बीमा (Insurance) जैसे संवेदनशील क्षेत्रों सहित अधिकांश उद्योगों में बिना किसी सरकारी मंजूरी के 100% विदेशी निवेश की अनुमति जैसी सरकारी रणनीति का योगदान काफी रहा.
इसके अलावा, PLI (Production Linked Incentive) स्कीम्स ने भी निवेशकों को आकर्षित किया. 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों के लिए तय किए गए ₹1.97 लाख करोड़ से अधिक के पीएलआई प्रोत्साहन ने भारत में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को आकर्षित किया है. इसके साथ ही नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) और कॉर्पोरेट टैक्स में की गई भारी कटौती ने विदेशी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार शुरू करना आसान बनाया है.
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