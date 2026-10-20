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भारत दुनिया में सबसे सेफ निवेश सेंटर; 26 साल में रिकॉर्ड FDI, टॉप पर सिंगापुर-मॉरीशस

भारत में विदेशी निवेश? ( Photo Credit; Getty Images )

हैदराबाद, (EB Prime Team): India FDI Record: एक ओर दुनिया जब मंदी के साए में है, तब पैसा भारत की ओर भाग रहा है. विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है. आंकड़े बताते हैं कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत से सेफ जगह कोई नहीं. तभी तो 26 साल में पहली बार इतना विदेशी निवेश यानी FDI देश में आया है कि पिछले सारे रिकॉर्ड धरे के धरे रह गए हैं.

इस निवेश की दौड़ में सिंगापुर और मॉरिशस ने अमेरिका समेत बाकी देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है. ETV Bharat की रिपोर्ट में आइए समझते हैं कि आखिर भारत पर ही क्यों दांव लगा रहे हैं विदेशी निवेशक?