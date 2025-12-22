ETV Bharat / business

भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौते में डेयरी क्षेत्र पर कोई छूट नहीं, जानिए क्या होगा इससे फायदा

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले के साथ बैठक की ( ians )

नई दिल्ली: भारत ने अपने हाल ही में घोषित न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में घरेलू डेयरी क्षेत्र को पूरी तरह से संरक्षित रखा है. वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को स्पष्ट किया कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को डेयरी उत्पादों के आयात शुल्क में कोई रियायत नहीं दी गई है.

दोनों देशों ने हाल ही में व्यापार समझौते के लिए बातचीत पूरी होने की घोषणा की है. हालांकि, भारत ने अपने संवेदनशील डेयरी बाजार को FTA के दायरे से बाहर रखना सुनिश्चित किया. अधिकारी ने कहा, “डेयरी क्षेत्र हमारे लिए पूरी तरह से एक ‘रेड लाइन’ है. इस क्षेत्र में शुल्क में कोई छूट नहीं दी गई है.”

यह कदम भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत देश हमेशा से अपने सभी व्यापार समझौतों में डेयरी आयात के लिए बड़े पैमाने पर दरवाजे खोलने का विरोध करता रहा है. डेयरी हमेशा से संबंधित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका से जुड़ा हुआ है.

भारत के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू किसानों के हितों की रक्षा हो और बाजार को संरक्षण मिले. न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे बड़े डेयरी निर्यातकों में से एक है, इसलिए इस क्षेत्र में कोई समझौता करना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता था.