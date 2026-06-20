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रूस की दिग्गज कंपनी रोसनेफ्ट के साथ भारत की बातचीत; साइबेरियाई रेयर अर्थ भंडार पर नजर

नई दिल्ली: वैश्विक टेक और डिफेंस सेक्टर में चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए भारत ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है. भारत सरकार रूस की दिग्गज तेल और ऊर्जा कंपनी 'रोसनेफ्ट' (Rosneft) के साथ साइबेरिया में मौजूद विशाल दुर्लभ मृदा भंडार का अध्ययन और दोहन करने के लिए बातचीत कर रही है. रॉयटर्स की विशेष रिपोर्ट के अनुसार करीब 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मार्केट कैप वाली रोसनेफ्ट ने हाल ही में साइबेरिया के तोमतोर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रेयर अर्थ प्रोजेक्ट हासिल किया है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े अविकसित भंडारों में गिना जाता है.

चीन के एकाधिकार पर चोट

मौजूदा समय में दुनिया के लगभग 70 फीसदी रेयर अर्थ खनन और रिफाइनिंग पर चीन का नियंत्रण है. पिछले साल चीन ने इन खनिजों और इनसे बनने वाले परमानेंट मैग्नेट्स के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे भारत सहित पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था. भारत इस सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए अब रूस के साथ हाथ मिला रहा है.

इन क्षेत्रों को मिलेगा जबरदस्त फायदा

रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल आधुनिक तकनीक के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है. इस सहयोग से भारत को निम्नलिखित क्षेत्रों में सीधे तौर पर बड़ा फायदा होगा: