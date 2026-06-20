रूस की दिग्गज कंपनी रोसनेफ्ट के साथ भारत की बातचीत; साइबेरियाई रेयर अर्थ भंडार पर नजर
भारत रूस की रोसनेफ्ट कंपनी के साथ साइबेरियाई दुर्लभ खनिज भंडार पर काम कर चीन के एकाधिकार और सप्लाई चेन दबदबे को तोड़ेगा.
Published : June 20, 2026 at 12:45 PM IST
नई दिल्ली: वैश्विक टेक और डिफेंस सेक्टर में चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए भारत ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है. भारत सरकार रूस की दिग्गज तेल और ऊर्जा कंपनी 'रोसनेफ्ट' (Rosneft) के साथ साइबेरिया में मौजूद विशाल दुर्लभ मृदा भंडार का अध्ययन और दोहन करने के लिए बातचीत कर रही है. रॉयटर्स की विशेष रिपोर्ट के अनुसार करीब 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मार्केट कैप वाली रोसनेफ्ट ने हाल ही में साइबेरिया के तोमतोर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रेयर अर्थ प्रोजेक्ट हासिल किया है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े अविकसित भंडारों में गिना जाता है.
चीन के एकाधिकार पर चोट
मौजूदा समय में दुनिया के लगभग 70 फीसदी रेयर अर्थ खनन और रिफाइनिंग पर चीन का नियंत्रण है. पिछले साल चीन ने इन खनिजों और इनसे बनने वाले परमानेंट मैग्नेट्स के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे भारत सहित पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था. भारत इस सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए अब रूस के साथ हाथ मिला रहा है.
इन क्षेत्रों को मिलेगा जबरदस्त फायदा
रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल आधुनिक तकनीक के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है. इस सहयोग से भारत को निम्नलिखित क्षेत्रों में सीधे तौर पर बड़ा फायदा होगा:
- इलेक्ट्रिक वाहन (EV): ईवी मोटर्स के लिए आवश्यक उच्च क्षमता वाले नियोडिमियम मैग्नेट्स का घरेलू स्तर पर निर्माण हो सकेगा.
- रक्षा और एयरोस्पेस: मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, रडार, सोनार और आधुनिक लड़ाकू विमानों के कलपुर्जे बनाने में भारत आत्मनिर्भर बनेगा.
- सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स: भारत के उभरते हुए चिप और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब को बिना किसी रुकावट के कच्चा माल मिल सकेगा.
तकनीकी विकास के लिए बड़ी साझेदारियां
इस रणनीतिक कदम के तहत भारत की सरकारी कंपनी 'इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड' (IREL) रूसी भंडार से सैंपल मंगाकर उनकी गुणवत्ता की जांच करेगी. इसके अलावा, रूस की परमाणु एजेंसी 'रोसाटॉम' की इकाई जेएससी गिरेडमेट ने भारत की नेक्सन जियोकेम और आईआईटी (ISM) धनबाद की टेक्समिन (TEXMiN) फाउंडेशन के साथ समझौता किया है. ये संस्थाएं मिलकर कच्चे रेयर अर्थ को शुद्ध करने और एडवांस्ड मैग्नेट बनाने की स्वदेशी तकनीक विकसित कर रही हैं.
यदि यह द्विपक्षीय बातचीत और तकनीकी सहयोग पूरी तरह सफल रहता है, तो भारत न केवल चीन पर अपनी निर्भरता को खत्म कर देगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा.
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