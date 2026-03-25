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बदलेगी आपकी सैलरी स्लिप: बच्चों की शिक्षा और हॉस्टल भत्तों में 30 गुना तक की बढ़ोतरी

सांकेतिक फोटो ( getty image )

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: भारत 1 अप्रैल, 2026 से अपने दशकों पुराने आयकर अधिनियम 1961 को अलविदा कहकर एक नए और सरल 'आयकर अधिनियम 2025' को अपनाने जा रहा है. केंद्र सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि इस नए कानून का उद्देश्य टैक्स की दरों को बढ़ाना नहीं, बल्कि जटिल नियमों को स्पष्ट और समझने में आसान बनाना है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव आम करदाता के लिए फॉर्म भरने से लेकर निवेश के फैसले लेने तक की प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देगा. 'टैक्स ईयर' का सरलीकरण: भ्रम का अंत

दशकों से भारतीय करदाता दो तकनीकी शब्दों—'प्रिवियस ईयर' (वह वर्ष जिसमें आय अर्जित की गई) और 'असेसमेंट ईयर' (वह वर्ष जिसमें टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया)—के बीच उलझते रहे हैं. 1 अप्रैल से इन दोनों को समाप्त कर एक एकीकृत 'टैक्स ईयर' (Tax Year) व्यवस्था लागू की जाएगी. उदाहरण के लिए, 2026-27 में अर्जित आय को अब केवल 'टैक्स ईयर 2026-27' कहा जाएगा. यह बदलाव फॉर्म 16 और इनकम टैक्स पोर्टल पर फाइलिंग की प्रक्रिया को बहुत सरल बना देगा, जिससे आम आदमी के लिए अपनी आय का हिसाब रखना आसान होगा. भत्तों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

प्रसिद्ध टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेंद्र कपूर ने इस नए अधिनियम का स्वागत करते हुए कहा कि इसमें न केवल भाषा को सरल बनाया गया है, बल्कि कई बेकार हो चुके प्रावधानों को भी हटा दिया गया है. हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उन भत्तों (Allowances) की सीमा में भारी वृद्धि की गई है जो आपकी कर योग्य आय को कम करते हैं. कपूर के अनुसार कुछ प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं "बच्चों के शिक्षा भत्ते को ₹100 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह और हॉस्टल भत्ते को ₹300 से बढ़ाकर ₹9,000 प्रति माह करना एक बड़ा और सकारात्मक कदम है. इसके अलावा, ऑफिस मील (भोजन) की टैक्स-फ्री सीमा ₹50 से बढ़ाकर ₹200 प्रति मील कर दी गई है." उन्होंने आगे जोड़ा कि कंपनियां अब अपने कर्मचारियों को सालाना ₹15,000 तक के टैक्स-फ्री त्योहार उपहार या वाउचर दे सकेंगी, जबकि पहले यह सीमा केवल ₹5,000 थी. TCS और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में बदलाव

कपूर का कहना है कि नया कानून 'टैक्स टेररिज्म' (कर आतंकवाद) को कम करने और विवादों को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है. "लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश पैसे भेजने पर लगने वाले टीसीएस (TCS) को 20 प्रतिशत से घटाकर मात्र 2 प्रतिशत कर दिया गया है, और इसमें कोई न्यूनतम सीमा (थ्रेशोल्ड) भी नहीं रखी गई है. साथ ही, रिवाइज्ड रिटर्न भरने की समय सीमा को भी 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है."