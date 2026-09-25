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सड़क निर्माण में आएगा बड़ा बदलाव; FY27 में नई घोषणाओं के बजाय काम पूरा करने पर रहेगा जोर

FY27 में भारत का सड़क क्षेत्र विस्तार के बजाय काम पूरा करने पर केंद्रित रहेगा, जिसमें निवेश के मामले में राज्य सरकारें मुख्य चालक होंगी.

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सांकेतिक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 1:55 PM IST

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मुंबई: पिछले एक दशक में देश के कोने-कोने तक सड़कों का जाल बिछाने के बाद, अब भारत का रोड सेक्टर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है. रेटिंग एजेंसी केयरएज रेटिंग्स की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में सड़क क्षेत्र अब तेजी से विस्तार करने के बजाय, पुराने प्रोजेक्ट्स को तय समय पर पूरा करने और उनकी गुणवत्ता सुधारने पर सबसे ज्यादा ध्यान देगा. इस नए दौर में केंद्र सरकार के मुकाबले राज्य सरकारें सड़कों पर निवेश बढ़ाने में सबसे आगे रहने वाली हैं.

10 वर्षों में हुआ सड़कों का ऐतिहासिक विस्तार
रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भारत में सड़कों का अभूतपूर्व विकास हुआ है

  • कुल सड़क नेटवर्क: वित्त वर्ष 2015-16 (FY16) में देश का कुल रोड नेटवर्क लगभग 52.30 लाख किलोमीटर था, जो वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) तक बढ़कर 63.73 लाख किलोमीटर हो गया.
  • राष्ट्रीय राजमार्ग: इस दौरान नेशनल हाईवे नेटवर्क 1.00 लाख किलोमीटर से बढ़कर 1.47 लाख किलोमीटर पर पहुंच गया.
  • फोर-लेन और चौड़ी सड़कें: चार या उससे ज्यादा लेन वाले हाईवे 25,854 किलोमीटर से बढ़कर 45,516 किलोमीटर हो गए.
  • बजट और निवेश: सड़कों को बनाने के लिए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर का कुल सालाना खर्च 0.94 लाख करोड़ रुपये से लगभग तीन गुना बढ़कर 2.62 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया.

बदलेगी रफ्तार, प्रोजेक्ट्स पूरे करने पर रहेगा जोर
केयरएज रेटिंग्स की सीनियर डायरेक्टर राजश्री मुरकुटे ने बताया कि भारतीय सड़क क्षेत्र अब तेजी से सड़कें बनाने के बजाय काम की क्वालिटी, प्रोजेक्ट्स को चालू करने और संपत्तियों से कमाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. नए प्रोजेक्ट्स के ठेके कम मिलने और जमीन अधिग्रहण जैसी पुरानी चुनौतियों के कारण सड़कें बनने की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी

  • साल 2020-21 (FY21) में भारत में रिकॉर्ड 36.8 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से हाईवे बन रहे थे.
  • यह रफ्तार 2025-26 (FY26) में घटकर 25 किलोमीटर प्रति दिन रह गई.
  • अब FY27 में यह और घटकर लगभग 21 किलोमीटर प्रति दिन रहने का अनुमान है.

राज्य सरकारें संभालेंगी कमान
इस रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब राज्य सरकारें सड़क क्षेत्र में निवेश की मुख्य ड्राइवर बनकर उभर रही हैं. केयरएज का अनुमान है कि FY27 में राज्यों का सड़क बजट केंद्र सरकार के बजट से आगे निकल जाएगा. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब मुख्य ध्यान बड़े नेशनल हाईवे के साथ-साथ राज्यों के अंदरूनी हिस्सों, गांवों और शहरों को आपस में जोड़ने पर दिया जा रहा है. कुल मिलाकर, अब फोकस नई सड़कें घोषित करने के बजाय, जो प्रोजेक्ट्स पहले से पाइपलाइन में हैं, उन्हें फटाफट पूरा कर जनता के लिए चालू करने पर है.

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