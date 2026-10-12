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बेकाबू होती जा रही है महंगाई, सितंबर में 5.54% पर पहुंची खुदरा दर; खाने-पीने की चीजें हुईं महंगी

सांकेतिक फोटो ( ani )

हैदराबाद: देश के आम आदमी की जेब पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा सोमवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 में भारत की खुदरा महंगाई दर सालाना आधार पर बढ़कर 5.54 प्रतिशत पर पहुंच गई है. यह आंकड़ा पिछले महीने यानी अगस्त 2026 में दर्ज की गई 4.83 प्रतिशत की महंगाई दर से काफी अधिक है.

इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण खाने-पीने की चीजों, विशेषकर सब्जियों, दालों और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में आया उछाल माना जा रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स (CFPI) पर आधारित खाद्य महंगाई दर सितंबर में बढ़कर 7.74 प्रतिशत हो गई, जो कि अगस्त में 5.97 प्रतिशत के स्तर पर थी.

शहरों के मुकाबले गांवों में ज्यादा बढ़ी महंगाई

सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, इस बार महंगाई की सबसे ज्यादा मार ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं पर पड़ी है. सितंबर के महीने में जहां शहरी क्षेत्रों में खुदरा महंगाई दर 4.88 प्रतिशत दर्ज की गई, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 6.08 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गया. खाद्य पदार्थों की बात करें तो गांवों में खाद्य महंगाई दर 8.06 प्रतिशत रही, जबकि शहरों में यह 7.18 प्रतिशत दर्ज की गई. संयुक्त सीपीआई (जनरल) इंडेक्स भी अगस्त के 108.74 से बढ़कर सितंबर में 109.49 के स्तर पर आ गया. कैसे तैयार किए गए ये आंकड़े?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने इस व्यापक डेटा को तैयार करने के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,465 गांवों और ऑनलाइन मार्केट समेत 1,407 शहरी बाजारों से कीमतों के आंकड़े जुटाए हैं. इस बार सितंबर के महीने में ग्रामीण और शहरी दोनों ही बाजारों से 100 प्रतिशत रिस्पॉन्स रेट मिला, जिससे कीमतों के उतार-चढ़ाव का बिल्कुल सटीक और व्यापक कवरेज सुनिश्चित हो सका.