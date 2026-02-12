ETV Bharat / business

महंगाई के मोर्चे पर राहत, जनवरी में 2.75% रही रिटेल इन्फ्लेशन, 2024 बना नया बेस ईयर

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की नई श्रृंखला जारी कर दी है, जिसमें आधार वर्ष 2012 की जगह अब 2024 (2024=100) कर दिया गया है. यह बदलाव देश में महंगाई मापने की पद्धति को वर्तमान उपभोग पैटर्न के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. नई श्रृंखला के अनुसार जनवरी 2026 में वार्षिक महंगाई दर 2.75 प्रतिशत (प्रावधिक) दर्ज की गई है.

ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 2.73 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह थोड़ा अधिक 2.77 प्रतिशत दर्ज की गई.

क्यों किया गया आधार वर्ष में बदलाव?

मंत्रालय के अनुसार, नई सीपीआई श्रृंखला को 2023-24 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य लोगों की मौजूदा खर्च करने की आदतों को बेहतर तरीके से दर्शाना है.

आधार वर्ष को 2012 से बदलकर 2024 करने से अब सूचकांक में शामिल वस्तुओं और सेवाओं का भार (वेटेज) वर्तमान उपभोग के अनुसार तय किया गया है. इससे महंगाई का आकलन अधिक सटीक और वास्तविकता के करीब होगा, जो नीति-निर्माताओं, कारोबारियों और आम नागरिकों के लिए उपयोगी साबित होगा.

नई संरचना में 12 वर्ग

पहले सीपीआई में 6 बड़े समूह होते थे, लेकिन अब इसे अंतरराष्ट्रीय मानक ‘क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्प्शन अकॉर्डिंग टू पर्पस (COICOP) 2018’ के अनुसार 12 वर्गों में बांटा गया है. इसके साथ ही अब अखिल भारतीय और राज्य स्तर पर, ग्रामीण-शहरी और संयुक्त श्रेणी के लिए वस्तु-स्तर के सूचकांक भी जारी किए जाएंगे. इससे महंगाई के रुझानों का अधिक सूक्ष्म विश्लेषण संभव होगा.

सबसे सस्ती हुईं ये वस्तुएं (ETV Bharat)

किन वस्तुओं को जोड़ा और हटाया गया?

नई श्रृंखला में कई आधुनिक वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया गया है. इनमें ग्रामीण आवास, ऑनलाइन मीडिया/स्ट्रीमिंग सेवाएं, वैल्यू एडेड डेयरी उत्पाद, जौ और उसके उत्पाद, पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, अटेंडेंट और बेबीसिटर जैसी सेवाएं तथा व्यायाम उपकरण शामिल हैं.

वहीं, बदलती तकनीक और कम उपयोग के कारण वीसीआर, वीसीडी/डीवीडी प्लेयर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सीडी/डीवीडी कैसेट, कोयर/रस्सी जैसी वस्तुओं को सूची से हटा दिया गया है. मंत्रालय का कहना है कि इन बदलावों से सूचकांक आज की जीवनशैली के अनुरूप बन पाया है.

जनवरी में खाद्य महंगाई की स्थिति

जनवरी 2026 में अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) 2.13 प्रतिशत रहा. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 1.96 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 2.44 प्रतिशत दर्ज की गई. खाद्य और पेय पदार्थों में कुल वृद्धि 2.11 प्रतिशत रही. स्वास्थ्य सेवाओं में 2.19 प्रतिशत और मनोरंजन, खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों में 2.32 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.