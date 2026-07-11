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अमेरिका के 'जबरन श्रम टैक्स' पर भारत की दोटूक, जांच रिपोर्ट को बताया पूरी तरह गलत

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: भारत ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत के अतिरिक्त सीमा शुल्क (टैरिफ) का कड़ा विरोध किया है. भारत का कहना है कि दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़े सभी मुद्दों को आपसी बातचीत और द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के जरिए सुलझाया जाना चाहिए, न कि किसी एकतरफा कार्रवाई से. यह विवाद तब शुरू हुआ जब 'यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव' (USTR) ने जून 2026 में अपनी एक जांच रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत सहित कई देश अपने यहां जबरन श्रम (फोर्स्ड लेबर) से बने सामान के आयात पर रोक लगाने में नाकाम रहे हैं. इस आधार पर अमेरिका ने भारत और चीन सहित 54 देशों से आने वाले सामान पर 12.5% अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है. भारत ने अमेरिकी रिपोर्ट को बताया त्रुटिपूर्ण

8 जुलाई 2026 को वाशिंगटन में हुई एक जनसुनवाई (पब्लिक हियरिंग) के दौरान भारत के वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव बृज मोहन मिश्रा ने देश का पक्ष मजबूती से रखा. भारत ने अमेरिकी सरकार की इस जांच रिपोर्ट में कई गंभीर कानूनी और तकनीकी कमियां गिनाईं: सबूतों की कमी: भारत का कहना है कि सिर्फ इसलिए कि किसी देश में आयात पर प्रतिबंध नहीं है, उसे व्यापार नियमों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता. अमेरिका यह साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है कि इससे अमेरिकी उद्योगों को कोई नुकसान हो रहा है. गलत वर्गीकरण: अमेरिकी रिपोर्ट ने बिना किसी ठोस वजह के भारत जैसे 46 अलग-अलग देशों को एक ही श्रेणी में डाल दिया. भारत ने इस सामूहिक कार्रवाई को पूरी तरह से गलत और अनुचित बताया है. कमजोर जांच प्रक्रिया: अमेरिका ने केवल कुछ ही देशों के मामलों को देखकर एक सामान्य रिपोर्ट तैयार कर ली और मान लिया कि वही स्थिति भारत की भी है, जबकि भारत के खिलाफ कोई विशिष्ट सबूत नहीं दिया गया.