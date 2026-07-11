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अमेरिका के 'जबरन श्रम टैक्स' पर भारत की दोटूक, जांच रिपोर्ट को बताया पूरी तरह गलत

अमेरिका के 12.5% जबरन श्रम टैरिफ प्रस्ताव का भारत ने कड़ा विरोध कर द्विपक्षीय बातचीत से व्यापारिक मुद्दे सुलझाने की मांग की.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 11, 2026 at 2:49 PM IST

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नई दिल्ली: भारत ने अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 12.5 प्रतिशत के अतिरिक्त सीमा शुल्क (टैरिफ) का कड़ा विरोध किया है. भारत का कहना है कि दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़े सभी मुद्दों को आपसी बातचीत और द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के जरिए सुलझाया जाना चाहिए, न कि किसी एकतरफा कार्रवाई से.

यह विवाद तब शुरू हुआ जब 'यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव' (USTR) ने जून 2026 में अपनी एक जांच रिपोर्ट जारी की. इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत सहित कई देश अपने यहां जबरन श्रम (फोर्स्ड लेबर) से बने सामान के आयात पर रोक लगाने में नाकाम रहे हैं. इस आधार पर अमेरिका ने भारत और चीन सहित 54 देशों से आने वाले सामान पर 12.5% अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है.

भारत ने अमेरिकी रिपोर्ट को बताया त्रुटिपूर्ण
8 जुलाई 2026 को वाशिंगटन में हुई एक जनसुनवाई (पब्लिक हियरिंग) के दौरान भारत के वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव बृज मोहन मिश्रा ने देश का पक्ष मजबूती से रखा. भारत ने अमेरिकी सरकार की इस जांच रिपोर्ट में कई गंभीर कानूनी और तकनीकी कमियां गिनाईं:

सबूतों की कमी: भारत का कहना है कि सिर्फ इसलिए कि किसी देश में आयात पर प्रतिबंध नहीं है, उसे व्यापार नियमों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता. अमेरिका यह साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है कि इससे अमेरिकी उद्योगों को कोई नुकसान हो रहा है.

गलत वर्गीकरण: अमेरिकी रिपोर्ट ने बिना किसी ठोस वजह के भारत जैसे 46 अलग-अलग देशों को एक ही श्रेणी में डाल दिया. भारत ने इस सामूहिक कार्रवाई को पूरी तरह से गलत और अनुचित बताया है.

कमजोर जांच प्रक्रिया: अमेरिका ने केवल कुछ ही देशों के मामलों को देखकर एक सामान्य रिपोर्ट तैयार कर ली और मान लिया कि वही स्थिति भारत की भी है, जबकि भारत के खिलाफ कोई विशिष्ट सबूत नहीं दिया गया.

भारत ने साफ किया कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करता है और देश के संविधान में जबरन श्रम को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है.

भारतीय चावल को लेकर विशेष आपत्ति
भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने अमेरिकी रिपोर्ट में भारतीय चावल को लेकर की गई टिप्पणियों पर गहरी आपत्ति जताई. भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव श्रेयंस गुप्ता ने स्पष्ट किया कि भारत बहुत ही कम मात्रा में और केवल कुछ विशेष किस्मों के चावल का आयात करता है. यह मात्रा इतनी कम है कि इससे अमेरिकी बाजार या वहां के किसानों पर कोई असर नहीं पड़ सकता.

उन्होंने बताया कि भारत से अमेरिका जाने वाले चावल पर कड़ी सरकारी निगरानी होती है. केवल कृषि मंत्रालय के पास पंजीकृत मिलों से ही चावल निर्यात करने की अनुमति दी जाती है. इसलिए भारत ने मांग की है कि इस जांच को तुरंत बंद किया जाए या फिर भारतीय चावल को इस प्रस्तावित टैक्स से पूरी तरह बाहर रखा जाए.

अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा बुरा असर
भारत के प्रमुख उद्योग संगठनों फिक्की (FICCI) और सीआईआई (CII) ने भी इस कदम की आलोचना की है. फिक्की का कहना है कि इस अतिरिक्त टैक्स से न केवल भारतीय निर्यातकों को नुकसान होगा, बल्कि अमेरिकी कंपनियों, खुदरा विक्रेताओं और वहां के आम उपभोक्ताओं की जेब पर भी भारी बोझ पड़ेगा. इससे दोनों देशों के बीच की मजबूत सप्लाई चेन प्रभावित होगी.

फिलहाल, 12.5% अतिरिक्त टैक्स का यह फैसला केवल एक प्रस्ताव है और इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है. अमेरिकी व्यापार संगठन अब भारत और अन्य देशों से मिले इन तर्कों पर विचार कर रहा है, जिसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा. भारत ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका इस एकतरफा कार्रवाई को छोड़कर बातचीत का रास्ता चुनेगा.

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