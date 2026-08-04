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पेट्रोल-डीजल पर लगा तगड़ा टैक्स! ईरान संकट के बीच सरकार ने ईंधन निर्यात पर अचानक बढ़ाया विंडफॉल टैक्स

नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में जारी भारी उतार-चढ़ाव को देखते हुए भारत सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है. सरकार का यह फैसला 3 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जारी अनिश्चितता के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है.

पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर बढ़े दाम

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क को ₹2.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹3.5 प्रति लीटर कर दिया गया है. वहीं, सबसे बड़ा बदलाव डीजल के निर्यात शुल्क में देखा गया है, जिसे दो अलग-अलग कर लेवी के माध्यम से ₹15.5 प्रति लीटर से सीधे बढ़ाकर ₹25.5 प्रति लीटर कर दिया गया है. इसके अलावा, हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर भी निर्यात शुल्क ₹14.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹22 प्रति लीटर कर दिया गया है.

ईरान संकट का वैश्विक तेल बाजार पर असर

यह टैक्स संशोधन ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजार बेहद संवेदनशील बना हुआ है. भू-राजनीतिक तनाव की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें और रिफाइनिंग मार्जिन (रिफाइनरी कंपनियों का मुनाफा) तेजी से बढ़े हैं. निजी भारतीय रिफाइनिंग कंपनियां घरेलू बाजार में तेल बेचने के बजाय विदेशों में निर्यात कर भारी मुनाफा कमा रही थीं. सरकार ने इसी मुनाफे (विंडफॉल गेन) पर लगाम लगाने और घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया है.