ETV Bharat / business

इंडियन टैलेंट को ग्लोबल बनाने पर सरकार का जोर, प्रोफेशनल्स के लिए नए बाजार खोलने की तैयारी

सौरभ शुक्ला द्वारा

नई दिल्ली: भारत का प्रोफेशनल टैलेंट तेजी से वैश्विक वैल्यू चेन में अपनी पहचान बना रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स) अब इस बात पर विशेष ध्यान दे रहा है कि भारतीय प्रोफेशनल्स को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक अधिक आसान और प्रभावी पहुंच कैसे मिल सके. इस उद्देश्य से विभाग ने हाल ही में “एक्सपैंडिंग ग्लोबल होराइज़न: ऑपर्च्युनिटीज़ फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स” शीर्षक से एक चिंतन शिविर का आयोजन किया.

चिंतन शिविर में नीति और रणनीति पर मंथन

इस चिंतन शिविर में पॉलिसीमेकर्स, सरकारी अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक साथ आए और भारत के प्रोफेशनल सर्विसेज़ एक्सपोर्ट के भविष्य पर विचार-विमर्श किया. कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ग्लोबल अवसर खोलने के लिए केवल महत्वाकांक्षा पर्याप्त नहीं है. इसके लिए स्टेकहोल्डर्स के बीच मज़बूत समन्वय, घरेलू इकोसिस्टम में लक्षित सुधार और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTAs) के तहत कानूनी रूप से बाइंडिंग कमिटमेंट्स बेहद ज़रूरी हैं.

एमआरए और एफटीए को बताया गया अहम माध्यम

चर्चा का एक प्रमुख विषय आपसी मान्यता समझौते (Mutual Recognition Agreements – MRA) रहा. विशेषज्ञों ने कहा कि एमआरए के बेहतर उपयोग से भारतीय योग्यता और कौशल को विदेशों में व्यापक मान्यता मिल सकती है. इसके साथ ही एफटीए को प्रोफेशनल सेवाओं के निर्यात का बड़ा सक्षमकर्ता माना गया. खास तौर पर डिजिटल माध्यम से सेवाओं की डिलीवरी, पेशेवरों की अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता और योग्यता मानकों को लेकर बातचीत हुई.

विशेषज्ञों की राय: बेहतर माहौल की ओर बढ़ता भारत

वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉ. देबाशीष मित्रा ने कहा कि भारतीय और विदेशी पेशेवर संस्थानों के बीच सहयोग लंबे समय से चला आ रहा है. हालांकि, वीज़ा प्रतिबंध और कुछ देशों के साथ राजनीतिक तनाव के कारण ऑडिटिंग और अन्य प्रोफेशनल सेवाओं का विस्तार प्रभावित हुआ. उन्होंने कहा कि नए और मौजूदा एफटीए से स्थिति में सुधार हो रहा है और इससे भारतीय सेवा क्षेत्र को मज़बूत बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.