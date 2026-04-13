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ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ ईंधन और EV पर जोर : केंद्र

वैश्विक व्यवधानों के बीच स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस.

Sujata Sharma
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा (PIB)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 13, 2026 at 6:10 PM IST

10 Min Read
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सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली : ईरान युद्ध की वजह से भारत में जो ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ है, उससे निपटने के लिए सरकार ने स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रेकि मोबिलिटी को बढ़ावा देने का फैसला किया है. साथ ही सरकार ने दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और तात्कालिक संकट प्रबंधन को संयोजित करने वाली दोहरी रणनीति की रूपरेखा को भी सामने रखा है.

सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार ने पूरी जानकारी दी है. भारी उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने इथेनॉल मिश्रण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एलपीजी आपूर्ति प्रबंधन और समुद्री रसद में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला. उन्होंने उपभोक्ताओं से घबराहट में खरीदारी न करने का आग्रह किया.

अधिकारियों ने बताया कि इथेनॉल मिश्रण ने E20 लक्ष्य हासिल किया, लचीले ईंधन को बढ़ावा देने में तेजी आई. भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉ. हनीफ कुरैशी ने कहा कि भारत ने पहले ही अपना E20 लक्ष्य हासिल कर लिया है—पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण करना, जो कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

उन्होंने कहा, "इथेनॉल मिश्रण के संबंध में, सरकार जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. E20 (20% इथेनॉल मिश्रण) का स्तर पहले ही हासिल किया जा चुका है. बीआईएस मानदंडों के अनुसार, ±1% की भिन्नता की अनुमति है, जिसका अर्थ है कि मिश्रण लगभग 21% तक जा सकता है."

कुरेशी ने आगे कहा कि परिवर्तन का अगला चरण फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों द्वारा संचालित होगा, जो इथेनॉल मिश्रण की एक विस्तृत श्रृंखला पर चल सकते हैं. उन्होंने कहा, "फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो बिना किसी प्रदर्शन समस्या के E20 से E85 तक के मिश्रण पर चल सकते हैं. फ्लेक्स-फ्यूल के अनुकूल दोपहिया और चार पहिया वाहन पहले से ही विकसित किए जा रहे हैं. हमें विश्वास है कि फ्लेक्स-फ्यूल का उपयोग और बढ़ेगा, जिससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी."

बाजार के परिपक्व होने के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी में बदलाव - इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर, कुरैशी ने संकेत दिया कि कुछ सेगमेंट के परिपक्व होने के साथ ही सब्सिडी रणनीति में बदलाव किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि L5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहन, यानी बड़े तीनपहिया वाहन, पहले ही बाजार में अच्छी पैठ बना चुके हैं. उन्होंने कहा, “वैश्विक स्तर पर, आमतौर पर बाजार में पैठ 20-30% तक पहुंचने पर सब्सिडी कम कर दी जाती है, जो यह दर्शाता है कि उद्योग आत्मनिर्भर हो सकता है. भारत में, L5 श्रेणी में नई बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 33% है. तदनुसार, इस सेगमेंट के लिए सब्सिडी 26 दिसंबर, 2025 को समाप्त कर दी गई.”

हालांकि, अभी भी डेवलप हो रहे छोटे सेगमेंट के लिए समर्थन जारी है. उन्होंने आगे कहा, "ई-रिक्शा जैसे छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, जो योजना 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली थी, उसे पर्याप्त धन उपलब्ध होने के साथ दो साल के लिए और बढ़ा दिया गया है." इसी तरह, पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है. कुरैशी ने कहा, "सब्सिडी मूल रूप से 31 मार्च तक वैध थी, लेकिन अब इसे चार महीने बढ़ाकर 31 जुलाई, 2026 तक कर दिया गया है."

औद्योगिक ईंधन आपूर्ति स्थिर - स्वच्छ विकल्पों की ओर बदलाव को प्रोत्साहन और औद्योगिक ईंधन की उपलब्धता को लेकर चिंताओं को दूर करते हुए कुरैशी ने कहा कि विनिर्माण को प्रभावित करने वाली कोई बड़ी कमी नहीं है. उन्होंने कहा, "एलपीजी का उपयोग वास्तव में इस क्षेत्र में होता है. सरकार एसीएमए जैसे उद्योग निकायों के साथ निरंतर संपर्क में है और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है. किसी बड़ी कमी की सूचना नहीं मिली है. वास्तव में, मार्च में वाहन उत्पादन में लगभग 15-16% की वृद्धि देखी गई."

उन्होंने आगे कहा कि उद्योगों को स्वच्छ ईंधन विकल्पों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है. उनके अनुसार, "सरकार ने उद्योगों को जहां भी संभव हो, इलेक्ट्रिक फर्नेस और पीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधनों को अपनाने की सलाह दी है." कुरेशी ने वैकल्पिक ईंधनों और घरेलू विनिर्माण के लिए व्यापक नीतिगत समर्थन पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "पीएम ई-ड्राइव योजना के साथ-साथ पीएलआई ऑटो योजना निर्माताओं का समर्थन करती है. इसके अतिरिक्त, रेयर अर्थ मैगनेट के उत्पादन को बढ़ावा देने की पहल आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायक होगी."

भारत ने ऊर्जा आयात में विविधता लाकर आपूर्ति स्थिरता बनाए रखी. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत ने स्रोतों में विविधता लाकर और कार्गो सुरक्षित करके हाल ही में वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं का सफलतापूर्वक सामना किया है. उन्होंने कहा, “हम ऊर्जा आयात के लिए उस क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर थे, चाहे वह कच्चा तेल हो, एलपीजी हो या एलएनजी. हालांकि, पिछले 45 दिनों में हमने निरंतर प्रयासों के माध्यम से स्थिति को काफी संतोषजनक ढंग से संभाला है.”

शर्मा ने आगे कहा, “भारत अब 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल खरीदता है. आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. एलएनजी के लिए भी स्थिति अनुकूल बनी हुई है.” एलपीजी के बारे में उन्होंने कुछ दबाव स्वीकार किया, लेकिन आश्वासन दिया कि घरेलू आपूर्ति स्थिर बनी हुई है. उन्होंने कहा, “कार्गो पहले ही सुरक्षित कर लिए गए हैं, और यही कारण है कि हम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए स्थिर आपूर्ति बनाए रखने में सक्षम हैं. साथ ही, वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति धीरे-धीरे बढ़कर लगभग 70% हो गई है.”

घरेलू एलपीजी आपूर्ति - शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू एलपीजी उपयोगकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है. उन्होंने कहा, “एलपीजी आपूर्ति के संबंध में, भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है कि आम जनता को कम से कम असुविधा हो. तदनुसार, घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है और घरेलू एलपीजी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है. किसी भी वितरक के पास स्टॉक की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है.”

उन्होंने बताया कि डिजिटल प्रणालियों ने वितरण में पारदर्शिता बढ़ाई है. सुजाता शर्मा ने कहा, "ऑनलाइन बुकिंग लगभग 99% तक पहुंच गई है. अवैध उपयोग को रोकने के लिए, ओटीपी आधारित एलपीजी वितरण लागू किया गया है. ओटीपी केवल पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है, इसलिए यदि उपभोक्ता इसे साझा नहीं करता है, तो कोई और इसे प्राप्त नहीं कर सकता है."

हालांकि, उन्होंने आपूर्ति के दबाव के बीच उपभोक्ताओं से वैकल्पिक स्रोतों पर विचार करने का आग्रह किया. शर्मा ने कहा, “एलपीजी पर कुछ दबाव है, यही कारण है कि उपभोक्ताओं को बार-बार पीएनजी या इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.”

उन्होंने पीएनजी कनेक्शनों के तेजी से विस्तार पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "मार्च से अब तक लगभग 4,32,000 पीएनजी कनेक्शनों को गैस कनेक्शन में परिवर्तित किया गया है और 4,75,000 नए उपभोक्ताओं का पंजीकरण किया गया है. लगभग 31,700 पीएनजी उपभोक्ताओं, जिनके पास एलपीजी कनेक्शन भी थे, ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं."

कालाबाजारी और अवैध तेल के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई - दुरुपयोग को रोकने और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर दी है. बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा, "अब तक लगभग 2,250 छापे मारे जा चुके हैं. मार्च से अब तक लगभग 1,000 एफआईआर दर्ज की गई हैं और लगभग 238 लोगों को गिरफ्तार किया गया है."

उन्होंने आगे कहा, "तेल विपणन कंपनियों द्वारा अचानक निरीक्षण के दौरान 219 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया गया है और 26 वितरकों को निलंबित किया गया है." उन्होंने नागरिकों से घबराहट में खरीदारी न करने का आग्रह किया.

मंगल ने कहा, "भारत सरकार उत्पादों की सुचारू आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. इसलिए, लोगों से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और पेट्रोल, डीजल और एलपीजी केवल अपनी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही खरीदें." समुद्री परिचालन स्थिर, नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित अधिकारियों ने बताया कि प्रमुख जहाजरानी मार्गों पर तनाव के बावजूद, भारत की समुद्री रसद काफी हद तक अप्रभावित रही है. मंगल ने बताया कि भारतीय बंदरगाह बिना किसी भीड़भाड़ के सुचारू रूप से काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "सभी भारतीय बंदरगाह सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ की सूचना नहीं मिली है." उन्होंने आगे कहा कि कंटेनरों की आवाजाही कुशल बनी हुई है.

समुद्री सुरक्षा के संबंध में उन्होंने भारतीय नाविकों की सुरक्षा की पुष्टि की. उन्होंने कहा, "वर्तमान में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों से संबंधित कोई घटना दर्ज नहीं की गई है.”

उन्होंने एलपीजी वाहक जहाजों सहित प्रमुख जहाजों की आवाजाही पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, “भारतीय ध्वज वाला एलपीजी पोत जग विक्रम 11 अप्रैल को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरा. यह पोत लगभग 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी ले जा रहा है और इसके 14 अप्रैल को दहेज पहुंचने की उम्मीद है.” अनुपम ने आगे कहा कि जहाजों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. उन्होंने कहा, “विदेश मंत्रालय के समन्वय से हम अपने जहाजों को वापस लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं. जैसे ही होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों का गुजरना संभव होगा, वे वापस लौट आएंगे.”

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