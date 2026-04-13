ETV Bharat / business

ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ ईंधन और EV पर जोर : केंद्र

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली : ईरान युद्ध की वजह से भारत में जो ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ है, उससे निपटने के लिए सरकार ने स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रेकि मोबिलिटी को बढ़ावा देने का फैसला किया है. साथ ही सरकार ने दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और तात्कालिक संकट प्रबंधन को संयोजित करने वाली दोहरी रणनीति की रूपरेखा को भी सामने रखा है.

सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार ने पूरी जानकारी दी है. भारी उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों ने इथेनॉल मिश्रण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एलपीजी आपूर्ति प्रबंधन और समुद्री रसद में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला. उन्होंने उपभोक्ताओं से घबराहट में खरीदारी न करने का आग्रह किया.

अधिकारियों ने बताया कि इथेनॉल मिश्रण ने E20 लक्ष्य हासिल किया, लचीले ईंधन को बढ़ावा देने में तेजी आई. भारी उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव डॉ. हनीफ कुरैशी ने कहा कि भारत ने पहले ही अपना E20 लक्ष्य हासिल कर लिया है—पेट्रोल में 20% इथेनॉल का मिश्रण करना, जो कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

उन्होंने कहा, "इथेनॉल मिश्रण के संबंध में, सरकार जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. E20 (20% इथेनॉल मिश्रण) का स्तर पहले ही हासिल किया जा चुका है. बीआईएस मानदंडों के अनुसार, ±1% की भिन्नता की अनुमति है, जिसका अर्थ है कि मिश्रण लगभग 21% तक जा सकता है."

कुरेशी ने आगे कहा कि परिवर्तन का अगला चरण फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों द्वारा संचालित होगा, जो इथेनॉल मिश्रण की एक विस्तृत श्रृंखला पर चल सकते हैं. उन्होंने कहा, "फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो बिना किसी प्रदर्शन समस्या के E20 से E85 तक के मिश्रण पर चल सकते हैं. फ्लेक्स-फ्यूल के अनुकूल दोपहिया और चार पहिया वाहन पहले से ही विकसित किए जा रहे हैं. हमें विश्वास है कि फ्लेक्स-फ्यूल का उपयोग और बढ़ेगा, जिससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी."

बाजार के परिपक्व होने के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी में बदलाव - इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर, कुरैशी ने संकेत दिया कि कुछ सेगमेंट के परिपक्व होने के साथ ही सब्सिडी रणनीति में बदलाव किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि L5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहन, यानी बड़े तीनपहिया वाहन, पहले ही बाजार में अच्छी पैठ बना चुके हैं. उन्होंने कहा, “वैश्विक स्तर पर, आमतौर पर बाजार में पैठ 20-30% तक पहुंचने पर सब्सिडी कम कर दी जाती है, जो यह दर्शाता है कि उद्योग आत्मनिर्भर हो सकता है. भारत में, L5 श्रेणी में नई बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 33% है. तदनुसार, इस सेगमेंट के लिए सब्सिडी 26 दिसंबर, 2025 को समाप्त कर दी गई.”

हालांकि, अभी भी डेवलप हो रहे छोटे सेगमेंट के लिए समर्थन जारी है. उन्होंने आगे कहा, "ई-रिक्शा जैसे छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, जो योजना 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली थी, उसे पर्याप्त धन उपलब्ध होने के साथ दो साल के लिए और बढ़ा दिया गया है." इसी तरह, पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है. कुरैशी ने कहा, "सब्सिडी मूल रूप से 31 मार्च तक वैध थी, लेकिन अब इसे चार महीने बढ़ाकर 31 जुलाई, 2026 तक कर दिया गया है."

औद्योगिक ईंधन आपूर्ति स्थिर - स्वच्छ विकल्पों की ओर बदलाव को प्रोत्साहन और औद्योगिक ईंधन की उपलब्धता को लेकर चिंताओं को दूर करते हुए कुरैशी ने कहा कि विनिर्माण को प्रभावित करने वाली कोई बड़ी कमी नहीं है. उन्होंने कहा, "एलपीजी का उपयोग वास्तव में इस क्षेत्र में होता है. सरकार एसीएमए जैसे उद्योग निकायों के साथ निरंतर संपर्क में है और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है. किसी बड़ी कमी की सूचना नहीं मिली है. वास्तव में, मार्च में वाहन उत्पादन में लगभग 15-16% की वृद्धि देखी गई."

उन्होंने आगे कहा कि उद्योगों को स्वच्छ ईंधन विकल्पों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है. उनके अनुसार, "सरकार ने उद्योगों को जहां भी संभव हो, इलेक्ट्रिक फर्नेस और पीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधनों को अपनाने की सलाह दी है." कुरेशी ने वैकल्पिक ईंधनों और घरेलू विनिर्माण के लिए व्यापक नीतिगत समर्थन पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "पीएम ई-ड्राइव योजना के साथ-साथ पीएलआई ऑटो योजना निर्माताओं का समर्थन करती है. इसके अतिरिक्त, रेयर अर्थ मैगनेट के उत्पादन को बढ़ावा देने की पहल आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायक होगी."

भारत ने ऊर्जा आयात में विविधता लाकर आपूर्ति स्थिरता बनाए रखी. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत ने स्रोतों में विविधता लाकर और कार्गो सुरक्षित करके हाल ही में वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं का सफलतापूर्वक सामना किया है. उन्होंने कहा, “हम ऊर्जा आयात के लिए उस क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर थे, चाहे वह कच्चा तेल हो, एलपीजी हो या एलएनजी. हालांकि, पिछले 45 दिनों में हमने निरंतर प्रयासों के माध्यम से स्थिति को काफी संतोषजनक ढंग से संभाला है.”