Explainer: भारत में अब नहीं बिकेगा जबरन श्रम से बना विदेशी सामान, जानिए सरकार का पूरा प्लान
यह कदम तब आया जब अमेरिका 'सेक्शन 301' के तहत भारत सहित 60 देशों की जांच कर रहा है,जिससे कूटनीतिक मुकाबला कड़ा हो गया है
Published : July 15, 2026 at 1:59 PM IST
हैदराबाद: भारत सरकार ने मंगलवार को विदेश व्यापार नीति 2023 में संशोधन करते हुए जबरन मजदूरी (फोर्स्ड लेबर) से बने सामान के आयात पर रोक लगाने का प्रावधान किया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब अमेरिका का व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) भारत सहित 60 देशों के खिलाफ ट्रेड एक्ट, 1974 की धारा 301 के तहत जांच कर रहा है.
अमेरिका का आरोप है कि इन देशों ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने और उसे लागू करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं. यूएसटीआर का कहना है कि ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं अमेरिकी व्यापार पर प्रतिकूल असर डालती हैं और इसलिए ट्रेड एक्ट की धारा 301(बी) के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
क्या है जबरन मजदूरी?
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, 1930 (संख्या-29) के अनुसार, जबरन मजदूरी वह कार्य या सेवा है, जिसे किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध, किसी दंड, धमकी या दबाव के भय से कराया जाता है. यानी व्यक्ति ने स्वेच्छा से वह काम स्वीकार नहीं किया हो.
यह मुद्दा चर्चा में क्यों है?
हाल के वर्षों में जबरन मजदूरी वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है. कई देश अब ऐसे उत्पादों के आयात पर सख्ती कर रहे हैं, जिनके निर्माण में जबरन मजदूरी का इस्तेमाल होने की आशंका है.
अमेरिका ने भारत सहित 60 देशों के खिलाफ धारा 301 के तहत जांच शुरू की है. वहीं, थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, यूरोपीय संघ ने भी ऐसे नियम लागू किए हैं, जिनके तहत जबरन मजदूरी से बने उत्पादों को उसके बाजार से रोका जा सकता है या वापस लिया जा सकता है.
किन क्षेत्रों में सामने आते हैं ऐसे मामले?
कोई भी देश आधिकारिक रूप से जबरन मजदूरी का समर्थन नहीं करता. हालांकि, आईएलओ का अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ 80 लाख लोग किसी न किसी रूप में जबरन मजदूरी का शिकार हैं. जीटीआरआई के अनुसार, कृषि, खनन, विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में ऐसे मामलों की शिकायतें सामने आती रही हैं. चीन के शिनजियांग क्षेत्र को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार जांच और चर्चा होती रही है.
किन देशों में पहले से है प्रतिबंध?
अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको पहले से ही जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाते हैं. यूरोपीय संघ ने भी इसके लिए अलग नियम बनाए हैं. भारत ने अब अपनी विदेश व्यापार नीति में संशोधन कर ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया है, जिससे भविष्य में ऐसे उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सके.
व्यापार का मुद्दा क्यों बना?
विशेषज्ञों का मानना है कि जबरन मजदूरी से बने उत्पादों की लागत कम होती है. इससे ऐसे सामान बाजार में कम कीमत पर बिकते हैं और उन उत्पादों को नुकसान पहुंचता है, जिनका निर्माण श्रम कानूनों और मानकों का पालन करते हुए किया जाता है.
इसी कारण जबरन मजदूरी को केवल मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में ही नहीं, बल्कि अनुचित व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के रूप में भी देखा जाता है.
क्या है यूएसटीआर की धारा 301 की जांच?
मार्च 2026 में यूएसटीआर ने भारत सहित 60 देशों के खिलाफ जांच शुरू की. अमेरिका का आरोप है कि इन देशों ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाने या उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए.
इसके बाद जून 2026 में यूएसटीआर ने भारत सहित 54 देशों पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा. वहीं पाकिस्तान, कनाडा और यूरोपीय संघ जैसे कुछ देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की भी बात कही गई.
भारत का पक्ष
भारत ने स्पष्ट किया है कि जबरन मजदूरी को समाप्त करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता और सिद्धांतों का हिस्सा है.
भारत ने कहा है कि यूएसटीआर का निष्कर्ष यह साबित नहीं करता कि जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर स्पष्ट प्रतिबंध न होने का अमेरिकी व्यापार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है. भारत का कहना है कि इस संबंध में पर्याप्त और ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं कि ऐसी स्थिति से अमेरिकी उद्योग को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान हुआ हो.
डीजीएफटी की अधिसूचना क्या कहती है?
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के तहत विदेश व्यापार नीति-2023 में नया प्रावधान जोड़ा गया है. इसके अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर ऐसे सामान के आयात पर प्रतिबंध लगा सकेगी, जिनके निर्माण में पूरी तरह या आंशिक रूप से जबरन मजदूरी का उपयोग हुआ हो.
इस संशोधन का उद्देश्य क्या है?
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, इस संशोधन का उद्देश्य भारत के व्यापार नियमों को अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुरूप बनाना, जबरन मजदूरी से जुड़े आयात को रोकना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता बढ़ाना और व्यापार वार्ताओं में भारत की स्थिति को मजबूत करना है.
इसे कैसे लागू किया जाएगा?
अजय श्रीवास्तव के अनुसार, यह संशोधन किसी उत्पाद पर तत्काल प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि सरकार को कार्रवाई का अधिकार देता है. डीजीएफटी शिकायतों की जांच कर सकता है, संबंधित पक्षों से जानकारी मांग सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार को प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर सकता है. इसके बाद केंद्र सरकार अलग अधिसूचना जारी कर किसी विशेष उत्पाद के आयात पर रोक लगा सकती है.
क्या पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था?
अजय श्रीवास्तव का कहना है कि भारत में पहले से ही घरेलू स्तर पर जबरन मजदूरी पर रोक लगाने वाले कानून मौजूद हैं, लेकिन विदेशों में जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात को रोकने के लिए विदेश व्यापार नीति में स्पष्ट प्रावधान नहीं था. नया संशोधन इसी कमी को दूर करता है.
भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर क्या होगा असर?
जीटीआरआई का मानना है कि यह कदम धारा 301 की जांच में उठाई गई एक प्रमुख चिंता का समाधान करने की दिशा में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा. हालांकि केवल इस संशोधन से विवाद समाप्त हो जाएगा या प्रस्तावित अमेरिकी अतिरिक्त शुल्क से राहत मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है.
विशेषज्ञों का कहना है कि धारा 301 की जांच और प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौता दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं. इसलिए अमेरिका अपने आकलन, नियमों के अनुपालन और अन्य व्यापारिक मुद्दों के आधार पर आगे भी निर्णय ले सकता है.
विदेश व्यापार नीति में किया गया यह संशोधन भारत की व्यापार व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है. इससे सरकार को जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाने का कानूनी आधार मिल गया है. हालांकि फिलहाल किसी उत्पाद पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन भविष्य में जांच के आधार पर ऐसे उत्पादों के आयात पर कार्रवाई की जा सकेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के अनुरूप भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा और वैश्विक व्यापार में उसकी विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायक होगा.
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