ETV Bharat / business

Explainer: भारत में अब नहीं बिकेगा जबरन श्रम से बना विदेशी सामान, जानिए सरकार का पूरा प्लान

हैदराबाद: भारत सरकार ने मंगलवार को विदेश व्यापार नीति 2023 में संशोधन करते हुए जबरन मजदूरी (फोर्स्ड लेबर) से बने सामान के आयात पर रोक लगाने का प्रावधान किया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब अमेरिका का व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) भारत सहित 60 देशों के खिलाफ ट्रेड एक्ट, 1974 की धारा 301 के तहत जांच कर रहा है.

अमेरिका का आरोप है कि इन देशों ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने और उसे लागू करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं. यूएसटीआर का कहना है कि ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं अमेरिकी व्यापार पर प्रतिकूल असर डालती हैं और इसलिए ट्रेड एक्ट की धारा 301(बी) के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

क्या है जबरन मजदूरी?

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, 1930 (संख्या-29) के अनुसार, जबरन मजदूरी वह कार्य या सेवा है, जिसे किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध, किसी दंड, धमकी या दबाव के भय से कराया जाता है. यानी व्यक्ति ने स्वेच्छा से वह काम स्वीकार नहीं किया हो.

यह मुद्दा चर्चा में क्यों है?

हाल के वर्षों में जबरन मजदूरी वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है. कई देश अब ऐसे उत्पादों के आयात पर सख्ती कर रहे हैं, जिनके निर्माण में जबरन मजदूरी का इस्तेमाल होने की आशंका है.

अमेरिका ने भारत सहित 60 देशों के खिलाफ धारा 301 के तहत जांच शुरू की है. वहीं, थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, यूरोपीय संघ ने भी ऐसे नियम लागू किए हैं, जिनके तहत जबरन मजदूरी से बने उत्पादों को उसके बाजार से रोका जा सकता है या वापस लिया जा सकता है.

किन क्षेत्रों में सामने आते हैं ऐसे मामले?

कोई भी देश आधिकारिक रूप से जबरन मजदूरी का समर्थन नहीं करता. हालांकि, आईएलओ का अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ 80 लाख लोग किसी न किसी रूप में जबरन मजदूरी का शिकार हैं. जीटीआरआई के अनुसार, कृषि, खनन, विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में ऐसे मामलों की शिकायतें सामने आती रही हैं. चीन के शिनजियांग क्षेत्र को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार जांच और चर्चा होती रही है.

किन देशों में पहले से है प्रतिबंध?

अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको पहले से ही जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाते हैं. यूरोपीय संघ ने भी इसके लिए अलग नियम बनाए हैं. भारत ने अब अपनी विदेश व्यापार नीति में संशोधन कर ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया है, जिससे भविष्य में ऐसे उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सके.

व्यापार का मुद्दा क्यों बना?

विशेषज्ञों का मानना है कि जबरन मजदूरी से बने उत्पादों की लागत कम होती है. इससे ऐसे सामान बाजार में कम कीमत पर बिकते हैं और उन उत्पादों को नुकसान पहुंचता है, जिनका निर्माण श्रम कानूनों और मानकों का पालन करते हुए किया जाता है.

इसी कारण जबरन मजदूरी को केवल मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में ही नहीं, बल्कि अनुचित व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के रूप में भी देखा जाता है.

क्या है यूएसटीआर की धारा 301 की जांच?

मार्च 2026 में यूएसटीआर ने भारत सहित 60 देशों के खिलाफ जांच शुरू की. अमेरिका का आरोप है कि इन देशों ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाने या उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए.

इसके बाद जून 2026 में यूएसटीआर ने भारत सहित 54 देशों पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा. वहीं पाकिस्तान, कनाडा और यूरोपीय संघ जैसे कुछ देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की भी बात कही गई.