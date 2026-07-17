ETV Bharat / business

भारत में जल्द चलेंगे प्लास्टिक के नोट, पॉलिमर शीटों के लिए जारी हुआ ग्लोबल टेंडर; जानें पूरा प्लान

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नोट छापने वाली कंपनी 'भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड' (BRBNMPL) ने देश में प्लास्टिक (पॉलिमर) के नोट छापने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने दुनिया भर के निर्माताओं से प्लास्टिक नोट छापने वाले मटीरियल की सप्लाई के लिए 'ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' (EOI) यानी वैश्विक निविदा आमंत्रित की है.

शुरुआती योजना के अनुसार, पहले चरण में छोटे नोटों जैसे कि 10 रुपये और 20 रुपये के प्लास्टिक नोट छापे जा सकते हैं. इस मटीरियल की सफलता के बाद आगे चलकर बड़े नोटों के लिए भी भारी मात्रा में इसकी खरीद की जाएगी.

कितनी मात्रा में होगी खरीद?

इस टेंडर के तहत कुल 68,000 रीम मटीरियल मंगाया जा रहा है. इसे दो अलग-अलग नोटों की छपाई के लिए 34,000-34,000 रीम में बांटा जाएगा. आपको बता दें कि एक रीम में कुल 500 प्लास्टिक की शीट होंगी. इन शीट्स पर नोट छापने के लिए विशेष सुरक्षा वाली स्याही (इंक) का इस्तेमाल किया जाएगा.

कड़े सुरक्षा नियम और शर्तें

भारत सरकार ने इस टेंडर में राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है. इसके लिए बोली लगाने वाली कंपनियों के सामने बेहद सख्त शर्तें रखी गई हैं: