भारत में जल्द चलेंगे प्लास्टिक के नोट, पॉलिमर शीटों के लिए जारी हुआ ग्लोबल टेंडर; जानें पूरा प्लान
RBI की सहयोगी कंपनी ने ₹10 और ₹20 के प्लास्टिक नोट छापने के लिए सुरक्षा शर्तों के साथ पॉलिमर शीट का ग्लोबल टेंडर जारी किया.
Published : July 17, 2026 at 5:29 PM IST
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नोट छापने वाली कंपनी 'भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड' (BRBNMPL) ने देश में प्लास्टिक (पॉलिमर) के नोट छापने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने दुनिया भर के निर्माताओं से प्लास्टिक नोट छापने वाले मटीरियल की सप्लाई के लिए 'ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' (EOI) यानी वैश्विक निविदा आमंत्रित की है.
शुरुआती योजना के अनुसार, पहले चरण में छोटे नोटों जैसे कि 10 रुपये और 20 रुपये के प्लास्टिक नोट छापे जा सकते हैं. इस मटीरियल की सफलता के बाद आगे चलकर बड़े नोटों के लिए भी भारी मात्रा में इसकी खरीद की जाएगी.
कितनी मात्रा में होगी खरीद?
इस टेंडर के तहत कुल 68,000 रीम मटीरियल मंगाया जा रहा है. इसे दो अलग-अलग नोटों की छपाई के लिए 34,000-34,000 रीम में बांटा जाएगा. आपको बता दें कि एक रीम में कुल 500 प्लास्टिक की शीट होंगी. इन शीट्स पर नोट छापने के लिए विशेष सुरक्षा वाली स्याही (इंक) का इस्तेमाल किया जाएगा.
कड़े सुरक्षा नियम और शर्तें
भारत सरकार ने इस टेंडर में राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है. इसके लिए बोली लगाने वाली कंपनियों के सामने बेहद सख्त शर्तें रखी गई हैं:
- चीन और पाकिस्तान पर प्रतिबंध: टेंडर में हिस्सा लेने वाली कंपनियां चीन या पाकिस्तान से किसी भी तरह का कच्चा माल नहीं खरीद सकती हैं.
- कर्मचारियों पर रोक: ऐसे किसी भी कर्मचारी को इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया जा सकता, जिसने कभी भी चीन या पाकिस्तान में काम किया हो.
- पड़ोसी देशों के लिए नियम: भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों को भारत सरकार के DPIIT विभाग की रजिस्ट्रेशन कमेटी के पास रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है.
- पशु चर्बी मुक्त: कंपनियों को लैब टेस्टिंग के लिए 10 सैंपल शीट देनी होंगी. यह प्रमाणित करना होगा कि इसमें किसी भी प्रकार की जानवर की चर्बी या डीएनए (DNA) मौजूद नहीं है.
कंपनियों की योग्यता
इस टेंडर में वही कंपनियां भाग ले सकती हैं, जिनके पास किसी देश के केंद्रीय बैंक को कम से कम तीन साल तक प्लास्टिक नोट का मटीरियल सप्लाई करने का अनुभव हो. इसके अलावा, कंपनियों को अपनी वित्तीय स्थिति, नोट छापने की क्षमता और सुरक्षा मंजूरी के दस्तावेज भी जमा करने होंगे.
प्लास्टिक के नोट आने से नकली नोटों पर लगाम लगेगी और ये नोट फटने या पानी में भीगने से भी खराब नहीं होंगे, जिससे इनकी उम्र लंबी होगी.
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