भारत ने गरीबी हटाने में रचा इतिहास, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का दावा, पीयूष गोयल ने साझा किए आंकड़े
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी की नीतियों से 2011-2023 के बीच 49.6 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं.
Published : October 31, 2026 at 10:54 AM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बड़ी जानकारी साझा की है. उन्होंने दावा किया है कि भारत ने आधुनिक इतिहास में सबसे तेज़ और सबसे बड़े पैमाने पर गरीबी को कम करने का रिकॉर्ड बनाया है. अपने इस दावे के पक्ष में उन्होंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की ताजा 'अक्टूबर 2026 पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ' रिपोर्ट का हवाला दिया है.
केंद्रीय मंत्री गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की सटीक नीतियों, कड़े आर्थिक सुधारों और पारदर्शी गवर्नेंस की वजह से यह ऐतिहासिक सफलता मिली है.
आंकड़ों में देखिए कितनी बदली तस्वीर
49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर: रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2011 से 2023 के बीच देश के करीब 49.6 करोड़ नागरिक लोअर-मिडल-इनकम यानी 4.20 डॉलर प्रतिदिन (2021 PPP) की गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं. इसके साथ ही देश में गरीबी दर 57.7% से भारी गिरावट के साथ महज 16.1% पर आ गई है.
अति गरीबी में रिकॉर्ड कमी: अगर 3 डॉलर प्रतिदिन के पैमाने पर देखें, तो भारत में अति गरीबी 27.1% से घटकर अब सिर्फ 2.6% रह गई है.
𝗔 𝗗𝗲𝗰𝗮𝗱𝗲 𝗼𝗳 𝗗𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗗𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿𝘆 The @WorldBankGroup’s October 2026 Poverty & Equity Brief confirms that India has demonstrated one of the fastest and most expansive poverty reduction in modern history. Here is what targeted policy, structural reforms, and resolute governance under PM @NarendraModi ji have accomplished: 🔸 Historic Poverty Eradication: Between 2011 and 2023, an astounding 49.6 crore citizens rose above the lower-middle-income poverty line ($4.20/day, 2021 PPP), driving the poverty rate down from 57.7% to 16.1%. 🔸 Near Elimination of Extreme Poverty: Measured at $3/day (2021 PPP), extreme poverty plummeted from 27.1% to 2.6%. 🔸 Growth in Job Creation: Total employment expanded by 13.4 crore between 2017 and 2023, nearly twice the growth of the working-age population. 🔸 Nari Shakti as the Catalyst: Rural women led this economic transformation by entering paid work in unprecedented numbers, multiplying household breadwinners and lifting family incomes. 🔸 Bridging the Urban-Rural Divide: Welfare gains swept across both geographies, with rural India progressing faster to systematically bridge the historical divide. 🔸 Universal Basic Infrastructure: Foundational ease of living is now a reality, with electricity access reaching 99% of the population. The World Bank points out that these outcomes were powered by robust consumption, women-led employment, and comprehensive social transfers, from targeted food security to direct benefit delivery. Good governance is ultimately measured by public trust. This transformation is the bedrock of the people’s sustained faith in the NDA & PM Modi ji's leadership. Our commitment to 140 crore Indians remains resolute as we continue expanding growth opportunities and building a self reliant, Viksit Bharat.— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 30, 2026
रोजगार और ग्रामीण महिलाओं का कमाल
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि साल 2017 से 2023 के बीच देश में रोजगार के मोर्चे पर बड़ा उछाल आया है. इस दौरान कुल 13.4 करोड़ नए रोजगार बढ़े हैं, जो कामकाजी उम्र की आबादी की वृद्धि दर से लगभग दोगुना है. इस आर्थिक बदलाव की सबसे बड़ी ताकत ग्रामीण महिलाएं बनी हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड संख्या में पेड वर्क यानी कामकाजी क्षेत्र में कदम रखा है. इससे परिवारों की आमदनी बढ़ी है और शहरी-ग्रामीण अंतर कम हुआ है.
जीवन स्तर में सुधार और सोशल ट्रांसफर
वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में साफ किया गया है कि भारत में बुनियादी जीवन स्तर बेहतर हुआ है और अब 99% आबादी तक बिजली की पहुंच है. इस बदलाव के पीछे देश में हो रही मजबूत घरेलू खपत, महिलाओं के नेतृत्व में बढ़ता रोजगार और सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) जैसी पारदर्शी योजनाएं हैं, जिन्होंने सीधे गरीबों तक मदद पहुंचाई है.
पीयूष गोयल ने कहा कि यह बदलाव प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार पर 140 करोड़ भारतीयों के बढ़ते भरोसे का सबूत है. सरकार आत्मनिर्भर और 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है.
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