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भारत ने गरीबी हटाने में रचा इतिहास, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का दावा, पीयूष गोयल ने साझा किए आंकड़े

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी की नीतियों से 2011-2023 के बीच 49.6 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं.

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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2026 at 10:54 AM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बड़ी जानकारी साझा की है. उन्होंने दावा किया है कि भारत ने आधुनिक इतिहास में सबसे तेज़ और सबसे बड़े पैमाने पर गरीबी को कम करने का रिकॉर्ड बनाया है. अपने इस दावे के पक्ष में उन्होंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की ताजा 'अक्टूबर 2026 पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ' रिपोर्ट का हवाला दिया है.

केंद्रीय मंत्री गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की सटीक नीतियों, कड़े आर्थिक सुधारों और पारदर्शी गवर्नेंस की वजह से यह ऐतिहासिक सफलता मिली है.

आंकड़ों में देखिए कितनी बदली तस्वीर
49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर: रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2011 से 2023 के बीच देश के करीब 49.6 करोड़ नागरिक लोअर-मिडल-इनकम यानी 4.20 डॉलर प्रतिदिन (2021 PPP) की गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं. इसके साथ ही देश में गरीबी दर 57.7% से भारी गिरावट के साथ महज 16.1% पर आ गई है.

अति गरीबी में रिकॉर्ड कमी: अगर 3 डॉलर प्रतिदिन के पैमाने पर देखें, तो भारत में अति गरीबी 27.1% से घटकर अब सिर्फ 2.6% रह गई है.

रोजगार और ग्रामीण महिलाओं का कमाल
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि साल 2017 से 2023 के बीच देश में रोजगार के मोर्चे पर बड़ा उछाल आया है. इस दौरान कुल 13.4 करोड़ नए रोजगार बढ़े हैं, जो कामकाजी उम्र की आबादी की वृद्धि दर से लगभग दोगुना है. इस आर्थिक बदलाव की सबसे बड़ी ताकत ग्रामीण महिलाएं बनी हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड संख्या में पेड वर्क यानी कामकाजी क्षेत्र में कदम रखा है. इससे परिवारों की आमदनी बढ़ी है और शहरी-ग्रामीण अंतर कम हुआ है.

जीवन स्तर में सुधार और सोशल ट्रांसफर
वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में साफ किया गया है कि भारत में बुनियादी जीवन स्तर बेहतर हुआ है और अब 99% आबादी तक बिजली की पहुंच है. इस बदलाव के पीछे देश में हो रही मजबूत घरेलू खपत, महिलाओं के नेतृत्व में बढ़ता रोजगार और सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) जैसी पारदर्शी योजनाएं हैं, जिन्होंने सीधे गरीबों तक मदद पहुंचाई है.

पीयूष गोयल ने कहा कि यह बदलाव प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार पर 140 करोड़ भारतीयों के बढ़ते भरोसे का सबूत है. सरकार आत्मनिर्भर और 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है.

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TAGGED:

WORLD BANK POVERTY REPORT 2026
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पीयूष गोयल ट्वीट गरीबी के आंकड़े

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