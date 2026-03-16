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इंडिया पोस्ट का बड़ा धमाका: अब 24 घंटे में पहुंचेगा आपका पार्सल, कल लॉन्च होगी '24 Speed Post' सेवा

नई दिल्ली: भारतीय डाक विभाग देश की लॉजिस्टिक्स और कूरियर सर्विस में एक नई क्रांति लाने जा रहा है. केंद्र सरकार कल, यानी मंगलवार (17 मार्च) को अपनी सबसे महत्वाकांक्षी एक्सप्रेस सेवा '24 Speed Post' को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने के लिए तैयार है. इस नई सेवा के जरिए अब आपके जरूरी दस्तावेज और पार्सल महज 24 घंटे के भीतर गंतव्य तक पहुंच सकेंगे.

मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे उद्घाटन

संचार मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी कल दोपहर 12:30 बजे नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन स्थित रंग भवन ऑडिटोरियम में इस सेवा का भव्य शुभारंभ करेंगे. इस अवसर पर डाक विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

इन 6 बड़े शहरों से होगी शुरुआत

पहले चरण में, यह प्रीमियम सेवा देश के छह प्रमुख महानगरों में शुरू की जाएगी. इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल हैं. आने वाले समय में नेटवर्क का विस्तार करते हुए इसे अन्य बड़े शहरों और राज्यों की राजधानियों तक ले जाने की योजना है.

सेवा की 5 प्रमुख विशेषताएं

समय की गारंटी: '24 Speed Post' सेवा के तहत अगले ही दिन (D+1) पार्सल पहुंचाने की गारंटी होगी. वहीं, '48 Speed Post' सेवा के तहत दूसरे दिन (D+2) डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी.

संडे को भी छुट्टी नहीं

इतिहास में पहली बार, '24 Speed Post' सेवा के तहत रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी डिलीवरी की जाएगी. साल में केवल तीन राष्ट्रीय अवकाशों (26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर) को छोड़कर यह सेवा साल के 362 दिन चालू रहेगी.

OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी

सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए पार्सल की डिलीवरी OTP वेरिफिकेशन के बाद ही की जाएगी. साथ ही ग्राहकों को पल-पल की जानकारी SMS अलर्ट और एंड-टू-एंड ट्रैकिंग के जरिए मिलती रहेगी.