ETV Bharat / business

इंडिया पोस्ट का बड़ा धमाका: अब 24 घंटे में पहुंचेगा आपका पार्सल, कल लॉन्च होगी '24 Speed Post' सेवा

इंडिया पोस्ट कल '24 Speed Post' लॉन्च करेगा, जो छह बड़े शहरों में अगले दिन डिलीवरी, रविवार सेवा और मनी-बैक गारंटी सुनिश्चित करेगा.

Etv Bharat
डाक विभाग कल लॉन्च करेगा 'Next Day Delivery' सर्विस (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 16, 2026 at 2:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय डाक विभाग देश की लॉजिस्टिक्स और कूरियर सर्विस में एक नई क्रांति लाने जा रहा है. केंद्र सरकार कल, यानी मंगलवार (17 मार्च) को अपनी सबसे महत्वाकांक्षी एक्सप्रेस सेवा '24 Speed Post' को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने के लिए तैयार है. इस नई सेवा के जरिए अब आपके जरूरी दस्तावेज और पार्सल महज 24 घंटे के भीतर गंतव्य तक पहुंच सकेंगे.

मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे उद्घाटन
संचार मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी कल दोपहर 12:30 बजे नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन स्थित रंग भवन ऑडिटोरियम में इस सेवा का भव्य शुभारंभ करेंगे. इस अवसर पर डाक विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

इन 6 बड़े शहरों से होगी शुरुआत
पहले चरण में, यह प्रीमियम सेवा देश के छह प्रमुख महानगरों में शुरू की जाएगी. इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल हैं. आने वाले समय में नेटवर्क का विस्तार करते हुए इसे अन्य बड़े शहरों और राज्यों की राजधानियों तक ले जाने की योजना है.

सेवा की 5 प्रमुख विशेषताएं
समय की गारंटी: '24 Speed Post' सेवा के तहत अगले ही दिन (D+1) पार्सल पहुंचाने की गारंटी होगी. वहीं, '48 Speed Post' सेवा के तहत दूसरे दिन (D+2) डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी.

संडे को भी छुट्टी नहीं
इतिहास में पहली बार, '24 Speed Post' सेवा के तहत रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी डिलीवरी की जाएगी. साल में केवल तीन राष्ट्रीय अवकाशों (26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर) को छोड़कर यह सेवा साल के 362 दिन चालू रहेगी.

OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी
सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए पार्सल की डिलीवरी OTP वेरिफिकेशन के बाद ही की जाएगी. साथ ही ग्राहकों को पल-पल की जानकारी SMS अलर्ट और एंड-टू-एंड ट्रैकिंग के जरिए मिलती रहेगी.

मनी-बैक गारंटी
यदि डाक विभाग तय समय सीमा के भीतर पार्सल डिलीवर करने में विफल रहता है, तो ग्राहकों को मनी-बैक गारंटी के तहत मुआवजा दिया जाएगा. यह कदम डाक विभाग की जवाबदेही को और मजबूत करेगा.

बिज़नेस और ई-कॉमर्स को फायदा
कॉर्पोरेट और ई-कॉमर्स ग्राहकों के लिए 'बाय नाउ पे लेटर' (BNPL), फ्री बल्क पिकअप और सीधे सॉफ्टवेयर से जुड़ने के लिए API इंटीग्रेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी.

डाक विभाग का नया अवतार
यह पूरी पहल 'एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी (APT) 2.0' प्रोजेक्ट का हिस्सा है. सरकार का लक्ष्य इंडिया पोस्ट को एक आधुनिक और भरोसेमंद सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन बनाना है. इस नई शुरुआत से न केवल आम जनता को सुविधा होगी, बल्कि निजी कूरियर कंपनियों को भी कड़ी टक्कर मिलेगी.

कल से शुरू होने वाली यह सेवा डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने और देश के दूर-दराज के हिस्सों को तेज़ गति से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी.

यह भी पढ़ें- सोने-चांदी में जबरदस्त गिरावट; औंधे मुंह गिरे दाम, ₹2.54 लाख के पार से फिसली चांदी, जानें क्या है आज का भाव

TAGGED:

48 SPEED POST
INDIA POST TO LAUNCH SERVICES
24 SPEED POST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.