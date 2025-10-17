भारत पोस्ट की नई सेवा, अब 24 और 48 घंटे में मिलेगी मेल और पार्सल की डिलीवरी
Published : October 17, 2025 at 12:51 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारत पोस्ट जनवरी 2026 से मेल और पार्सल के लिए 24 घंटे और 48 घंटे की गारंटी आधारित डिलीवरी सेवा शुरू करेगा. इस नई सेवा के तहत मेल और पार्सल को तय समय सीमा के भीतर डिलीवर करने का भरोसा दिया जाएगा.
सिंधिया ने बताया, "हम नए उत्पाद लॉन्च करने जा रहे हैं, जिनमें 24 घंटे की स्पीड पोस्ट सेवा शामिल है, जो मेल को 24 घंटे के भीतर डिलीवर करेगी. इसी तरह, 48 घंटे की स्पीड पोस्ट सेवा भी होगी, जो मेल की डिलीवरी 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित करेगी."
मंत्री ने कहा कि इन सेवाओं का शुभारंभ जनवरी से किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि अगले दिन पार्सल डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वर्तमान में 3-5 दिन लगने वाले पार्सल अगले दिन ही ग्राहक तक पहुंच सकेंगे.
यह पहल सरकार की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत भारत पोस्ट को एक ‘लागत केंद्र’ से ‘मुनाफा केंद्र’ में बदलने का लक्ष्य 2029 तक पूरा किया जाएगा. इस सुधार से डाक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और ग्राहक संतुष्टि भी बेहतर होगी.
भारत पोस्ट देश का सबसे पुराना और विश्वसनीय डाक सेवा नेटवर्क है, जो दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से लेकर बड़े शहरी केंद्रों तक अपनी सेवा पहुंचाता है. देशभर में करोड़ों लोगों के लिए यह रोजगार का भी माध्यम है.
डिजिटल युग में तेज और भरोसेमंद डिलीवरी सेवा की बढ़ती मांग को देखते हुए, भारत पोस्ट की यह नई गारंटी आधारित सेवा ई-कॉमर्स समेत कई उद्योगों के लिए सहायक सिद्ध होगी.
इससे पहले भारत पोस्ट की पारंपरिक स्पीड पोस्ट और पार्सल सेवाओं में डिलीवरी समय की गारंटी नहीं थी, जिससे कई बार ग्राहकों को असुविधा होती थी. इस नई योजना से यह समस्या काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार भारत पोस्ट की सेवाओं को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि यह आम जनता के लिए अधिक उपयोगी और भरोसेमंद साबित हो सके. यह कदम भारत के डाक सेवा क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा और देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा.