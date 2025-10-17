ETV Bharat / business

भारत पोस्ट की नई सेवा, अब 24 और 48 घंटे में मिलेगी मेल और पार्सल की डिलीवरी

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya M. Scindia )

नई दिल्ली: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारत पोस्ट जनवरी 2026 से मेल और पार्सल के लिए 24 घंटे और 48 घंटे की गारंटी आधारित डिलीवरी सेवा शुरू करेगा. इस नई सेवा के तहत मेल और पार्सल को तय समय सीमा के भीतर डिलीवर करने का भरोसा दिया जाएगा. सिंधिया ने बताया, "हम नए उत्पाद लॉन्च करने जा रहे हैं, जिनमें 24 घंटे की स्पीड पोस्ट सेवा शामिल है, जो मेल को 24 घंटे के भीतर डिलीवर करेगी. इसी तरह, 48 घंटे की स्पीड पोस्ट सेवा भी होगी, जो मेल की डिलीवरी 48 घंटे के अंदर सुनिश्चित करेगी." मंत्री ने कहा कि इन सेवाओं का शुभारंभ जनवरी से किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि अगले दिन पार्सल डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वर्तमान में 3-5 दिन लगने वाले पार्सल अगले दिन ही ग्राहक तक पहुंच सकेंगे. यह पहल सरकार की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत भारत पोस्ट को एक ‘लागत केंद्र’ से ‘मुनाफा केंद्र’ में बदलने का लक्ष्य 2029 तक पूरा किया जाएगा. इस सुधार से डाक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और ग्राहक संतुष्टि भी बेहतर होगी.