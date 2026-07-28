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1 अगस्त से स्पीड पोस्ट करने का बदल गया पूरा नियम, पोस्ट ऑफिस जाने से पहले चेक करें नई रेट लिस्ट

नई दिल्ली: रक्षा बंधन के त्योहार से ठीक पहले भारतीय डाक विभाग ने अपनी प्रीमियम मेल सेवाओं में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. आगामी 1 अगस्त 2026 से देशभर में स्पीड पोस्ट के नए नियम और संशोधित दरें लागू हो जाएंगी. डाक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस बदलाव के तहत पहली बार 'दस्तावेज' और 'पार्सल' की श्रेणियों को पूरी तरह से स्पष्ट और परिभाषित किया गया है. रक्षा बंधन के मद्देनजर आम जनता को राहत देते हुए विभाग ने राखी के लिफाफों और ग्रीटिंग कार्ड्स को दस्तावेज की श्रेणी में ही बनाए रखा है, जिससे देश की बहनें कम खर्च पर अपने भाइयों तक राखी पहुंचा सकेंगी.

दस्तावेज और पार्सल की नई परिभाषा

डाक विभाग के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, अब केवल लिखित, मुद्रित या डिजिटल रूप से तैयार कागजातों को ही दस्तावेज माना जाएगा.

दस्तावेज श्रेणी: इसके अंतर्गत व्यक्तिगत पत्र, राखी के लिफाफे, ग्रीटिंग कार्ड, सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंकिंग उत्पाद चेक बुक, पासबुक, डेबिट व क्रेडिट कार्ड शामिल रहेंगे.

पार्सल श्रेणी: यदि लिफाफे या पैकेट के भीतर कागज के अलावा कोई अन्य वस्तु जैसे कपड़ा, मिठाई, खिलौने या कोई व्यावसायिक सामग्री पाई जाती है, तो उसे 'पार्सल' माना जाएगा. पार्सल की स्थिति में ग्राहकों को पार्सल सेवा के निर्धारित शुल्कों का भुगतान करना होगा.

दो नई श्रेणियां: '24 स्पीड पोस्ट' और '48 स्पीड पोस्ट'

डाक विभाग ने समयबद्ध और गारंटीड डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए देश के छह प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच दो विशेष श्रेणियां शुरू की हैं. इन सेवाओं पर लगने वाला शुल्क वजन और गंतव्य की दूरी के आधार पर तय किया गया है.