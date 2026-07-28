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1 अगस्त से स्पीड पोस्ट करने का बदल गया पूरा नियम, पोस्ट ऑफिस जाने से पहले चेक करें नई रेट लिस्ट

डाक विभाग ने 1 अगस्त से स्पीड पोस्ट नियम बदल दिए हैं.अब 500 ग्राम तक के गैर-व्यावसायिक जरूरी कागज दस्तावेज और बाकी सामान पार्सल कहलाएंगे.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 2:10 PM IST

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नई दिल्ली: रक्षा बंधन के त्योहार से ठीक पहले भारतीय डाक विभाग ने अपनी प्रीमियम मेल सेवाओं में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. आगामी 1 अगस्त 2026 से देशभर में स्पीड पोस्ट के नए नियम और संशोधित दरें लागू हो जाएंगी. डाक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस बदलाव के तहत पहली बार 'दस्तावेज' और 'पार्सल' की श्रेणियों को पूरी तरह से स्पष्ट और परिभाषित किया गया है. रक्षा बंधन के मद्देनजर आम जनता को राहत देते हुए विभाग ने राखी के लिफाफों और ग्रीटिंग कार्ड्स को दस्तावेज की श्रेणी में ही बनाए रखा है, जिससे देश की बहनें कम खर्च पर अपने भाइयों तक राखी पहुंचा सकेंगी.

दस्तावेज और पार्सल की नई परिभाषा
डाक विभाग के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, अब केवल लिखित, मुद्रित या डिजिटल रूप से तैयार कागजातों को ही दस्तावेज माना जाएगा.

दस्तावेज श्रेणी: इसके अंतर्गत व्यक्तिगत पत्र, राखी के लिफाफे, ग्रीटिंग कार्ड, सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंकिंग उत्पाद चेक बुक, पासबुक, डेबिट व क्रेडिट कार्ड शामिल रहेंगे.

पार्सल श्रेणी: यदि लिफाफे या पैकेट के भीतर कागज के अलावा कोई अन्य वस्तु जैसे कपड़ा, मिठाई, खिलौने या कोई व्यावसायिक सामग्री पाई जाती है, तो उसे 'पार्सल' माना जाएगा. पार्सल की स्थिति में ग्राहकों को पार्सल सेवा के निर्धारित शुल्कों का भुगतान करना होगा.

दो नई श्रेणियां: '24 स्पीड पोस्ट' और '48 स्पीड पोस्ट'
डाक विभाग ने समयबद्ध और गारंटीड डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए देश के छह प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच दो विशेष श्रेणियां शुरू की हैं. इन सेवाओं पर लगने वाला शुल्क वजन और गंतव्य की दूरी के आधार पर तय किया गया है.

24 स्पीड पोस्ट (24 घंटे में डिलीवरी)

  • 50 ग्राम तक: स्थानीय स्तर के लिए ₹38 और राष्ट्रीय स्तर (देशव्यापी) के लिए ₹94 निर्धारित किया गया है.
  • 51 से 250 ग्राम: दूरी के अनुसार ₹118 से ₹154 तक.
  • 251 से 500 ग्राम: ₹140 से ₹186 तक शुल्क देय होगा.

48 स्पीड पोस्ट (48 घंटे में डिलीवरी)
इस सेवा के तहत 50 ग्राम तक के वजन के लिए न्यूनतम शुल्क ₹61 से शुरू होकर अधिकतम ₹121 प्रति आर्टिकल तक जाएगा.

(विशेष नोट: डाक विभाग द्वारा घोषित इन सभी नई बेस दरों पर नियमानुसार GST अलग से लागू होगा.)

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