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भारत का बड़ा कदम: सोलर पैनल के कच्चे माल 'पॉलिसिलिकॉन' के लिए आएगी नई PLI स्कीम

नई दिल्ली: देश को सौर ऊर्जा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने और चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए भारत सरकार एक और बड़ी आर्थिक प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) लाने की तैयारी कर रही है. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने नई दिल्ली में आयोजित 'भारतीय उद्योग परिसंघ' (CII) के एक कार्यक्रम में इसका आधिकारिक ऐलान किया. सरकार का लक्ष्य देश के भीतर ही 10 गीगावाट (GW) से अधिक क्षमता का पॉलिसिलिकॉन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना है. यह कदम साल 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता हासिल करने के भारत के बड़े संकल्प का हिस्सा है.

क्यों जरूरी है यह कदम?

वर्तमान में भारत में सौर ऊर्जा के अंतिम उत्पाद यानी सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता तो 200 गीगावाट से अधिक हो चुकी है, और सोलर सेल की क्षमता भी 32 गीगावाट के पार है. अगले एक साल में 100 गीगावाट की अतिरिक्त सोलर सेल क्षमता भी शुरू होने वाली है.

लेकिन, इस पूरी सप्लाई चेन की सबसे कमजोर कड़ी इसका बुनियादी कच्चा माल है. सोलर पैनल बनाने के लिए 'पॉलिसिलिकॉन' की सबसे पहली जरूरत होती है, और वर्तमान में भारत में इसका उत्पादन शून्य (0%) है. इस महत्वपूर्ण सामग्री के लिए भारतीय कंपनियां पूरी तरह से चीन से होने वाले आयात पर निर्भर हैं. चीन इस समय वैश्विक पॉलिसिलिकॉन बाजार पर एकाधिकार रखता है, जिससे भारतीय सौर परियोजनाओं पर हमेशा आपूर्ति और कीमतों का जोखिम बना रहता है.