ETV Bharat / business

भारत का बड़ा कदम: सोलर पैनल के कच्चे माल 'पॉलिसिलिकॉन' के लिए आएगी नई PLI स्कीम

भारत सौर आत्मनिर्भरता बढ़ाने और चीनी आयात घटाने के लिए 10 गीगावाट क्षमता वाली नई पॉलिसिलिकॉन पीएलआई स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2026 at 9:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश को सौर ऊर्जा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने और चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए भारत सरकार एक और बड़ी आर्थिक प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) लाने की तैयारी कर रही है. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने नई दिल्ली में आयोजित 'भारतीय उद्योग परिसंघ' (CII) के एक कार्यक्रम में इसका आधिकारिक ऐलान किया. सरकार का लक्ष्य देश के भीतर ही 10 गीगावाट (GW) से अधिक क्षमता का पॉलिसिलिकॉन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना है. यह कदम साल 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता हासिल करने के भारत के बड़े संकल्प का हिस्सा है.

क्यों जरूरी है यह कदम?
वर्तमान में भारत में सौर ऊर्जा के अंतिम उत्पाद यानी सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता तो 200 गीगावाट से अधिक हो चुकी है, और सोलर सेल की क्षमता भी 32 गीगावाट के पार है. अगले एक साल में 100 गीगावाट की अतिरिक्त सोलर सेल क्षमता भी शुरू होने वाली है.

लेकिन, इस पूरी सप्लाई चेन की सबसे कमजोर कड़ी इसका बुनियादी कच्चा माल है. सोलर पैनल बनाने के लिए 'पॉलिसिलिकॉन' की सबसे पहली जरूरत होती है, और वर्तमान में भारत में इसका उत्पादन शून्य (0%) है. इस महत्वपूर्ण सामग्री के लिए भारतीय कंपनियां पूरी तरह से चीन से होने वाले आयात पर निर्भर हैं. चीन इस समय वैश्विक पॉलिसिलिकॉन बाजार पर एकाधिकार रखता है, जिससे भारतीय सौर परियोजनाओं पर हमेशा आपूर्ति और कीमतों का जोखिम बना रहता है.

अलग से मिलेगी वित्तीय मदद
सरकार इससे पहले सौर सेल और मॉड्यूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹24,000 करोड़ की PLI योजना को मंजूरी दे चुकी है. हालांकि, नई योजना को इस पुरानी राशि से अलग रखा जाएगा. पॉलिसिलिकॉन बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है और इसमें भारी-भरकम पूंजी (High Capex) के साथ-साथ भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है. नई standalone पीएलआई स्कीम का मुख्य उद्देश्य इन्हीं भारी शुरुआती खर्चों और तकनीकी जोखिमों को कम करना है, ताकि देश के बड़े औद्योगिक घराने इस रिफाइनिंग क्षेत्र में निवेश करने के लिए आगे आ सकें.

इस नीति के लागू होने से न केवल भारत का सौर ऊर्जा क्षेत्र सुरक्षित होगा, बल्कि रिफाइंड पॉलिसिलिकॉन का इस्तेमाल देश के बढ़ते सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप उद्योग को मजबूत करने में भी किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें- Explainer: 'नो इंश्योरेंस-नो तेल', एक क्लिक में जानें आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह निर्देश

TAGGED:

पॉलिसिलिकॉन पीएलआई स्कीम
POLYSILICON PLI SCHEME
INDIA PLANS POLYSILICON PLI SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.