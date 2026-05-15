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'3 रुपये की बढ़ोतरी तो मामूली है, पेट्रोल 28 और डीजल 32 रुपये महंगा होना बाकी है': एक्सपर्ट की चेतावनी

नई दिल्लीः सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs - Oil Marketing Companies) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. अप्रैल 2022 के बाद पहली बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं, क्योंकि ईरान युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने इन कंपनियों के बही-खातों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया है.

शुक्रवार से लागू हुई यह बढ़ोतरी इन तीनों सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं के बढ़ते घाटे की आंशिक रूप से भरपाई करने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है. हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं, तो यह ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के एक नए दौर की सिर्फ शुरुआत हो सकती है.

अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारिख ने कहा कि तेल विपणन कंपनियों (OMCs) पर पड़ रहे भारी वित्तीय बोझ को कम करने के लिए यह बढ़ोतरी ज़रूरी थी.

पारिख ने ईटीवी भारत से कहा, "देखा जाए तो यह बिल्कुल साफ है. हर एक रुपये की बढ़ोतरी से राजस्व बढ़ेगा, और यह उनका शुद्ध मुनाफा होगा. या यूं कहें कि इससे उनके घाटे में सीधे तौर पर कमी आएगी. पिछले कुछ महीनों में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है, और मुझे लगता है कि उन्हें इसकी भरपाई करने की ज़रूरत है."

यह ताज़ा बढ़ोतरी एक लंबे अंतराल के बाद हुई है, जिस दौरान वैश्विक कच्चे तेल के बाज़ार में उतार-चढ़ाव के बावजूद ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई थीं. उद्योग जगत के विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा मूल्य ढांचा ओएमसी (OMCs) के लिए लंबे समय तक चलाना असंभव हो गया था, क्योंकि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर चली गई हैं.

फिर भी, विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि खुदरा ईंधन कीमतों और कंपनियों द्वारा झेले जा रहे नुकसान के बीच के वास्तविक अंतर की तुलना में 3 रुपये की यह बढ़ोतरी सिर्फ एक छोटा सा कदम है.

पारिख ने कहा, "मेरी राय में, तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी एक मामूली बढ़ोतरी है. इसे थोड़ा और ऊपर जाना होगा, लेकिन शायद चरणों में ऐसा करना ही सबसे अच्छा तरीका है. एक बार में तीन रुपये और इसी तरह आगे भी. लेकिन आप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं. मुझे आगे और बढ़ोतरी की उम्मीद है. शायद एक हफ्ते बाद या इसी तरह."

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, इस ताजा बढ़ोतरी के बाद भी लागत वसूली में एक बड़ा अंतर बना हुआ है. नुकसान की पूरी भरपाई करने और मार्केटिंग मार्जिन पर बिना लाभ-हानि की स्थिति में आने के लिए, ओएमसी (OMCs) को पेट्रोल की कीमतों में 28 रुपये प्रति लीटर की और बढ़ोतरी करनी होगी, जिसका मतलब है कि अभी भी 29.5 प्रतिशत का अंतर बाकी है. वहीं डीजल में, पूरी लागत वसूलने के लिए कंपनियों को 32 रुपये प्रति लीटर की अतिरिक्त बढ़ोतरी की आवश्यकता है, जो कि लगभग 36.5 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है.

पारिख ने कहा, "जैसे कि सरकार और तेल विपणन कंपनियां (OMCs) कह रही हैं कि तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से नुकसान कम होगा, लेकिन यह अभी भी ओएमसी के कुल घाटे के सिर्फ एक अंश की ही भरपाई करता है. यदि (अंतरराष्ट्रीय बाजार में) कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो भारत में पेट्रोल पंपों पर दाम बढ़ाने ही होंगे. सरकार पहले ही टैक्स का एक बड़ा हिस्सा वापस ले चुकी है, इसलिए टैक्स में और कटौती की उम्मीद की जा रही थी. लेकिन साथ ही, आपको यह भी समझना होगा कि ये टैक्स सरकार के राजस्व में योगदान करते हैं. अगर राजस्व कम होता है, तो सरकार के सामने बड़ी राजकोषीय समस्याएं (fiscal problems) भी खड़ी हो जाएंगी."

उन्होंने आगे इस बात की ओर इशारा किया कि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक कच्चे तेल (crude oil) की कीमतों में लगातार वृद्धि के बावजूद घरेलू खुदरा ईंधन की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रही थीं.

उन्होंने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, "पिछले चार वर्षों में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत कम रही है या बढ़ी है. यदि इसकी कीमतें बढ़ी हैं और फिर भी भारत में दाम वही रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि कच्चे तेल की कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 70 डॉलर, 80 डॉलर प्रति बैरल होने के बावजूद पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी थीं."