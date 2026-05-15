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'3 रुपये की बढ़ोतरी तो मामूली है, पेट्रोल 28 और डीजल 32 रुपये महंगा होना बाकी है': एक्सपर्ट की चेतावनी

एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूल की कीमत में 3 रुपये की बढ़ोतरी से OMCs को थोड़ी ही राहत मिलेगी. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.

Petrol and Diesel Price Hike
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 15, 2026 at 8:44 PM IST

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नई दिल्लीः सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs - Oil Marketing Companies) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. अप्रैल 2022 के बाद पहली बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं, क्योंकि ईरान युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने इन कंपनियों के बही-खातों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया है.

शुक्रवार से लागू हुई यह बढ़ोतरी इन तीनों सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं के बढ़ते घाटे की आंशिक रूप से भरपाई करने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है. हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं, तो यह ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के एक नए दौर की सिर्फ शुरुआत हो सकती है.

अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारिख ने कहा कि तेल विपणन कंपनियों (OMCs) पर पड़ रहे भारी वित्तीय बोझ को कम करने के लिए यह बढ़ोतरी ज़रूरी थी.

पारिख ने ईटीवी भारत से कहा, "देखा जाए तो यह बिल्कुल साफ है. हर एक रुपये की बढ़ोतरी से राजस्व बढ़ेगा, और यह उनका शुद्ध मुनाफा होगा. या यूं कहें कि इससे उनके घाटे में सीधे तौर पर कमी आएगी. पिछले कुछ महीनों में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है, और मुझे लगता है कि उन्हें इसकी भरपाई करने की ज़रूरत है."

यह ताज़ा बढ़ोतरी एक लंबे अंतराल के बाद हुई है, जिस दौरान वैश्विक कच्चे तेल के बाज़ार में उतार-चढ़ाव के बावजूद ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई थीं. उद्योग जगत के विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा मूल्य ढांचा ओएमसी (OMCs) के लिए लंबे समय तक चलाना असंभव हो गया था, क्योंकि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर चली गई हैं.

फिर भी, विश्लेषकों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि खुदरा ईंधन कीमतों और कंपनियों द्वारा झेले जा रहे नुकसान के बीच के वास्तविक अंतर की तुलना में 3 रुपये की यह बढ़ोतरी सिर्फ एक छोटा सा कदम है.

पारिख ने कहा, "मेरी राय में, तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी एक मामूली बढ़ोतरी है. इसे थोड़ा और ऊपर जाना होगा, लेकिन शायद चरणों में ऐसा करना ही सबसे अच्छा तरीका है. एक बार में तीन रुपये और इसी तरह आगे भी. लेकिन आप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं. मुझे आगे और बढ़ोतरी की उम्मीद है. शायद एक हफ्ते बाद या इसी तरह."

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, इस ताजा बढ़ोतरी के बाद भी लागत वसूली में एक बड़ा अंतर बना हुआ है. नुकसान की पूरी भरपाई करने और मार्केटिंग मार्जिन पर बिना लाभ-हानि की स्थिति में आने के लिए, ओएमसी (OMCs) को पेट्रोल की कीमतों में 28 रुपये प्रति लीटर की और बढ़ोतरी करनी होगी, जिसका मतलब है कि अभी भी 29.5 प्रतिशत का अंतर बाकी है. वहीं डीजल में, पूरी लागत वसूलने के लिए कंपनियों को 32 रुपये प्रति लीटर की अतिरिक्त बढ़ोतरी की आवश्यकता है, जो कि लगभग 36.5 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है.

पारिख ने कहा, "जैसे कि सरकार और तेल विपणन कंपनियां (OMCs) कह रही हैं कि तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से नुकसान कम होगा, लेकिन यह अभी भी ओएमसी के कुल घाटे के सिर्फ एक अंश की ही भरपाई करता है. यदि (अंतरराष्ट्रीय बाजार में) कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो भारत में पेट्रोल पंपों पर दाम बढ़ाने ही होंगे. सरकार पहले ही टैक्स का एक बड़ा हिस्सा वापस ले चुकी है, इसलिए टैक्स में और कटौती की उम्मीद की जा रही थी. लेकिन साथ ही, आपको यह भी समझना होगा कि ये टैक्स सरकार के राजस्व में योगदान करते हैं. अगर राजस्व कम होता है, तो सरकार के सामने बड़ी राजकोषीय समस्याएं (fiscal problems) भी खड़ी हो जाएंगी."

उन्होंने आगे इस बात की ओर इशारा किया कि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक कच्चे तेल (crude oil) की कीमतों में लगातार वृद्धि के बावजूद घरेलू खुदरा ईंधन की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रही थीं.

उन्होंने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, "पिछले चार वर्षों में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत कम रही है या बढ़ी है. यदि इसकी कीमतें बढ़ी हैं और फिर भी भारत में दाम वही रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि कच्चे तेल की कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 70 डॉलर, 80 डॉलर प्रति बैरल होने के बावजूद पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी थीं."

हाल के महीनों में तेल विपणन कंपनियों पर वित्तीय दबाव बहुत तेजी से बढ़ा है. अनुमानों के अनुसार, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और घरेलू ईंधन की बिक्री पर हो रहे नुकसान के कारण, ये तीनों कंपनियां मिलकर वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) की पहली तिमाही में 1 लाख करोड़ से 1.2 लाख करोड़ रुपये के कुल घाटे की ओर बढ़ रही थीं.

इक्रा (ICRA) के प्रशांत वशिष्ठ ने कहा, "पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की यह मामूली बढ़ोतरी तेल विपणन कंपनियों को बहुत सीमित राहत देती है. इक्रा का अनुमान है कि जब कच्चे तेल की कीमत 105 से 110 डॉलर प्रति बैरल के बीच हो, और ऑटो ईंधन के पिछले 10 वर्षों के औसत 'क्रैक स्प्रेड' (रिफाइनिंग मार्जिन) को ध्यान में रखा जाए, तो ईंधन की कीमतों में इस बढ़ोतरी के बाद भी तेल विपणन कंपनियों को ऑटो ईंधन और घरेलू एलपीजी (रसोई गैस) की बिक्री पर रोजाना लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. इसके मुताबिक, यदि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें इसी तरह बनी रहती हैं, तो तेल विपणन कंपनियों को खुदरा कीमतों पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत होगी."

मामूली होने के बावजूद, ईंधन की कीमतों में इस बढ़ोतरी से तीनों तेल विपणन कंपनियों के परिचालन लाभ में सुधार होने की उम्मीद है. विश्लेषकों का अनुमान है कि ईंधन मार्केटिंग मार्जिन में प्रति लीटर हर 50 पैसे की बढ़ोतरी से IOCL की ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन पूर्व कमाई में लगभग 7 प्रतिशत, BPCL के लिए 8 प्रतिशत और HPCL के लिए 11 प्रतिशत की वृद्धि होती है.

इसका मतलब है कि 3 रुपये प्रति लीटर की यह वृद्धि (जो 50 पैसे के छह गुना के बराबर है) कंपनियों की कमाई के आंकड़ों में बड़ा सुधार ला सकती है. विशेष रूप से HPCL को इससे प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है.

फिर भी, बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुनाफा पूरी तरह से लाभ कमाने की स्थिति में लाने के बजाय केवल मौजूदा तिमाही में होने वाले भारी नुकसान के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करेगा.

यह स्थिति साल 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान देखी गई ईंधन मूल्य वृद्धि के चक्र से काफी मिलती-जुलती है. उस वर्ष मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत के बीच, ओएमसी (OMCs) ने मात्र 16 दिनों के भीतर 14 अलग-अलग किस्तों में बढ़ोतरी करके पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 10 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था.

पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में जारी उथल-पुथल को देखते हुए, उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि किस्तों में दाम बढ़ाने की वैसी ही रणनीति अब दोबारा देखने को मिल सकती है.

अब मुख्य सवाल यह है कि क्या कच्चे तेल की कीमतें इतने लंबे समय तक ऊंची बनी रहेंगी कि पेट्रोल पंपों पर और अधिक बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर होना पड़े. महंगाई के दबाव से पहले से ही जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और वृद्धि होने से परिवहन (ट्रांसपोर्ट) और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर आगे चलकर व्यापक खुदरा महंगाई पर पड़ सकता है.

हालांकि, निवेशकों के लिए कीमतों में यह बढ़ोतरी एक संकेत है कि सरकार आखिरकार तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को कीमतों में बदलाव करने की अधिक छूट दे रही है, जबकि पिछले कई सालों से उपभोक्ताओं को कच्चे तेल के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए कंपनियां खुद नुकसान झेल रही थीं. अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि वैश्विक तेल बाजार ईरान संघर्ष के घटनाक्रमों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और क्या सरकार आने वाले हफ्तों में उपभोक्ताओं की चिंताओं के साथ राजकोषीय (वित्तीय) दबावों को संतुलित करने का विकल्प चुनती है.

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