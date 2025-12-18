भारत–ओमान मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, 98% भारतीय निर्यात को ओमान में ड्यूटी-फ्री पहुंच
ओमान में भारत के 98 प्रतिशत निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी. इसमें कपड़ा, कृषि, चमड़ा और अन्य श्रम-प्रधान उत्पाद प्रमुख रूप से शामिल हैं.
Published : December 18, 2025 at 4:54 PM IST|
Updated : December 18, 2025 at 5:31 PM IST
मस्कट: भारत और ओमान ने गुरुवार, 18 दिसंबर को एक ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलने की उम्मीद है. इस समझौते के तहत ओमान में भारत के 98 प्रतिशत निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी. इसमें कपड़ा, कृषि, चमड़ा और अन्य श्रम-प्रधान उत्पाद प्रमुख रूप से शामिल हैं. यह करार ऐसे समय में हुआ है जब भारत को अपने सबसे बड़े निर्यात बाजार अमेरिका में ऊंचे टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है.
समझौते पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य, उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री क़ैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए. यह समझौता अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही (Q1FY27) से लागू होने की संभावना है.
ओमान ने अपनी 98 प्रतिशत से अधिक टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की पेशकश की है, जिससे भारत के कुल निर्यात का लगभग 99.38 प्रतिशत कवर होगा. रत्न एवं आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, फुटवियर, खेल सामान, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएं, फार्मा, मेडिकल डिवाइस और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. इनमें से करीब 98 प्रतिशत उत्पादों पर शुल्क तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा.
भारत ने भी ओमान से आयात होने वाले उत्पादों पर रियायतें देने का फैसला किया है. भारत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से लगभग 78 प्रतिशत पर शुल्क में ढील देगा, जिससे ओमान के भारत में होने वाले करीब 95 प्रतिशत आयात को कवर किया जाएगा. खजूर, मार्बल और पेट्रोकेमिकल जैसे संवेदनशील उत्पादों के लिए भारत ने टैरिफ-रेट कोटा आधारित रियायतें तय की हैं. वहीं, डेयरी, चाय, कॉफी, तंबाकू, सोना-चांदी बुलियन और कुछ अन्य संवेदनशील वस्तुओं को समझौते से बाहर रखा गया है.
सेवा क्षेत्र में यह समझौता भारतीय कंपनियों और पेशेवरों के लिए बड़े अवसर खोलेगा. ओमान ने आईटी, बिजनेस सर्विसेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च और ऑडियो-विजुअल सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएं की हैं. साथ ही, पहली बार कुशल भारतीय पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए नियमों में ढील दी गई है. इंट्रा-कॉरपोरेट ट्रांसफरी का कोटा बढ़ाया गया है और कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए रहने की अवधि भी बढ़ाई गई है.
रणनीतिक दृष्टि से ओमान भारत का अहम साझेदार है. वित्त वर्ष 2024–25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10.5 अरब डॉलर रहा. ओमान में करीब सात लाख भारतीय नागरिक रहते हैं और यह देश खाड़ी क्षेत्र में भारतीय व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार माना जाता है.
यह भी पढ़ें- भारत ने ट्रंप को दिया जवाब, 50% टैरिफ के बावजूद नवंबर में निर्यात 20% बढ़ा.