ETV Bharat / business

अमेरिका के बाद ओमान से द्विपक्षीय व्यापार संधि करने वाला दूसरा देश बना भारत

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: भारत और ओमान के बीच हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में मील का पत्थर माना जा रहा है. वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, यह समझौता विशेष रूप से भारत के सेवा क्षेत्र के लिए बड़े अवसर लेकर आया है. ओमान द्वारा भारतीय कंपनियों को 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देना इसका सबसे अहम पहलू है. इस समझौते के साथ भारत, अमेरिका के बाद ओमान के साथ द्विपक्षीय व्यापार संधि करने वाला दूसरा देश बन गया है.

FTA पर सरकार का दृष्टिकोण

FTA के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का फोकस विकसित देशों के साथ ऐसे समझौतों पर है जो बाजारों को पूरक बनाएं, न कि प्रतिस्पर्धी. उन्होंने कहा कि भारत के अधिकांश FTAs विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ हुए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार में देश की स्थिति मजबूत हुई है. गोयल ने यह भी बताया कि ओमान से मार्बल ब्लॉक्स की आसान उपलब्धता भारतीय निर्माण और विनिर्माण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण लाभ साबित होगी.

ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग

CEPA के तहत भारत को ओमान से पेट्रोकेमिकल और ऊर्जा उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है, जहां ओमान को क्षेत्रीय निर्यात हब के रूप में विकसित किया जा सकता है. ओमान में उपलब्ध विशाल भूमि ने भारतीय कंपनियों को ग्रीन स्टील उत्पादन और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जैसी परियोजनाओं में निवेश के लिए आकर्षित किया है.

सेवाओं और श्रम बाजार में नए अवसर

ओमान में फिलहाल करीब 7 लाख भारतीय कार्यरत हैं, जो हर साल भारत को लगभग 18,000 करोड़ रुपये का रेमिटेंस भेजते हैं. वाणिज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि ओमान के घरेलू कानूनों में बदलाव होने पर भी भारतीयों के रोजगार से जुड़े द्विपक्षीय समझौते प्रभावित नहीं होंगे. CEPA के तहत आईटी, टेलीकॉम, प्रोफेशनल सर्विसेज, हेल्थकेयर, शिक्षा, पर्यटन और ट्रैवल जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी.